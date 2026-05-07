घर पर ही उगाएं ड्रैगन फ्रूट, इस ट्रिक से हर तीन महीने में होगी लाखों की कमाई

Dragon Fruit Growing Tips: आजकल के भागदौड़ भरे समय में हर कोई चाहता है कि वह अपनी नौकरी या छोटे बिजनेस के साथ कुछ ऐसा करे जिससे एक्स्ट्रा कमाई हो सके. अगर आप भी अपने घर की खाली छत या बालकनी का इस्तेमाल करके लाखों कमाना चाहते हैं. तो ड्रैगन फ्रूट की खेती आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. यह एक ऐसा फल है जो अपनी खूबियों और मार्केट में हाई डिमांड की वजह से सुपर फ्रूट बन चुका है.

ड्रैगन फ्रूट न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है. बल्कि इसकी खेती करना भी बेहद आसान और कम मेहनत वाला काम है. एक बार इसे सही तरीके से लगा दिया जाए. तो यह सालों-साल फल देता रहता है. अगर आप कुछ खास ट्रिक्स और मॉडर्न तरीकों का इस्तेमाल करें. तो हर तीन महीने में आपकी जेब में लाखों की मोटी रकम आ सकती है. जान लीजिए इसे उगाने का सही तरीका.

ऐसे घर पर उगाएं ड्रैगन फ्रूट

ड्रैगन फ्रूट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बहुत ज्यादा पानी या बड़े खेतों की जरूरत नहीं होती. आप इसे गमलों या ड्रमों में भरकर अपने घर की छत पर आसानी से उगा सकते हैं. यह कैक्टस परिवार का पौधा है इसलिए इसे कड़ी धूप पसंद है और यह कम पानी में भी बड़े मजे से फलता-फूलता है. छत पर खेती करने के लिए आपको बड़े साइज के गमले और ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान रखना होगा.

शुरुआत में आप कलम (Cuttings) के जरिए इसे लगा सकते हैं. जो बहुत जल्दी जड़ पकड़ लेती हैं. एक बार पौधा सेट हो जाए. तो इसमें बहुत कम देखभाल की जरूरत पड़ती है. जिससे आपका समय भी बचता है और मेहनत भी कम लगती है.

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इन बातों का रखें ध्यान

ड्रैगन फ्रूट एक बेल की तरह बढ़ता है. इसलिए इसे ऊपर की ओर चढ़ने के लिए मजबूत सहारे की जरूरत होती है. मॉडर्न ट्रिक यह है कि गमले के बीच में एक सीमेंट या लकड़ी का पिलर लगाएं और ऊपर एक टायर या रिंग फिक्स कर दें. जब पौधा रिंग तक पहुंचता है. तो इसकी शाखाएं नीचे की ओर लटकने लगती हैं और इन्हीं पर सबसे ज्यादा फल आते हैं.

मिट्टी तैयार करते समय उसमें गोबर की खाद, कोकोपीट और थोड़ा सा रेत मिलाएं जिससे जड़ों को अच्छी हवा मिल सके. साल में दो-तीन बार जैविक खाद देने से फलों का साइज बड़ा होता है और उनकी मिठास भी बढ़ती है. यह पिलर वाला तरीका कम जगह में ज्यादा फल लेने का सबसे बेस्ट जुगाड़ है.

इस तरह होगी लाखों की कमाई

ड्रैगन फ्रूट की खेती का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा है इसकी मार्केटिंग और मुनाफा. एक बार पौधा लगाने के बाद लगभग एक से डेढ़ साल में फल आने शुरू हो जाते हैं और एक पौधा 20-25 सालों तक फल देता है. मार्केट में एक ड्रैगन फ्रूट की कीमत 80 रुपये से लेकर 150 रुपये तक होती है.

अगर आपने अपनी छत पर 50-60 पौधे भी लगा लिए तो हर सीजन में आप हजारों फल तोड़ सकते हैं. आप इन्हें सीधे लोकल मार्केट, फल की दुकानों या ऑनलाइन ऑर्गेनिक स्टोर पर बेच सकते हैं. चूंकि यह फल जल्दी खराब नहीं होता. इसलिए इसे बेचने में कोई हड़बड़ी नहीं रहती.

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