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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखेती के साथ शुरू करें शहद का बिजनेस, सरकार के इस बड़े मिशन से ऐसे मिलेगी भारी सब्सिडी

खेती के साथ शुरू करें शहद का बिजनेस, सरकार के इस बड़े मिशन से ऐसे मिलेगी भारी सब्सिडी

National Beekeeping and Honey Mission: खेती के साथ मधुमक्खी पालन शुरू करके आप अपनी कमाई को कई गुना बढ़ा सकते हैं. सरकार के राष्ट्रीय शहद मिशन के तहत मिलती है भारी सब्सिडी और ट्रेनिंग.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 03 Jul 2026 06:53 AM (IST)
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National Beekeeping and Honey Mission: अगर आप पारंपरिक खेती के साथ-साथ कोई ऐसा साइड बिजनेस तलाश रहे हैं जिसमें लागत कम हो और मुनाफा ताबड़तोड़, तो मधुमक्खी पालन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है. सरकार भी किसानों को एक्स्ट्रा इनकम सोर्स देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन चला रही है. इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपनी जेब से बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता. 

क्योंकि सरकार इस पर भारी-भरकम सब्सिडी दे रही है. इस काम को आप अपनी मौजूदा खेती के साथ बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं. सबसे मजेदार बात यह है कि मधुमक्खियों के आने से खेतों में परागण यानी पॉलिनेशन बेहतर होता है. जिससे आपकी मुख्य फसल की पैदावार भी करीब 20 से 30 परसेंट तक बढ़ जाती है. जानें इस योजना की पूरी जानकारी.

सरकारी देती है इतनी सब्सिडी 

इस मिशन के तहत सरकार मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 40 परसेंट तक और महिला या अनुसूचित जाति-जनजाति के किसानों को 50 परसेंट तक की तगड़ी सब्सिडी दे रही है. इसका मतलब है कि अगर आप बड़े लेवल पर सेटअप लगाते हैं. तो आपका आधा खर्च सरकार खुद उठाएगी. 

इसके लिए आपको मधुमक्खियों के बॉक्स, छत्ते और शहद निकालने वाली मशीनरी खरीदने में पूरी आर्थिक मदद मिलती है. सरकार सिर्फ पैसा ही नहीं दे रही बल्कि कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए आपको इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है. जिससे आपको काम शुरू करने में कोई दिक्कत न आए.

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इन जगहों पर शहद की भारी डिमांड 

मार्केट में आज के समय में शुद्ध और ऑर्गेनिक शहद की मांग बहुत ज्यादा है. जिससे इसके बेहद शानदार दाम मिलते हैं. एक बार जब आपकी मधुमक्खियों के बॉक्स सेट हो जाते हैं. तो आपको रेगुलर इंटरवल पर शहद की बंपर पैदावार मिलने लगती है. शहद बेचने के साथ-साथ आप इसके बाय-प्रोडक्ट्स जैसे मधुमक्खी का मोम, रॉयल जेली और प्रोपोलिस बेचकर भी मोटी कमाई कर सकते हैं. 

जिनकी कॉस्मेटिक और दवा कंपनियों में भारी डिमांड रहती है. इस बिजनेस मॉडल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई अलग से बड़ी जमीन नहीं चाहिए.  आप इसे अपने खेत के कोनों या मेड़ पर बॉक्स रखकर आसानी से शुरू कर सकते हैं और हर साल लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 03 Jul 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Government Scheme Honey Schemes For Farmers Beekeeping
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