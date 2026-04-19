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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरखेती को ही बनाना है बिजनेस तो ये फसलें देंगी तगड़ा मुनाफा, किसानों के लिए है फायदे का सौदा

खेती को ही बनाना है बिजनेस तो ये फसलें देंगी तगड़ा मुनाफा, किसानों के लिए है फायदे का सौदा

Farming Business Tips: स्मार्ट खेती को बिजनेस बनाकर आप कम समय में मोटी कमाई कर सकते हैं. मूंग, उड़द और हरी सब्जियों जैसी शॉर्ट टर्म फसलें 60 से 90 दिनों में तैयार होकर बंपर मुनाफा देती हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 19 Apr 2026 11:52 AM (IST)
Farming Business Tips: स्मार्ट खेती को बिजनेस बनाकर आप कम समय में मोटी कमाई कर सकते हैं. मूंग, उड़द और हरी सब्जियों जैसी शॉर्ट टर्म फसलें 60 से 90 दिनों में तैयार होकर बंपर मुनाफा देती हैं.

आजकल खेती सिर्फ गुजारा करने का जरिया नहीं रह गई है. बल्कि यह एक हाई-प्रॉफिट बिजनेस मॉडल बन चुकी है. अगर आप ट्रेडिशनल खेती से हटकर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं. तो ऐसी कई फसलें हैं जो महज 60 से 90 दिनों में तैयार होकर आपको तगड़ा मुनाफा दे सकती हैं. बस जरूरत है सही समय पर सही फसल के चुनाव की.

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अगर आप कम समय में ज्यादा कमाई की सोच रहे हैं. तो मूंग की खेती एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है. यह फसल लगभग 60-70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाती है. कम पानी और कम लागत में यह किसानों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है.
अगर आप कम समय में ज्यादा कमाई की सोच रहे हैं. तो मूंग की खेती एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है. यह फसल लगभग 60-70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाती है. कम पानी और कम लागत में यह किसानों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है.
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सब्जियों के बिजनेस में खीरा और ककड़ी हमेशा डिमांड में रहते हैं. गर्मी के सीजन में इनकी खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये फसलें महज 45 से 50 दिनों में फल देने लगती हैं. अगर आप मार्केट की डिमांड को समझते हुए इनकी अगेती खेती करते हैं. तो मंडियों में आपको बहुत ही शानदार रेट मिल सकते हैं.
सब्जियों के बिजनेस में खीरा और ककड़ी हमेशा डिमांड में रहते हैं. गर्मी के सीजन में इनकी खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये फसलें महज 45 से 50 दिनों में फल देने लगती हैं. अगर आप मार्केट की डिमांड को समझते हुए इनकी अगेती खेती करते हैं. तो मंडियों में आपको बहुत ही शानदार रेट मिल सकते हैं.
Published at : 19 Apr 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Farming Business Farming Tips

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