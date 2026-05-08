40 दिन की मेहनत और साल भर की कमाई, हाथों-हाथ बिकती है ये फसल, आज ही लगाएं

Gree Coriander Farming Tips: देश में किसान अब अलग-अलग चीजों की खेती करके ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं. कम समय में तगड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए धनिया की खेती एक बेहतरीन ऑप्शन कहलाती है. धनिया एक ऐसी फसल है जिसकी मांग रसोई से लेकर बड़े रेस्टोरेंट्स तक हमेशा बनी रहती है. खास बात यह है कि इसे तैयार होने में महज 40 से 45 दिन का समय लगता है.

जिससे किसानों को उनकी मेहनत का फल बहुत जल्दी मिल जाता है. गर्मियों के सीजन में जब बाजार में हरी सब्जियों की किल्लत होती है. तब हरा धनिया काफी ऊंचे दामों पर बिकता है. अगर सही तकनीक और सही तरीके से इसे उगाया जाए. तो यह फसल कम समय में उम्मीद से कहीं ज्यादा फायदा दे सकती है. जान लीजिए इसकी खेती कैसे करें.

धनिया उगाने का सही तरीका

धनिया की खेती के लिए मई का महीना सबसे उपयुक्त माना जाता है. क्योंकि इस दौरान बाजार में इसकी कीमतें काफी ज्यादा होती हैं. इसकी बुवाई के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है. बुवाई से पहले खेत की दो-तीन बार अच्छी जुताई करके उसे भुरभुरा बना लेना चाहिए.

और इसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए. धनिया के बीजों को बोने से पहले उन्हें दो भागों में तोड़ लेना चाहिए जिससे अंकुरण तेजी से और बेहतर हो सके. सही तरीके से की गई यह शुरुआती तैयारी ही आगे चलकर बंपर पैदावार सुनिश्चित करती है.

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महज इतनी आती है लागत

इस फसल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें लागत बहुत कम आती है और यह कम पानी में भी अच्छी ग्रोथ करती है. एक एकड़ में धनिया की खेती शुरू करने के लिए बीज और खाद पर लगभग 15 से 20 हजार रुपये तक का खर्च आता है. धनिया की फसल को बहुत ज्यादा महंगे कीटनाशकों की जरूरत नहीं पड़ती.

जिससे किसानों का खर्च काफी कम रहता है. बुवाई के बाद बस रेगुलर तौर पर हल्की सिंचाई और खरपतवार की सफाई पर ध्यान देना होता है. यह एक ऐसी फसल है जो कम जगह और कम पूंजी में भी बढ़िया उपज देने की क्षमता रखती है.

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इतना होता है मुनाफा

धनिया की फसल मात्र 40 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है और एक एकड़ से काफी अच्छी मात्रा में पैदावार मिलती है. गर्मियों के सीजन में हरा धनिया अक्सर 100 से 150 रुपये प्रति किलो तक के भाव पर बिकता है.

जिससे किसान महज डेढ़ महीने में लाखों की कमाई कर लेते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि धनिया हाथों-हाथ बिकने वाली फसल है और इसे बेचने के लिए ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती. मंडी हो या लोकल मार्केट, खरीदार इसकी ताजगी देखकर इसे तुरंत खरीद लेते हैं.

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