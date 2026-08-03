मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबकरी पालन पर 60% तक सब्सिडी, ऐसे उठाएं फायदा

बकरी पालन पर 60% तक सब्सिडी, ऐसे उठाएं फायदा

Goat Farming Tips: कम लागत में बकरी पालन के लिए 60% तक सब्सिडी दी जा रही है. जानें योजना के लिए क्या है पात्रता और किन जरूरी दस्तावेजों की होगी जरूरत.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 03 Aug 2026 07:21 PM (IST)
Preferred Sources

Goat Farming Tips: किसानों के लिए बकरी पालन आज के टाइम में बढ़ा बिजनेस बनता जा रहा है. यही वजह है कि सरकार भी इस काम को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है. अगर आप भी बकरी पालन का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं. और आपके पास नहीं है पैसे तो फिर सरकार देगी सब्सिडी.

एमपी सरकार की योजना के तहत 10 बकरियों और 1 बकरे की यूनिट पर 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है. इतना ही नहीं किसानों को इन पशुओं पर 5 साल तक फ्री इंश्योरेंस भी दिया दाता है. जिससे पशु की मौत पर आर्थिक नुकसान नहीं हो पाता है.

इस योजना का तहत ग्रामीण युवाओं किसानों और पशुपालकों को खुद का बिजनेस शुरू करने में मदद देकर उनकी इनकम बढ़ाई जा रही है. लेकिन आपको बता दें योजना का आवेदन लेने के लिए एलिजिबिलिटी और आवेदन प्रोससे के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हें  पालन करना जरूरी है. इसलिए योजना की पूरी जानकारी पहले समझ लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

योजना में इतनी सरकारी सब्सिडी

एमपी सरकार की योजना के तहत लाभार्थियों को 10 बकरियां और 1 बकरे की यूनिट लगाने करने में आर्थिक मदद दी जाती है. यूनिट खरीदने पर आने वाले खर्च का 60 प्रतिशत तक सरकार उठाती है जिससे शुरुआती निवेश काफी कम हो जाता है. 

सबसे खास बात यह है कि इन पशुओं का 5 साल तक फ्री इंश्योरेंस भी कराया जाता है. इससे अगर किसी वजह से पशु की मृत्यु हो जाती है तो आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है. यह योजना खास तौर पर उन किसानों ग्रामीण युवाओं और पशुपालकों के लिए उपयोगी है जो कम पूंजी में अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं. 

बकरी पालन में चारे की जरूरत कम होती है और बाजार में बकरी के मांस तथा बच्चों की मांग पूरे साल बनी रहती है. इसलिए सही प्रबंधन के साथ यह कारोबार नियमित आमदनी का अच्छा साधन बन सकता है.


बकरी पालन पर 60% तक सब्सिडी, ऐसे उठाएं फायदा

यह भी पढ़ें: घर पर कैसे करें सफेद हल्दी की खेती, इसमें कितनी कमाई?

इस तरह करें योजना में आवेदन

  • इस योजना में लाभ लेने के लिए आपको अपने जिले के पशुपालन विभाग या संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क करें. वहां आपको योजना की उपलब्धता पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिल जाएगी.
  • आवेदन के समय आधार कार्ड बैंक खाता निवास प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं. कई राज्यों में आवेदन ऑनलाइन भी स्वीकार किए जाते हैं. योजना का लाभ मिलने के बाद पशुओं की देखभाल टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य जांच पर विशेष ध्यान देना जरूरी है.
  • बकरियों के लिए साफ सुथरा शेड हरा चारा और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने से उनकी उत्पादकता बेहतर रहती है. योजना का मकसद सिर्फ सब्सिडी देना नहीं बल्कि लाभार्थी को लंबे समय तक सफल पशुपालक बनाना भी है.


बकरी पालन पर 60% तक सब्सिडी, ऐसे उठाएं फायदा

छोटे से लेकर बड़े लेवल तक कर सकते हैं पालन

बकरी पालन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे छोटे स्तर से भी शुरू किया जा सकता है और धीरे धीरे बड़े कारोबार में बदला जा सकता है. बकरी के बच्चे दूध और मांस तीनों से कमाई के अलग अलग अवसर मिलते हैं. अगर अच्छी नस्ल की बकरियां रखी जाएं और समय पर टीकाकरण तथा संतुलित आहार दिया जाए तो उत्पादन बेहतर होता है.  सरकारी सब्सिडी और मुफ्त बीमा जैसी सुविधाएं शुरुआती जोखिम को काफी कम कर देती हैं. 

यही वजह है कि आज कई किसान खेती के साथ बकरी पालन को एक्सट्रा इनकम का मजबूत जरिया बना रहे हैं. कारोबार बढ़ने पर आप प्रजनन इकाई तैयार कर सकते हैं और दूसरे पशुपालकों को भी अच्छी नस्ल के बच्चे बेचकर अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं. सही योजना और वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ यह व्यवसाय लंबे समय तक स्थिर आय देने वाला ऑप्शन बन सकता है.

यह भी पढ़ें: केले का खेती के लिए सरकार दे रही इतने पैसे

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 03 Aug 2026 07:21 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Goat Farming Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
बकरी पालन पर 60% तक सब्सिडी, ऐसे उठाएं फायदा
बकरी पालन पर 60% तक सब्सिडी, ऐसे उठाएं फायदा
एग्रीकल्चर
केले की खेती के लिए सरकार दे रही इतने पैसे
केले की खेती के लिए सरकार दे रही इतने पैसे
एग्रीकल्चर
Rainy Season Plant Care: बारिश में इन पौधों में भूलकर भी न डालें पानी, सड़ जाएंगी जड़ें
बारिश में इन पौधों में भूलकर भी न डालें पानी, सड़ जाएंगी जड़ें
एग्रीकल्चर
कृषि यंत्र किराए पर देने का बिजनेस कैसे शुरू करें, क्या इसमें भी लगता है लाइसेंस?
कृषि यंत्र किराए पर देने का बिजनेस कैसे शुरू करें, क्या इसमें भी लगता है लाइसेंस?
Advertisement

वीडियोज

Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Salman Khan ने SVC63 के लिए घटाई फीस? 120 करोड़ से 70 करोड़ लेने की चर्चा
हम सालों से घुटने के दर्द से बेवजह डर रहे थे? जो बात डॉक्टर भी छुपाते हैं, वो आज बाहर आ गई!
Baba Bageshwar: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट ? | Dhirendra Shashtri
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘पहले कराएंगे लाठीचार्ज’, इस्तीफा मांगने पर बोले प्रियांक खरगे
‘पहले कराएंगे लाठीचार्ज’, इस्तीफा मांगने पर बोले प्रियांक खरगे
टेलीविजन
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
क्रिकेट
बुमराह की जगह टीम इंडिया में आए आकिब नबी की टोटल नेटवर्थ कितनी है?
बुमराह की जगह टीम इंडिया में आए आकिब नबी की टोटल नेटवर्थ कितनी है?
बिहार
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
दिल्ली NCR
बांकीपुर रिजल्ट: PK की जीत पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'BJP की...'
बांकीपुर रिजल्ट: PK की जीत पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'BJP की...'
मध्य प्रदेश
दतिया में नरोत्तम मिश्रा नहीं बीजेपी की हार की ये हैं 5 बड़ी वजहें, पढ़ें यहां
दतिया में नरोत्तम मिश्रा नहीं बीजेपी की हार की ये हैं 5 बड़ी वजहें, पढ़ें यहां
इंडिया
कर्नाटक के साथ कावेरी विवाद, CM विजय ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
कर्नाटक के साथ कावेरी विवाद, CM विजय ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
ट्रेंडिंग
शादी से पहले ही विवादों में रोनाल्डो का रिश्ता, तलाक हुआ तो हो जाएंगे कंगाल? सामने आया एग्रीमेंट
शादी से पहले ही विवादों में रोनाल्डो का रिश्ता, तलाक हुआ तो हो जाएंगे कंगाल? सामने आया एग्रीमेंट
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget