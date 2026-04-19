खेती को ही बनाना है बिजनेस तो ये फसलें देंगी तगड़ा मुनाफा, किसानों के लिए है फायदे का सौदा

अगर आप कम समय में ज्यादा कमाई की सोच रहे हैं. तो मूंग की खेती एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है. यह फसल लगभग 60-70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाती है. कम पानी और कम लागत में यह किसानों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है.