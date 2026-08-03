केले का खेती के लिए सरकार दे रही इतने पैसे

Banana Cultivation Tips: केले की खेती आज उन फसलों में गिनी जाती है जो कम समय में अच्छा उत्पादन और बेहतर आमदनी देने की क्षमता रखती हैं. यही वजह है कि सरकार भी किसानों को इसकी खेती के लिए आर्थिक मदद दे रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान पारंपरिक फसलों के साथ बागवानी की ओर बढ़ें. अगर कोई किसान पहली बार केले का बाग लगाना चाहता है तो शुरुआती लागत काफी ज्यादा हो सकती है. पौधे खरीदने से लेकर सिंचाई खाद और देखभाल तक अच्छा निवेश करना पड़ता है.

ऐसे में सरकारी सब्सिडी किसानों का बोझ काफी कम कर देती है. मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी MIDH योजना के तहत कई राज्यों में केले की खेती पर अनुदान दिया जा रहा है. हालांकि सब्सिडी की राशि और नियम राज्य के अनुसार अलग हो सकते हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले अपने जिले के उद्यान विभाग से जानकारी लेना जरूरी है. सही समय पर आवेदन करने वाले किसानों को सरकार की इस योजना का सीधा लाभ मिल सकता है.

कितनी मिलती है सब्सिडी?

केले की खेती पर मिलने वाली सहायता MIDH योजना के तहत तय मानकों के अनुसार दी जाती है. कई राज्यों में प्रति हेक्टेयर लागत के आधार पर किसानों को लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है. उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में उद्यान विभाग के माध्यम से पात्र किसानों को यह सहायता दी जाती है. सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है लेकिन इसके लिए तय पूरी करना जरूरी होता है.

किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए और आवेदन संबंधित पोर्टल या उद्यान विभाग के जरिए करना होता है. कई मामलों में विभाग की ओर से खेत का निरीक्षण भी किया जाता है. योजना का उद्देश्य किसानों की शुरुआती लागत कम करना और उन्हें व्यावसायिक बागवानी के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि उत्पादन और आय दोनों बढ़ सकें.





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आवेदन से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जिले के उद्यान विभाग से संपर्क करें और यह पता करें कि आवेदन कब शुरू हो रहे हैं. आवेदन के समय आधार कार्ड बैंक पासबुक जमीन से जुड़े दस्तावेज और अन्य जरूरी कागजात मांगे जा सकते हैं. कई राज्यों में ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी होती है. विभाग की मंजूरी मिलने के बाद ही केले के पौधे लगाने चाहिए.

जिससे सब्सिडी से जुड़ी किसी तरह की परेशानी न हो. किसान को निर्धारित दूरी पर पौधरोपण करना होता है और विभाग की तकनीकी सलाह का पालन भी करना पड़ता है. ड्रिप सिंचाई और अच्छी गुणवत्ता वाले टिश्यू कल्चर पौधों का इस्तेमाल करने पर उत्पादन बेहतर मिलता है. इसलिए योजना का लाभ लेने के साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाना भी फायदेमंद रहता है.





केले की खेती क्यों बन रही है मुनाफे का सौदा?

केले की फसल की मांग पूरे साल बनी रहती है. फल के साथ साथ केले के पत्ते तना और रेशे का भी अलग अलग उद्योगों में इस्तेमाल होता है. अगर किसान अच्छी किस्म के पौधे लगाकर वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो प्रति हेक्टेयर बेहतर उत्पादन हासिल किया जा सकता है. सरकारी सब्सिडी मिलने से शुरुआती निवेश कम हो जाता है और खेती का जोखिम भी घटता है.

यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में बागवानी फसलों की ओर किसानों का रुझान बढ़ा है. विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार मिट्टी की जांच समय पर सिंचाई संतुलित पोषण और रोग प्रबंधन पर ध्यान देने से केले की खेती से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है. योजना का उद्देश्य भी यही है कि किसान कम लागत में आधुनिक बागवानी अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं.

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