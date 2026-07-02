हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखुद का डेयरी या पोल्ट्री फार्म खोलने का शानदार मौका, राष्ट्रीय पशुधन मिशन से मिल रही मोटी रकम

खुद का डेयरी या पोल्ट्री फार्म खोलने का शानदार मौका, राष्ट्रीय पशुधन मिशन से मिल रही मोटी रकम

National Livestock Mission: राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत खुद का डेयरी या पोल्ट्री फार्म शुरू करने का यह बेहतरीन मौका है. सरकार की इस खास योजना का लाभ उठाकर आप मोटी रकम की मदद पा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 02 Jul 2026 08:29 AM (IST)
Preferred Sources

National Livestock Mission: अगर आप भी खेती-किसानी के साथ  एक बिजनेस के तौर पर खुद का डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म या भेड़-बकरी पालन शुरू करने की सोच रहे हैं. तो आपके लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता. अक्सर पैसे की कमी से लोग अपना नया काम शुरू नहीं कर पाते. लेकिन केंद्र सरकार की यह योजना अब आपके इस सपने को सच करने जा रही है. 

इस योजना का नाम है राष्ट्रीय पशुधन मिशन. इसके तहत सरकार देश के किसानों, बेरोजगार युवाओं और छोटे उद्यमियों को पशुपालन का काम शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दे रही है. इस स्कीम के जरिए ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए मौके पैदा किए जा रहे हैं. जान लीजिए आपको कैसे मिलेगा इसमें फायदा. 

50 लाख रुपये तक की बंपर सब्सिडी का सीधा फायदा

राष्ट्रीय पशुधन मिशन की सबसे खास और बड़ी बात यह है कि इसमें आपको सरकार की तरफ से 50 परसेंट तक की भारी सब्सिडी मिलती है. इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर आप अपना पोल्ट्री, डेयरी या फिर भेड़-बकरी और सुअर पालन का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं. तो उसकी कुल लागत का आधा पैसा सरकार खुद देगी. जो अधिकतम 50 लाख रुपये तक हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: इन वजहों से छोटा रह जाता है आलू का साइज, बुआई के समय जरूर रखें कुछ बातों का ध्यान

यह कोई ऐसा लोन नहीं है जिसे आपको ब्याज समेत चुकाना पड़े. बल्कि यह सरकार की तरफ से मिलने वाली सीधी मदद है जो आपके बिजनेस को शुरूआती दिनों में ही मजबूत बना देती है. बाकी बचे 50 परसेंट पैसे का इंतजाम आप किसी भी बैंक से आसानी से लोन लेकर या अपनी खुद की पूंजी लगाकर कर सकते हैं.

किन-किन कामों के लिए मिलेगी मदद? 

इस योजना का दायरा काफी बड़ा है. आप मुर्गी पालन, बकरी और भेड़ पालन, सुअर पालन के साथ-साथ पशुओं के चारे से जुड़े बिजनेस के लिए भी इस भारी सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को भारत का नागरिक होना जरूरी है और उसके पास खुद की जमीन या फिर लीज की जमीन के दस्तावेज होने चाहिए. 

कैसे करें अप्लाई?

इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको राष्ट्रीय पशुधन मिशन के ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा. जहां आपको अपने प्रोजेक्ट की पूरी रिपोर्ट यानी डीपीआर), आधार कार्ड, बैंक डिटेल और जमीन के कागजात अपलोड करने होंगे. एक बार आपका प्रोजेक्ट मंजूर हो गया. तो सब्सिडी की रकम सीधे आपके बैंक खाते में दो किश्तों में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: बाजार से खीरा खरीदना भूल जाएंगे, घर की बालकनी में ऐसे उगाएं ढेर सारे ताजे खीरे

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 02 Jul 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Poultry Farming Dairy Farming National Livestock Mission Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
खुद का डेयरी या पोल्ट्री फार्म खोलने का शानदार मौका, राष्ट्रीय पशुधन मिशन से मिल रही मोटी रकम
खुद का डेयरी या पोल्ट्री फार्म खोलने का शानदार मौका, राष्ट्रीय पशुधन मिशन से मिल रही मोटी रकम
एग्रीकल्चर
Cow Dung Market Price : कितने रुपये किलो बिकता है गाय का गोबर, इसे कहां बेच सकते हैं किसान?
कितने रुपये किलो बिकता है गाय का गोबर, इसे कहां बेच सकते हैं किसान?
एग्रीकल्चर
हरी सब्जियां खाने के हैं शौकीन, जानें छत पर कैसे उगा सकते हैं केमिकल फ्री लौकी?
हरी सब्जियां खाने के हैं शौकीन, जानें छत पर कैसे उगा सकते हैं केमिकल फ्री लौकी?
एग्रीकल्चर
Pradhan Mantri Awas Yojana Eligibility: इन किसानों को नहीं मिलता पीएम आवास योजना का लाभ, अप्लाई करने से पहले जान लें जरूरी बात
इन किसानों को नहीं मिलता पीएम आवास योजना का लाभ, अप्लाई करने से पहले जान लें जरूरी बात
Advertisement

वीडियोज

Ketan Agrawal Case Update: क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल भी बच जाएगी?
Mumbai Monsoon Rains:मुंबई-ठाणे में मानसून का तांडव, सड़कें बनीं नदियाँ, पानी में डूबीं गाड़ियाँ!
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: प्रेमी-प्रेमिका ने रची मंगेतर की हत्या की खूनी पटकथा!
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: राम मंदिर चोरी मामले का वो 'छुपा हुआ' सच!
Ram Mandir Donation Scam: चढ़ावा चोरी वाला बक्सा..अंदर क्या क्या मिला? | CM Yogi | Champat Rai
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'वो लापरवाही के दोषी...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय पर VHP अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा बयान
'वो लापरवाही के दोषी...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय पर VHP अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा बयान
जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत, जम्मू से रवाना हुआ 'बाबा बर्फानी' के भक्तों का पहला जत्था
अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत, जम्मू से रवाना हुआ 'बाबा बर्फानी' के भक्तों का पहला जत्था
इंडिया
आज 19 राज्यों में बारिश, दिल्ली में सुबह-सुबह बरसे बादल, यूपी-बिहार समेत अन्य राज्यों का अपडेट जानें
आज 19 राज्यों में बारिश, दिल्ली में सुबह-सुबह बरसे बादल, यूपी-बिहार समेत अन्य राज्यों का अपडेट जानें
स्पोर्ट्स
IND VS ENG: अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में 4 छक्कों और 6 चौकों बना दिए इतने रन, पहले टी-20 में क्या हुआ पढ़िए Highlights
IND VS ENG: अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में 4 छक्कों और 6 चौकों बना दिए इतने रन, पहले टी-20 में क्या हुआ पढ़िए Highlights
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 13: 'वेलकम टू द जंगल' के आगे हार मानने को तैयार नहीं 'कॉकटेल 2', 13वें दिन भी खूब छापे नोट, जानें- 100 करोड़ से है कितनी दूर?
'वेलकम टू द जंगल' के आगे हार मानने को तैयार नहीं 'कॉकटेल 2', 13वें दिन भी खूब छापे नोट
इंडिया
महुआ मोइत्रा पर फेंके गए अंडे और पत्थर, वीडियो शेयर कर बोलीं- 'घायल हूं, पुलिस तमाशा देख रही'
महुआ मोइत्रा पर फेंके गए अंडे और पत्थर, वीडियो शेयर कर बोलीं- 'घायल हूं, पुलिस तमाशा देख रही'
ट्रेंडिंग
Fake Water Bottle Viral Video : UP स्टेशन पर 'फेक वॉटर बॉटल' बेचने का दावा, वीडियो पर रेलवे ने दिया जवाब
UP स्टेशन पर 'फेक वॉटर बॉटल' बेचने का दावा, वीडियो पर रेलवे ने दिया जवाब
टेक्नोलॉजी
Siri या Alexa... किस AI Voice Assistant ने दुनिया में पहले मारी एंट्री, कौन है यूजर्स की पसंद?
Siri या Alexa... किस AI Voice Assistant ने दुनिया में पहले मारी एंट्री, कौन है यूजर्स की पसंद?
ENT LIVE
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
ENT LIVE
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
Embed widget