खुद का डेयरी या पोल्ट्री फार्म खोलने का शानदार मौका, राष्ट्रीय पशुधन मिशन से मिल रही मोटी रकम

National Livestock Mission: अगर आप भी खेती-किसानी के साथ एक बिजनेस के तौर पर खुद का डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म या भेड़-बकरी पालन शुरू करने की सोच रहे हैं. तो आपके लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता. अक्सर पैसे की कमी से लोग अपना नया काम शुरू नहीं कर पाते. लेकिन केंद्र सरकार की यह योजना अब आपके इस सपने को सच करने जा रही है.

इस योजना का नाम है राष्ट्रीय पशुधन मिशन. इसके तहत सरकार देश के किसानों, बेरोजगार युवाओं और छोटे उद्यमियों को पशुपालन का काम शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दे रही है. इस स्कीम के जरिए ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए मौके पैदा किए जा रहे हैं. जान लीजिए आपको कैसे मिलेगा इसमें फायदा.

50 लाख रुपये तक की बंपर सब्सिडी का सीधा फायदा

राष्ट्रीय पशुधन मिशन की सबसे खास और बड़ी बात यह है कि इसमें आपको सरकार की तरफ से 50 परसेंट तक की भारी सब्सिडी मिलती है. इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर आप अपना पोल्ट्री, डेयरी या फिर भेड़-बकरी और सुअर पालन का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं. तो उसकी कुल लागत का आधा पैसा सरकार खुद देगी. जो अधिकतम 50 लाख रुपये तक हो सकता है.

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यह कोई ऐसा लोन नहीं है जिसे आपको ब्याज समेत चुकाना पड़े. बल्कि यह सरकार की तरफ से मिलने वाली सीधी मदद है जो आपके बिजनेस को शुरूआती दिनों में ही मजबूत बना देती है. बाकी बचे 50 परसेंट पैसे का इंतजाम आप किसी भी बैंक से आसानी से लोन लेकर या अपनी खुद की पूंजी लगाकर कर सकते हैं.

किन-किन कामों के लिए मिलेगी मदद?

इस योजना का दायरा काफी बड़ा है. आप मुर्गी पालन, बकरी और भेड़ पालन, सुअर पालन के साथ-साथ पशुओं के चारे से जुड़े बिजनेस के लिए भी इस भारी सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को भारत का नागरिक होना जरूरी है और उसके पास खुद की जमीन या फिर लीज की जमीन के दस्तावेज होने चाहिए.

कैसे करें अप्लाई?

इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको राष्ट्रीय पशुधन मिशन के ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा. जहां आपको अपने प्रोजेक्ट की पूरी रिपोर्ट यानी डीपीआर), आधार कार्ड, बैंक डिटेल और जमीन के कागजात अपलोड करने होंगे. एक बार आपका प्रोजेक्ट मंजूर हो गया. तो सब्सिडी की रकम सीधे आपके बैंक खाते में दो किश्तों में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

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