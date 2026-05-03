एक खेत फसलें अनेक... ऐसे करेंगे खेती तो डबल नहीं मल्टीपल हो जाएगी कमाई

Triple Crop Farming Tips: आजकल के समय में परंपरागत खेती के साथ-साथ नए प्रयोग करना बहुत जरूरी हो गया है. जिससे किसान की मेहनत का पूरा मोल मिल सके. एक ही खेत में एक समय पर कई फसलें उगाना यानी बहु-फसली खेती कमाई बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका साबित हो रही है. इस तकनीक में जमीन के एक छोटे से टुकड़े से भी ज्यादा से ज्यादा पैदावार ली जा सकती है.

गर्मियों के इस मौसम में अगर सही फसलों का चुनाव किया जाए. तो कम पानी और कम लागत में भी बंपर मुनाफा कमाया जा सकता है. खासतौर पर भिंडी, खीरा और धनिये जैसी फसलों को एक साथ लगाकर किसान अपनी माली हालत को काफी बेहतर बना सकते हैं.

ऐसे लगाएं एक साथ तीन फसलें

एक साथ तीन फसलें लेने के लिए बुवाई का तरीका समझना बहुत जरूरी है. इस तकनीक में खेत में बेड तैयार किए जाते हैं. जहां मुख्य फसल के तौर पर भिंडी की बुवाई की जाती है. भिंडी की दो कतारों के बीच जो खाली जगह बचती है. वहां खीरे के बीज लगा दिए जाते हैं और मेड़ों के किनारे-किनारे पर धनिया उगाया जाता है.

इससे खेत के हर कोने का इस्तेमाल होता है और खरपतवार बढ़ने की जगह नहीं बचती. भिंडी के पौधे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और खीरे की बेल जमीन पर फैलती है. जिससे एक ही सिंचाई में दोनों फसलों को बराबर पानी मिल जाता है और नमी भी लंबे समय तक बनी रहती है.

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कम लागत में ज्यादा पैदावार

इस तरह की खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि खाद, पानी और निराई-गुड़ाई का खर्च अलग-अलग नहीं करना पड़ता. एक ही बार डाली गई खाद तीनों फसलों को पोषण देती है. जिससे लागत में भारी कमी आती है. तो साथ ही अगर कभी बाजार में किसी एक फसल का दाम कम हो जाए या किसी बीमारी की वजह से एक फसल को नुकसान पहुंचे.

तो बाकी दो फसलें किसान को आर्थिक सहारा देती हैं. धनिया बहुत कम समय में कटाई के लिए तैयार हो जाता है. जिससे किसान के हाथ में तुरंत पैसा आ जाता है. जबकि भिंडी और खीरा लंबे समय तक लगातार उत्पादन देते रहते हैं.

अच्छी कमाई का मौका

गर्मियों के दिनों में हरी सब्जियों की मांग शहर और गांव दोनों जगह बहुत ज्यादा रहती है. भिंडी और खीरा ऐसी सब्जियां हैं जिनकी खपत हर घर में होती है. इसलिए इन्हें बेचने में दिक्कत नहीं आती. इस ट्रिपल क्राॅप मॉडल को अपनाकर किसान भाई एक एकड़ जमीन से ही लाखों रुपये की कमाई कर रहे हैं.

सही समय पर तुड़ाई करके ताजी सब्जियां मंडी पहुंचाने से भाव भी अच्छा मिलता है और फसल खराब होने का डर नहीं रहता. यह तरीका उन किसानों के लिए सबसे बेस्ट है जो कम जमीन में ज्यादा मुनाफा लेना चाहते हैं और अपनी इनकम के साधनों को बढ़ाना चाहते हैं.

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