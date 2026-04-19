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खेती को ही बनाना है बिजनेस तो ये फसलें देंगी तगड़ा मुनाफा, किसानों के लिए है फायदे का सौदा
Farming Business Tips: स्मार्ट खेती को बिजनेस बनाकर आप कम समय में मोटी कमाई कर सकते हैं. मूंग, उड़द और हरी सब्जियों जैसी शॉर्ट टर्म फसलें 60 से 90 दिनों में तैयार होकर बंपर मुनाफा देती हैं.
आजकल खेती सिर्फ गुजारा करने का जरिया नहीं रह गई है. बल्कि यह एक हाई-प्रॉफिट बिजनेस मॉडल बन चुकी है. अगर आप ट्रेडिशनल खेती से हटकर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं. तो ऐसी कई फसलें हैं जो महज 60 से 90 दिनों में तैयार होकर आपको तगड़ा मुनाफा दे सकती हैं. बस जरूरत है सही समय पर सही फसल के चुनाव की.
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Published at : 19 Apr 2026 11:52 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion