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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरKashi Abhiman Tomato: अपने किचन गार्डन में लगाएं 'काशी अभिमान' हाइब्रिड टमाटर, घर बैठे ऐसे ऑर्डर करें बीज

Kashi Abhiman Tomato: अपने किचन गार्डन में लगाएं 'काशी अभिमान' हाइब्रिड टमाटर, घर बैठे ऐसे ऑर्डर करें बीज

Kashi Abhiman Tomato: काशी अभिमान एक हाइब्रिड टमाटर किस्म है, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी ने विकसित किया है. इस किस्म के फल गहरे, लाल मजबूत और आकर्षक होते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 05 May 2026 10:05 AM (IST)
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Kashi Abhiman Tomato: आजकल बाजार में मिलने वाली मिलावटी सब्जियों के चलते लोग घर पर ही अपने किचन गार्डन में कई सब्जियां उगाने की कोशिश करते हैं. ऐसे में इन सब्जियों में टमाटर भी शामिल है. वहीं घर पर टमाटर उगना अब आसान और किफायती ऑप्शन भी बनता जा रहा है. दरअसल सही बीज का चयन करने से न सिर्फ उत्पादन मिलता है, बल्कि घर पर ताजा और सुरक्षित टमाटर भी उपलब्ध हो जाते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने टमाटर की उन्नत किस्म काशी अभिमान के बीज उपलब्ध कराए हैं. जिन्हें किसान और बागवानी के शौकीन घर बैठे मंगा सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप अपने किचन गार्डन में काशी अभिमान हाइब्रिड टमाटर कैसे लगा सकते हैं और घर बैठे इन्हें कैसे ऑर्डर कर सकते हैं.

क्यों खास है काशी अभिमान?

काशी अभिमान एक हाइब्रिड टमाटर किस्म है, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी ने विकसित किया है. इस किस्म के फल गहरे, लाल मजबूत और आकर्षक होते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लीफ कर्ल वायरस के प्रति प्रतिरोधी मनी जाती है, जिससे फसल को नुकसान कम होता है. यह किस्म साल भर उगाई जा सकती है और अच्छी पैदावार, अच्छी देखभाल के साथ उच्च उत्पादन देती है. इसके टमाटर सख्त होने के कारण जल्दी खराब नहीं होते, जिससे इन्हें लंबे समय तक स्टोर रखा जा सकता है और दूर तक भी भेजा जा सकता है.

काशी अभियान का उत्पादन और उपयोग

इस हाइब्रिड वैरायटी से बहुत बेहतर पैदावार मिलती है और फल का वजन लगभग 75 से 95 ग्राम तक होता है. इसकी खेती कई राज्यों में आसानी से की जा सकती है. अच्छी क्वालिटी के कारण यह घरेलू उपयोग के साथ-साथ बाजार के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है.

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घर बैठे कैसे ऑर्डर करें बीज?

  • काशी अभिमान टमाटर के बीज एनएससी के ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध है.
  • जो लोग इन बीजों को खरीदना चाहते हैं, वह ऑफिशल वेबसाइट ONDC के तहत mystore.in पर क्लिक करें ‌
  • इसके बाद वेबसाइट पर जाकर बीज सेलेक्ट करने के बाद इसे ऐड टू कार्ड करें.
  • फिर चेक आउट प्रक्रिया पूरी करनी होती है.
  • यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी वेरिफिकेशन करें.
  • अब एड्रेस एड करने के बाद बीज आर्डर किए जा सकते हैं.
  • वहीं इन बीजों को ऑर्डर करने से पहले ध्यान रखें कि यह नॉन कैंसिलेशनल और नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आते हैं. यानी एक बार ऑर्डर करने के बाद इन्हें कैंसिल या रिटर्न नहीं किया जा सकता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 05 May 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Grow Tomatoes At Home Kitchen Garden Tomatoes Kashi Abhiman Tomato Hybrid Tomato Seeds
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