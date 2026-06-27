पपीते की खेती के लिए फ्री में पौधे दे रही यूपी सरकार, किन किसानों को मिलेगा मौका?

Papaya Cultivation News: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बागवानी और फलों की पैदावार बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की है. जिसके तहत किसानों को पपीते की खेती करने के लिए बिल्कुल मुफ्त में उन्नत किस्म के पौधे दिए जा रहे हैं. योगी सरकार का मकसद पारंपरिक फसलों के जाल से बाहर निकलकर किसानों की आमदनी को दोगुना करना है. क्योंकि पपीते की खेती कम लागत में बहुत बढ़िया मुनाफा देने के लिए जानी जाती है.

इस खास सरकारी योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार के नए मौके पैदा होंगे और किसानों को आर्थिक रूप से काफी मजबूती मिलेगी. अगर आप भी यूपी के रहने वाले किसान हैं और कम जगह में खेती करके एक तगड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं. तो यह सरकारी स्कीम आपके लिए तगड़ा मुनाफा कमाने का एक बेहतरीन मौका साबित हो सकती है.

किन जिलों के किसानों को मिलेगा यह फायदा?

इस नई सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बाराबंकी समेत कुल 17 जिलों को शॉर्टलिस्ट किया है. योजना में सरकार किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले पपीते के पौधे मुफ्त उपलब्ध कराएगी जिससे उन्हें शुरुआती निवेश की चिंता न करनी पड़े. योजना का उद्देश्य उन किसानों को भी बागवानी से जोड़ना है.

जो अब तक केवल पारंपरिक खेती पर निर्भर थे. कृषि विभाग के माध्यम से पात्र किसानों का चयन किया जाएगा और तय प्रक्रिया के मुताबिर पौधों का वितरण होगा. इन 17 जिलों के किसान अपने स्थानीय कृषि विभाग या उद्यान विभाग के कार्यालय में जाकर मुफ्त पौधों के लिए बेहद आसानी से आवेदन कर सकते हैं.

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कम लागत में चौगुना मुनाफा

पपीते की खेती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें शुरुआती लागत बहुत कम आती है और इसके बदले मिलने वाला रिटर्न बेहद शानदार होता है. कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक एक पौधे को तैयार करने और उसकी देखरेख में लगभग 200 रुपये का मामूली खर्च आता है. जबकि पूरी फसल तैयार होने पर वही एक पौधा आराम से 800 रुपये तक की कमाई करवा देता है.

फिलहाल बाराबंकी जैसे जिलों में केवल 15 हेक्टेयर में ही पपीते की खेती हो रही है. लेकिन मुफ्त पौधों की इस योजना के आने से कल्टीवेशन एरिया काफी तेजी से बढ़ेगा. कम समय में तैयार होने वाली पपीते की यह फसल बाजार में अपनी हाई डिमांड के चलते किसानों की जेब भर देगी

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