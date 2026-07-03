हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखेत में भर गया बारिश का पानी तो न हो परेशान, इन तरीकों से बचा सकते हैं फसल

खेत में भर गया बारिश का पानी तो न हो परेशान, इन तरीकों से बचा सकते हैं फसल

Farming Tips: खेतों में भारी बारिश का पानी जमा होने पर घबराएं नहीं. इन बताए गए तरीकों से तुरंत पानी को बाहर निकालें जिससे फसल की जड़ें गलने से बच सकें.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 03 Jul 2026 03:44 PM (IST)
Preferred Sources

Farming Tips: बारिश का मौसम जहां तपती गर्मी से राहत लाता है. वहीं कई बार भारी बरसात किसानों के लिए नई आफत भी खड़ी कर देती है. जब खेतों में लगातार कई दिनों तक पानी जमा रहता है. तो खड़ी फसलें खराब होने लगती हैं और उनकी जड़ें गलने लगती हैं. ऐसे में परेशान होने के बजाय अगर समझदारी से तुरंत कदम उठाए जाएं. तो पूरी की पूरी फसल को बर्बाद होने से आसानी से बचाया जा सकता है. 

एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि जलभराव यानी वॉटरलॉगिंग की सिचुएशन में पहले 24 से 48 घंटे सबसे ज्यादा अहम होते हैं. अगर इस टाइमिंग में सही मैनेजमेंट कर लिया जाए तो नुकसान को बहुत कम किया जा सकता है. चलिए आपको जानते हैं उनतरीकों के बारे में जो इस मुसीबत में आपकी फसलों को बचाने का काम करेंगे.

ड्रेनेज सिस्टम को करें बढ़िया 

खेत में भरे पानी को निकालने का सबसे पहला और परमानेंट इलाज है एक मजबूत ड्रेनेज यानी जल निकासी का सिस्टम बनाना. जैसे ही आपको लगे कि बारिश का पानी खेतों में जमा हो रहा है. तुरंत फावड़ा उठाएं और खेत के ढलान वाली तरफ छोटी-छोटी नालियां बनाना शुरू कर दें. अगर पानी बहुत ज्यादा है और नेचुरल तरीके से बाहर नहीं निकल रहा. 

तो बिना देर किए पंपिंग सेट या मोटर का इस्तेमाल करके पानी को बाहर किसी खाली जगह या तालाब में ड्रेन आउट कर दें. कोशिश करें कि खेत में पानी 24 घंटे से ज्यादा न टिका रहे, क्योंकि जितनी जल्दी जमीन की मिट्टी को वापस हवा मिलेगी पौधों की जड़ें उतनी ही जल्दी दोबारा सांस लेना शुरू कर पाएंगी और गलने से बच जाएंगी.

यह भी पढ़ें: कैसे बनता है किसानों का आयुष्मान कार्ड, किन-किन डॉक्युमेंट्स की होती है जरूरत?

बीमारियों से ऐसे करें बचाव

पानी निकल जाने के बाद भी असली समस्या खत्म नहीं होती. क्योंकि जमा पानी मिट्टी के सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ बहा ले जाता है. फसल को इस शॉक से बाहर निकालने के लिए आपको तुरंत एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देना होगा. जिसके लिए हल्की मात्रा में यूरिया या फिर एनपीके  का लिक्विड स्प्रे करना सबसे बेस्ट रहता है. 

इसके अलावा, नमी और उमस के चलते खेतों में फंगस और कीड़े-मकोड़ों का अटैक होने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है. इससे निपटने के लिए पानी सूखते ही किसी अच्छे फंगीसाइड यानी फफूंदनाशक का छिड़काव जरूर करें. साथ ही पौधों के आसपास जमी कीचड़ को हल्का सा साफ कर दें जिससे धूप और हवा सीधे जड़ों तक पहुंच सके और फसल दोबारा हरी-भरी हो जाए.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में 5 दिन लेट आया मानसून, इससे फसलों की क्वालिटी पर कितना पड़ेगा असर?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 03 Jul 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Monsoon Season Farming Tips Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
खेत में भर गया बारिश का पानी तो न हो परेशान, इन तरीकों से बचा सकते हैं फसल
खेत में भर गया बारिश का पानी तो न हो परेशान, इन तरीकों से बचा सकते हैं फसल
एग्रीकल्चर
कैसे बनता है किसानों का आयुष्मान कार्ड, किन-किन डॉक्युमेंट्स की होती है जरूरत?
कैसे बनता है किसानों का आयुष्मान कार्ड, किन-किन डॉक्युमेंट्स की होती है जरूरत?
एग्रीकल्चर
दिल्ली में 5 दिन लेट आया मानसून, इससे फसलों की क्वालिटी पर कितना पड़ेगा असर?
दिल्ली में 5 दिन लेट आया मानसून, इससे फसलों की क्वालिटी पर कितना पड़ेगा असर?
एग्रीकल्चर
परवल खरीदने के लिए अब नहीं जाना होगा बाजार, घर पर आसानी से उगा सकते हैं आप
परवल खरीदने के लिए अब नहीं जाना होगा बाजार, घर पर आसानी से उगा सकते हैं आप
Advertisement

वीडियोज

Baby Do Die Do: Huma Qureshi की दमदार परफॉर्मेंस, हर सीन रखेगा बांधे
Alpha Movie Review: Alia Bhatt और Sharvari भी नहीं बचा पाईं कमजोर कहानी
Alpha Review: Alia Bhatt और Sharvari भी नहीं बचा पाईं कमजोर कहानी
'Super Subbu' Cast Interview: Sex Education पर खुलकर बोले सितारे, कहा- हिचकिचाहट नहीं, सही जानकारी जरूरी
Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
विदेशी महिलाओं का अपहरण, फिरौती और गैंगरेप... पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार
विदेशी महिलाओं का अपहरण, फिरौती और गैंगरेप... पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तीन तलाक, हलाला पर इलाहाबाद HC की सख्त टिप्पणी, 'धार्मिक प्रथाओं की आड़ में अपराध स्वीकार नहीं'
तीन तलाक, हलाला पर इलाहाबाद HC की सख्त टिप्पणी, 'धार्मिक प्रथाओं की आड़ में अपराध स्वीकार नहीं'
इंडिया
भरत तिवारी एनकाउंटर पर भिड़े 2 केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी के बयान पर क्या बोले चिराग, जानें
भरत तिवारी एनकाउंटर पर भिड़े 2 केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी के बयान पर क्या बोले चिराग, जानें
क्रिकेट
टीम इंडिया की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरे सचिन तेंदुलकर, '10 नंबर' देखकर फैंस को हिट हुआ नॉस्टैल्जिया 
टीम इंडिया की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरे सचिन तेंदुलकर, फैंस को हिट हुआ नॉस्टैल्जिया 
बॉलीवुड
Alpha First Review: आलिया भट्ट की स्पाई एक्शन थ्रिलर 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जान लें कैसी है ये फिल्म?
आलिया भट्ट की 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जानें कैसी है ये फिल्म?
बिजनेस
Explained: UP-पंजाब चुनाव बनेंगे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की चाबी! सरकार ने क्यों कहा- '2-3 महीने सब्र करें'?
UP-पंजाब चुनाव बनेंगे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की चाबी! सरकार ने क्यों कहा- 2-3 महीने सब्र करो
ट्रैवल
IRCTC Thailand Tour Package: मसाज का सपना होगा पूरा! IRCTC रेलवे के दाम में करा रहा थाईलैंड की सैर, रहना-खाना भी फ्री
मसाज का सपना होगा पूरा! IRCTC रेलवे के दाम में करा रहा थाईलैंड की सैर, रहना-खाना भी फ्री
एग्रीकल्चर
कैसे बनता है किसानों का आयुष्मान कार्ड, किन-किन डॉक्युमेंट्स की होती है जरूरत?
कैसे बनता है किसानों का आयुष्मान कार्ड, किन-किन डॉक्युमेंट्स की होती है जरूरत?
ABP NEWS
Viral Video: पांढुर्णा में बिना टिकट ‘वॉटर किंगडम’
Viral Video: पांढुर्णा में बिना टिकट ‘वॉटर किंगडम’
ENT LIVE
Alpha ने किया निराश, Alia Bhatt और Sharvari नहीं दिखा पाईं दम
Alpha ने किया निराश, Alia Bhatt और Sharvari नहीं दिखा पाईं दम
ENT LIVE
'Super Subbu' Cast ने साझा किए स्कूल के अनुभव, बताया क्यों जरूरी है Sex Education
'Super Subbu' Cast ने साझा किए स्कूल के अनुभव, बताया क्यों जरूरी है Sex Education
ABP NEWS
Viral Video: दबंगों ने नाबालिग को सरेआम पीटा, वीडियो हुआ वायरल
Viral Video: दबंगों ने नाबालिग को सरेआम पीटा, वीडियो हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: 20 साल बाद पहली बार राबड़ी देवी आवास खाली
Viral Video: 20 साल बाद पहली बार राबड़ी देवी आवास खाली
Embed widget