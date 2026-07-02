मात्र 3 महीने में तैयार हो जाती हैं ये फसलें, बेचकर तुरंत फायदा उठा सकते हैं किसान

Farming Tips: किसानों के लिए खेती-किसानी में सबसे बड़ा सिरदर्द होता है फसलों का लंबा इंतजार. पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं या धान को लगाने के बाद महीनों तक बैठना पड़ता है. जिससे किसानों की पूंजी लंबे समय के लिए रुक जाती है. ऐसे में अगर कोई ऐसी तरकीब मिल जाए जिससे सिर्फ 90 दिनों के अंदर जेब में अच्छा-खासा पैसा आने लगे तो बात ही कुछ और है.

आज के दौर में ऐसी कई कम समय वाली फसलें हैं जो महज 3 महीने या उससे भी कम समय में पककर पूरी तरह तैयार हो जाती हैं. इन्हें खेत में लगाने से लेकर मंडी पहुंचाने तक का सफर इतनी तेजी से तय होता है कि किसान बहुत कम लागत और कम मेहनत में तुरंत तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. यह शॉर्ट-टर्म तरीका न सिर्फ रिस्क को कम करता है. बल्कि किसानों के पास पैसों की कमी भी नहीं होने देता है.

कम दिनों में तैयार होने वाली फसलें

अगर आप कम समय में बंपर कमाई करना चाहते हैं तो मूंग, उड़द, हरी मिर्च, खीरा, ककड़ी और मूली जैसी फसलें सबसे बेहतरीन ऑप्शन हैं. खासकर मूंग की खेती तो महज 60 से 65 दिनों में ही फाइनल हो जाती है. गर्मियों के सीजन में जब खेत खाली पड़े होते हैं. तब आप इन शॉर्ट-टर्म फसलों को लगाकर अपनी एक्स्ट्रा इनकम आसानी से जनरेट कर सकते हैं.

हरी सब्जियों और सलाद के आइटम की डिमांड मार्केट में 12 महीने बनी रहती है. जैसे ही आप इन्हें मंडी लेकर पहुंचेंगे यह हाथों-हाथ बिक जाती हैं और आपको तुरंत पैसे मिल जाते है. इसके अलावा इन्हें उगाने में खाद और पानी की जरूरत भी बहुत कम पड़ती है. जिससे आपकी जेब का खर्च आधा हो जाता है और मुनाफा डबल हो जाता है.

यह भी पढ़ें: धान की रोपाई के बाद खेत में दरार क्यों पड़ जाती है, किसानों के लिए होता है खतरे का संकेत

कम लागत में तुरंत मुनाफा

इन 3 महीने वाली फसलों की सबसे अच्छी बात यह है कि इनका मार्केट रिस्क बहुत कम होता है. अगर किसी वजह से मौसम खराब भी हुआ तो आपका पूरा साल बर्बाद नहीं होता और आप तुरंत दूसरी फसल की प्लानिंग कर सकते हैं. इन फसलों को आप दो बड़ी मुख्य फसलों के बीच के खाली समय में आसानी से फिट कर सकते हैं.

इससे खेत की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है. जिससे अगली फसल की पैदावार अपने आप शानदार हो जाती है. सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको बड़े कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हर तीसरे महीने आपके हाथ में पैसा आता रहता है.

यह भी पढ़ें: सबसे ज्यादा कहां पैदा होता है नूरजहां मैंगो, कैसे कर सकते हैं इसकी खेती?