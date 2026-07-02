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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चर75 हजार रुपये लगाकर कमाएं 2 लाख, देसी केले की खेती से किसान होंगे मालामाल, जान लें तरीका

75 हजार रुपये लगाकर कमाएं 2 लाख, देसी केले की खेती से किसान होंगे मालामाल, जान लें तरीका

Desi Kela Cultivation Tips: कम बजट में बंपर कमाई के लिए देसी केले की खेती का यह तरीका सबसे बढ़िया है. सिर्फ 75 हजार रुपये की लागत लगाकर एक एकड़ खेत से पूरे 2 लाख का मुनाफा कमाएं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 02 Jul 2026 04:45 PM (IST)
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Desi Kela Cultivation Tips: पारंपरिक खेती में जब मुनाफा कम होने लगता है तो किसान गेहूं और धान को छोड़कर दूसरी फसलों की ओर रुख करने लगते हैं. किसान अलग-अलग चीजों की बागवानी से भी सही मुनाफा कूट रहे हैं. इसमें केले की बागवानी भी खूब फायदा दे रही है. महज कुछ हजार रुपये की शुरुआती लागत लगाकर एक एकड़ के खेत से पूरे 2 लाख रुपये का मुनाफा लिया जा सकता है

आज के समय में हर कोई यही चाहता है कि लागत कम से कम हो और कमाई बंपर हो. देसी केले की यह खेती इसी का सबसे बढ़िया उदाहरण है. अगर आपके पास भी थोड़ी जमीन है और आप कम बजट में अच्छा मुनाफा चाह रहे हैं. तो देसी केले की खेती का यह तरीका जान लीजिए.

इस तरीके से करें देसी केले की खेती

इस खेती को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने एक एकड़ खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर लेनी है जिससे मिट्टी पूरी तरह भुरभुरी हो जाए. इसके बाद आपको अपने खेत में देसी वैरायटी के करीब 1200 पौधे लगाने होंगे. इन देसी पौधों की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इन पर मौसम के उतार-चढ़ाव का कोई खास असर नहीं पड़ता और इनमें बीमारियां लगने का चांस भी बहुत कम होता है. 

पौधों को खरीदने, खेत तैयार करने, गोबर की खाद डालने और शुरुआती सिंचाई को मिलाकर आपका कुल खर्चा लगभग 75 हजार रुपये के आसपास आएगा. विदेशी पौधों के मुकाबले इसमें कीटनाशकों का भारी-भरकम खर्च पूरी तरह बच जाता है जिससे आपकी लागत आपके कंट्रोल में रहती है.

यह भी पढ़ें: 1 एकड़ में कितनी डालनी चाहिए यूरिया, पोटाश और DAP, किसान जान लें हिसाब-किताब

ऐसे होगी 2 लाख रुपये की कमाई

पौधे लगाने के बाद लगभग 12 से 14 महीने की सही देखरेख और समय पर पानी-खाद देने से केले की घवद  पूरी तरह से तैयार हो जाती है. जब आपके खेत की फसल तैयार होगी. तो उसकी शानदार क्वालिटी देखकर लोकल मार्केट के व्यापारी उसे आपके खेत से ही हाथों-हाथ उठा लेंगे. एक एकड़ के खेत से आपकी कुल बिक्री आराम से करीब 2 लाख 75 हजार रुपये तक हो जाती है. 

अब अगर इस कुल बिक्री में से आपकी शुरुआती 75 हजार रुपये की लागत को घटा दें तो आपकी जेब में पूरे 2 लाख रुपये का सीधा और साफ मुनाफा बचता है. इसके अलावा आप केले की पत्तियों को भी बाजार में बेचकर एक्स्ट्रा आमदनी खड़ी कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: मात्र 3 महीने में तैयार हो जाती हैं ये फसलें, बेचकर तुरंत फायदा उठा सकते हैं किसान

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 02 Jul 2026 04:45 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Banana Cultivation Banana Farming Farming News
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