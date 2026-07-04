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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरहरी सब्जियों में यह सब्जी है सबसे ज्यादा पोषण से भरपूर, इसे अपने घर में भी उगा सकते हैं आप

हरी सब्जियों में यह सब्जी है सबसे ज्यादा पोषण से भरपूर, इसे अपने घर में भी उगा सकते हैं आप

Moringa Growing Tips: सहजन यानी मोरिंगा हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा पौष्टिक है. जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, विटामिंस और आयरन पाया जाता है. इसे आप घर में आसानी से उगा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 04 Jul 2026 06:42 AM (IST)
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Moringa Growing Tips: हरी सब्जियों की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले पालक, तोरई या लौकी जैसी चीजों का नाम आता है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सुपर-सब्जी के बारे में बताने जा रहे हैं जो पोषण के मामले में इन सब का रिकॉर्ड तोड़ देती है. हम बात कर रहे हैं सहजन की फलियों और उसकी हरी पत्तियों यानी मोरिंगा की. आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में जहां लोग अपनी इम्युनिटी और हेल्थ को लेकर काफी अवेयर हो गए हैं. 

वहां इस चमत्कारी सब्जी की डिमांड आसमान छू रही है. इसमें विटामिंस, मिनरल्स और एंटी-ऑक्सीडेंट्स का ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है जो आपको कई बड़ी बीमारियों से कोसों दूर रखता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इस चमत्कारी और सबसे ज्यादा पौष्टिक सब्जी को आप बहुत ही कम मेहनत में अपने घर में भी आसानी से उगा सकते हैं. 

विटामिंस का पावरहाउस है यह चमत्कारी हरी सब्जी

इस सब्जी को पोषण का राजा कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि इसकी पत्तियों में संतरे से सात गुना ज्यादा विटामिन सी और दूध से चार गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है. सिर्फ इतना ही नहीं अगर आपके शरीर में खून की कमी है या आप हमेशा थका-थका महसूस करते हैं. तो इसमें मौजूद भरपूर आयरन आपकी बॉडी को तुरंत एनर्जी देने का काम करता है. 

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आजकल के मॉडर्न और बिजी लाइफस्टाइल में जहां लोग अपनी डाइट का ठीक से ध्यान नहीं रख पाते. वहां इस सब्जी को अपने रूटीन में शामिल करना बेहद फायदेमंद साबित होता है. इसके सेवन से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है. चेहरे पर गजब का ग्लो आता है और आपकी इम्युनिटी इतनी मजबूत हो जाती है कि छोटे-मोटे सीजनल इन्फेक्शन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते.

बेहद आसान है इसे अपने घर में उगाना

इस सबसे ज्यादा पौष्टिक सब्जी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे अपने घर पर उगाना बेहद आसान है. इसके लिए आपको किसी बहुत बड़े खेत या जमीन की जरूरत नहीं है, आप इसे अपने घर की छत पर एक बड़े साइज के गमले या ग्रो बैग में भी आराम से लगा सकते हैं. इसकी बुवाई के लिए आप किसी अच्छी नर्सरी से इसके हाइब्रिड बीज ला सकते हैं या फिर सीधे इसके पौधे की कटिंग को मिट्टी में रोप सकते हैं.

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इसे उगाने के लिए सामान्य मिट्टी में थोड़ी सी केंचुआ खाद या गोबर की खाद मिलाना काफी होता है. इस पौधे को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, बस इसे ऐसी जगह पर रखें जहां दिन में ५-६ घंटे की अच्छी धूप आती हो. महज कुछ ही महीनों में आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा और आपको घर बैठे एकदम ऑर्गेनिक और फ्रेश पोषण मिलने लगेगा.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 04 Jul 2026 06:42 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Kitchen Gardening Farming News Moringa Farming
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