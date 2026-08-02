#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या: ठेला संचालक की मौत, परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप

अयोध्या: ठेला संचालक की मौत, परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप

Ayodhya News In Hindi: अयोध्या के सरयू घाट पर अतिक्रमण हटाने गई 'परिवर्तन दल' की कार्रवाई के दौरान पानी बेचने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई. परिजनों ने पुलिस पर दौड़ाने का आरोप लगाया है.

Written By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या |  Updated at : 02 Aug 2026 09:53 PM (IST)
Preferred Sources

धर्मनगरी अयोध्या के सरयू घाट (Saryu Ghat) पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. यहां पानी का ठेला लगाने वाले एक व्यक्ति की मौत के बाद भारी हंगामा खड़ा हो गया. मृतक के परिजनों और मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने 'परिवर्तन दल' की टीम पर वेंडर्स को दौड़ाने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके कारण भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. फिलहाल, इस पूरे मामले में पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, कल शाम सरयू घाट क्षेत्र में प्रशासन का 'परिवर्तन दल' अतिक्रमण (Encroachment) हटाने की कार्रवाई कर रहा था. बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान पानी का ठेला लगाने वाले एक व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़े. उन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

'इस मुद्दे पर हम...', E20 पेट्रोल के सवाल पर योगी के मंत्री का किनारा

परिजनों और चश्मदीदों के गंभीर आरोप

मृतक की पत्नी ने बताया कि जब परिवर्तन दल के वाहन घाट पर पहुंचे, तो ठेला और दुकान लगाने वाले लोग डरकर भागने लगे. पत्नी का सीधा आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनके पति को दौड़ाया, इसी अफरा-तफरी में वह गिर पड़े और उनकी मौत हो गई. मौके पर मौजूद एक अन्य महिला चश्मदीद ने भी परिजनों के दावों का समर्थन करते हुए कहा कि कार्रवाई के दौरान लोगों को दौड़ाया गया था, जिससे वहां भगदड़ मच गई थी.

मूल रूप से बिहार का रहने वाला था मृतक

गीता भवन के संत केदारदास ने बताया कि जब उन्हें घटना की जानकारी मिली, तो वह मौके पर पहुंचे. हालांकि, तब तक पुलिस घायल व्यक्ति को अस्पताल भेज चुकी थी. संत केदारदास ने बताया कि मृतक मूल रूप से बिहार के गया जिले का रहने वाला था. उसके परिवार में पत्नी के अलावा तीन बेटियां और एक बेटा है. पिता की मौत के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. संत केदारदास ने यह भी बताया कि लोगों से उन्हें जानकारी मिली है कि मृतक पहले से ही हृदय रोग (Heart Disease) से पीड़ित था.

फिलहाल, मृतक का शव एंबुलेंस के जरिए उनके पैतृक गांव (बिहार) भेजा जा रहा है. अब देखना यह है कि परिजनों के इन गंभीर आरोपों पर पुलिस-प्रशासन क्या स्पष्टीकरण देता है.

संसद में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर करण भूषण का हमला, बोले- नौटंकी करने...

About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 02 Aug 2026 09:53 PM (IST)
Tags :
Saryu Ghat UP NEWS Ayodhya NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में साइबर अटैक, 20 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट्स ठप
उत्तराखंड में साइबर अटैक, 20 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट्स ठप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: ठेला संचालक की मौत, परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप
अयोध्या: ठेला संचालक की मौत, परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लक्ष्मी योजना के लिए उमड़ा महिलाओं का उत्साह, पहले चरण में 17 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य
लक्ष्मी योजना के लिए उमड़ा महिलाओं का उत्साह, पहले चरण में 17 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पप्पू यादव पर हमले से भड़के अखिलेश यादव, कहा- BJP को पच नहीं रहा कि...
पप्पू यादव पर हमले से भड़के अखिलेश यादव, कहा- BJP को पच नहीं रहा कि...
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Narmada ने दी बड़ी खुशखबरी, किन्नर के भेष में Mogra का बाप देगा झटका!
Bollywood News: सालों बाद आमने-सामने कंगना-ऋतिक, वायरल मीम्स पर ऋतिक के रिएक्शन से भड़कीं कंगना (02.08.26)
Ranbir Kapoor के Lord Ram रोल के सपोर्ट में Dipika Chikhlia, बोलीं- एक्टर हर किरदार निभा सकता है
Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 5 की मौत, 41 लापता
इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 5 की मौत, 41 लापता
दिल्ली NCR
पप्पू यादव पर जिस चाकू से हुआ हमला, सामने आई उसकी तस्वीर
पप्पू यादव पर जिस चाकू से हुआ हमला, सामने आई उसकी तस्वीर
क्रिकेट
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
साउथ सिनेमा
Box office: अनुपमा परमेश्वरन की तेलुगु की वो फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाया था 225% प्रॉफिट
अनुपमा परमेश्वरन की तेलुगु की वो फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाया था 225% प्रॉफिट
विश्व
ईरान ने US से की हमले न करने की मिन्नतें? ट्रंप के दावे पर तेहरान का जवाब
ईरान ने US से की हमले न करने की मिन्नतें? ट्रंप के दावे पर तेहरान का जवाब
इंडिया
'बिना समय बर्बाद किए...', कावेरी विवाद पर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान?
'बिना समय बर्बाद किए...', कावेरी विवाद पर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान?
इंडिया
राहुल गांधी पर हुई FIR तो आया TMC का रिएक्शन, कहा - 'सही काम...'
राहुल गांधी पर हुई FIR तो आया TMC का रिएक्शन, कहा - 'सही काम...'
ऑटो
15 हजार की EMI पर Brezza खरीदें तो कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी? जानें हिसाब
15 हजार की EMI पर Brezza खरीदें तो कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी? जानें हिसाब
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Embed widget