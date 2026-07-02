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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमात्र 3 महीने में तैयार हो जाती हैं ये फसलें, बेचकर तुरंत फायदा उठा सकते हैं किसान

मात्र 3 महीने में तैयार हो जाती हैं ये फसलें, बेचकर तुरंत फायदा उठा सकते हैं किसान

Farming Tips: किसानों के लिए फसलें मात्र 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं. कम लागत और बिना रिस्क के तुरंत कैश और बंपर मुनाफा देने वाली इन बेहतरीन फसलों के बारे में जान लें.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 02 Jul 2026 12:39 PM (IST)
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Farming Tips: किसानों के लिए खेती-किसानी में सबसे बड़ा सिरदर्द होता है फसलों का लंबा इंतजार. पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं या धान को लगाने के बाद महीनों तक बैठना पड़ता है. जिससे किसानों की पूंजी लंबे समय के लिए रुक जाती है. ऐसे में अगर कोई ऐसी तरकीब मिल जाए जिससे सिर्फ 90 दिनों के अंदर जेब में अच्छा-खासा पैसा आने लगे तो बात ही कुछ और है. 

आज के दौर में ऐसी कई कम समय वाली फसलें हैं जो महज 3 महीने या उससे भी कम समय में पककर पूरी तरह तैयार हो जाती हैं. इन्हें खेत में लगाने से लेकर मंडी पहुंचाने तक का सफर इतनी तेजी से तय होता है कि किसान बहुत कम लागत और कम मेहनत में तुरंत तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. यह शॉर्ट-टर्म तरीका न सिर्फ रिस्क को कम करता है. बल्कि किसानों के पास पैसों की कमी भी नहीं होने देता है.

कम दिनों में तैयार होने वाली फसलें 

अगर आप कम समय में बंपर कमाई करना चाहते हैं तो मूंग, उड़द, हरी मिर्च, खीरा, ककड़ी और मूली जैसी फसलें सबसे बेहतरीन ऑप्शन हैं. खासकर मूंग की खेती तो महज 60 से 65 दिनों में ही फाइनल हो जाती है. गर्मियों के सीजन में जब खेत खाली पड़े होते हैं. तब आप इन शॉर्ट-टर्म फसलों को लगाकर अपनी एक्स्ट्रा इनकम आसानी से जनरेट कर सकते हैं. 

हरी सब्जियों और सलाद के आइटम की डिमांड मार्केट में 12 महीने बनी रहती है. जैसे ही आप इन्हें मंडी लेकर पहुंचेंगे यह हाथों-हाथ बिक जाती हैं और आपको तुरंत पैसे मिल जाते है. इसके अलावा इन्हें उगाने में खाद और पानी की जरूरत भी बहुत कम पड़ती है. जिससे आपकी जेब का खर्च आधा हो जाता है और मुनाफा डबल हो जाता है.

यह भी पढ़ें: धान की रोपाई के बाद खेत में दरार क्यों पड़ जाती है, किसानों के लिए होता है खतरे का संकेत

कम लागत में तुरंत मुनाफा

इन 3 महीने वाली फसलों की सबसे अच्छी बात यह है कि इनका मार्केट रिस्क बहुत कम होता है. अगर किसी वजह से मौसम खराब भी हुआ तो आपका पूरा साल बर्बाद नहीं होता और आप तुरंत दूसरी फसल की प्लानिंग कर सकते हैं. इन फसलों को आप दो बड़ी मुख्य फसलों के बीच के खाली समय में आसानी से फिट कर सकते हैं. 

इससे खेत की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है. जिससे अगली फसल की पैदावार अपने आप शानदार हो जाती है. सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको बड़े कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हर तीसरे महीने आपके हाथ में पैसा आता रहता है. 

यह भी पढ़ें: सबसे ज्यादा कहां पैदा होता है नूरजहां मैंगो, कैसे कर सकते हैं इसकी खेती?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 02 Jul 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Farming Tips Farming News
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