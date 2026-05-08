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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चर40 दिन की मेहनत और साल भर की कमाई, हाथों-हाथ बिकती है ये फसल, आज ही लगाएं

40 दिन की मेहनत और साल भर की कमाई, हाथों-हाथ बिकती है ये फसल, आज ही लगाएं

Green Coriander Farming Tips: देश में किसान अब अलग-अलग चीजों की खेती करके ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं. धनिया की फसल महज 40 दिनों में तैयार होकर बंपर कमाई का मौका देती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 08 May 2026 10:10 AM (IST)
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Gree Coriander Farming Tips: देश में किसान अब अलग-अलग चीजों की खेती करके ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं. कम समय में तगड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए धनिया की खेती एक बेहतरीन ऑप्शन कहलाती है. धनिया एक ऐसी फसल है जिसकी मांग रसोई से लेकर बड़े रेस्टोरेंट्स तक हमेशा बनी रहती है. खास बात यह है कि इसे तैयार होने में महज 40 से 45 दिन का समय लगता है. 

जिससे किसानों को उनकी मेहनत का फल बहुत जल्दी मिल जाता है. गर्मियों के सीजन में जब बाजार में हरी सब्जियों की किल्लत होती है. तब हरा धनिया काफी ऊंचे दामों पर बिकता है. अगर सही तकनीक और सही तरीके से इसे उगाया जाए. तो यह फसल कम समय में उम्मीद से कहीं ज्यादा फायदा दे सकती है. जान लीजिए इसकी खेती कैसे करें.

धनिया उगाने का सही तरीका

धनिया की खेती के लिए मई का महीना सबसे उपयुक्त माना जाता है. क्योंकि इस दौरान बाजार में इसकी कीमतें काफी ज्यादा होती हैं. इसकी बुवाई के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है. बुवाई से पहले खेत की दो-तीन बार अच्छी जुताई करके उसे भुरभुरा बना लेना चाहिए.

और इसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए. धनिया के बीजों को बोने से पहले उन्हें दो भागों में तोड़ लेना चाहिए जिससे अंकुरण तेजी से और बेहतर हो सके. सही तरीके से की गई यह शुरुआती तैयारी ही आगे चलकर बंपर पैदावार सुनिश्चित करती है.

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महज इतनी आती है लागत 

इस फसल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें लागत बहुत कम आती है और यह कम पानी में भी अच्छी ग्रोथ करती है. एक एकड़ में धनिया की खेती शुरू करने के लिए बीज और खाद पर लगभग 15 से 20 हजार रुपये तक का खर्च आता है. धनिया की फसल को बहुत ज्यादा महंगे कीटनाशकों की जरूरत नहीं पड़ती. 

जिससे किसानों का खर्च काफी कम रहता है. बुवाई के बाद बस रेगुलर तौर पर हल्की सिंचाई और खरपतवार की सफाई पर ध्यान देना होता है. यह एक ऐसी फसल है जो कम जगह और कम पूंजी में भी बढ़िया उपज देने की क्षमता रखती है.

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इतना होता है मुनाफा

धनिया की फसल मात्र 40 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है और एक एकड़ से काफी अच्छी मात्रा में पैदावार मिलती है. गर्मियों के सीजन में हरा धनिया अक्सर 100 से 150 रुपये प्रति किलो तक के भाव पर बिकता है.

जिससे किसान महज डेढ़ महीने में लाखों की कमाई कर लेते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि धनिया हाथों-हाथ बिकने वाली फसल है और इसे बेचने के लिए ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती. मंडी हो या लोकल मार्केट, खरीदार इसकी ताजगी देखकर इसे तुरंत खरीद लेते हैं. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 08 May 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Green Coriander Farming Tips Coriander Farming
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