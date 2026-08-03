बकरी पालन पर 60% तक सब्सिडी, ऐसे उठाएं फायदा

Goat Farming Tips: किसानों के लिए बकरी पालन आज के टाइम में बढ़ा बिजनेस बनता जा रहा है. यही वजह है कि सरकार भी इस काम को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है. अगर आप भी बकरी पालन का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं. और आपके पास नहीं है पैसे तो फिर सरकार देगी सब्सिडी.

एमपी सरकार की योजना के तहत 10 बकरियों और 1 बकरे की यूनिट पर 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है. इतना ही नहीं किसानों को इन पशुओं पर 5 साल तक फ्री इंश्योरेंस भी दिया दाता है. जिससे पशु की मौत पर आर्थिक नुकसान नहीं हो पाता है.

इस योजना का तहत ग्रामीण युवाओं किसानों और पशुपालकों को खुद का बिजनेस शुरू करने में मदद देकर उनकी इनकम बढ़ाई जा रही है. लेकिन आपको बता दें योजना का आवेदन लेने के लिए एलिजिबिलिटी और आवेदन प्रोससे के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हें पालन करना जरूरी है. इसलिए योजना की पूरी जानकारी पहले समझ लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

योजना में इतनी सरकारी सब्सिडी

एमपी सरकार की योजना के तहत लाभार्थियों को 10 बकरियां और 1 बकरे की यूनिट लगाने करने में आर्थिक मदद दी जाती है. यूनिट खरीदने पर आने वाले खर्च का 60 प्रतिशत तक सरकार उठाती है जिससे शुरुआती निवेश काफी कम हो जाता है.

सबसे खास बात यह है कि इन पशुओं का 5 साल तक फ्री इंश्योरेंस भी कराया जाता है. इससे अगर किसी वजह से पशु की मृत्यु हो जाती है तो आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है. यह योजना खास तौर पर उन किसानों ग्रामीण युवाओं और पशुपालकों के लिए उपयोगी है जो कम पूंजी में अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं.

बकरी पालन में चारे की जरूरत कम होती है और बाजार में बकरी के मांस तथा बच्चों की मांग पूरे साल बनी रहती है. इसलिए सही प्रबंधन के साथ यह कारोबार नियमित आमदनी का अच्छा साधन बन सकता है.





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इस तरह करें योजना में आवेदन

इस योजना में लाभ लेने के लिए आपको अपने जिले के पशुपालन विभाग या संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क करें. वहां आपको योजना की उपलब्धता पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिल जाएगी.

आवेदन के समय आधार कार्ड बैंक खाता निवास प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं. कई राज्यों में आवेदन ऑनलाइन भी स्वीकार किए जाते हैं. योजना का लाभ मिलने के बाद पशुओं की देखभाल टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य जांच पर विशेष ध्यान देना जरूरी है.

बकरियों के लिए साफ सुथरा शेड हरा चारा और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने से उनकी उत्पादकता बेहतर रहती है. योजना का मकसद सिर्फ सब्सिडी देना नहीं बल्कि लाभार्थी को लंबे समय तक सफल पशुपालक बनाना भी है.





छोटे से लेकर बड़े लेवल तक कर सकते हैं पालन

बकरी पालन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे छोटे स्तर से भी शुरू किया जा सकता है और धीरे धीरे बड़े कारोबार में बदला जा सकता है. बकरी के बच्चे दूध और मांस तीनों से कमाई के अलग अलग अवसर मिलते हैं. अगर अच्छी नस्ल की बकरियां रखी जाएं और समय पर टीकाकरण तथा संतुलित आहार दिया जाए तो उत्पादन बेहतर होता है. सरकारी सब्सिडी और मुफ्त बीमा जैसी सुविधाएं शुरुआती जोखिम को काफी कम कर देती हैं.

यही वजह है कि आज कई किसान खेती के साथ बकरी पालन को एक्सट्रा इनकम का मजबूत जरिया बना रहे हैं. कारोबार बढ़ने पर आप प्रजनन इकाई तैयार कर सकते हैं और दूसरे पशुपालकों को भी अच्छी नस्ल के बच्चे बेचकर अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं. सही योजना और वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ यह व्यवसाय लंबे समय तक स्थिर आय देने वाला ऑप्शन बन सकता है.

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