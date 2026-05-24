White House Shooting: अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास शनिवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब एक बंदूकधारी ने राष्ट्रपति परिसर के पश्चिमी हिस्से के पास फायरिंग शुरू कर दी. घटना के समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने कुछ ही सेकंड में जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर को ढेर कर दिया, इससे पहले कि वह सुरक्षा घेरे को पार कर पाता.

फायरिंग के दौरान एक राहगीर भी गोली लगने से घायल हो गया. हालांकि अधिकारियों ने अभी तक उसकी चोटों की गंभीरता को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

ऐसे शुरू हुआ पूरा घटनाक्रम

जानकारी के मुताबिक शाम करीब 6 बजे बंदूकधारी व्हाइट हाउस के वेस्ट साइड गेट के पास पहुंचा. करीब 6 बजकर 10 मिनट पर सीक्रेट सर्विस ने उसे 17वीं स्ट्रीट नॉर्थवेस्ट पर संदिग्ध तरीके से घूमते हुए देखा. इसके बाद उसने अचानक हथियार निकाला और फायरिंग शुरू कर दी. रिपोर्ट्स के अनुसार उसके पास हैंडगन थी और उसने व्हाइट हाउस के पास कई राउंड फायर किए.

सीक्रेट सर्विस ने तुरंत किया जवाबी हमला

हमलावर की गोलीबारी शुरू होते ही अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने तुरंत जवाबी फायरिंग की. बताया जा रहा है कि कुछ ही सेकंड में संदिग्ध को मार गिराया गया. गोलीबारी के दौरान एक राहगीर भी गोली की चपेट में आ गया.

पत्रकारों को सुरक्षित जगह भेजा गया

फायरिंग की आवाज सुनते ही सीक्रेट सर्विस ने व्हाइट हाउस परिसर में मौजूद पत्रकारों को तुरंत नॉर्थ लॉन की ओर जाने और प्रेस ब्रीफिंग रूम में पहुंचने के निर्देश दिए. एबीसी न्यूज की एक रिपोर्टर ने बताया कि वह व्हाइट हाउस नॉर्थ लॉन में अपने आईफोन से सोशल मीडिया वीडियो रिकॉर्ड कर रही थीं, तभी अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी. वहीं एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार घटना के दौरान 20 से 30 राउंड फायरिंग की आवाज सुनाई दी.





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हमलावर को अस्पताल ले जाया गया

अधिकारियों के मुताबिक हमलावर को गोली लगने के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन अस्पताल ले जाया गया. हालांकि अधिकारियों ने उसकी स्थिति या उसे किस तरह काबू किया गया, इस पर ज्यादा जानकारी नहीं दी. न्यूयॉर्क पोस्ट और फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार हमलावर की पहचान नासिरे बेस्ट के रूप में हुई है. एफबीआई निदेशक काश पटेल ने भी पुष्टि की कि एजेंसी के अधिकारी सीक्रेट सर्विस की जांच में मदद कर रहे हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध मानसिक रूप से परेशान था और उसे पहले “स्टे-अवे ऑर्डर” भी जारी किया गया था.

ट्रंप ने ईरान शांति समझौते पर किया था पोस्ट

यह गोलीबारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस सोशल मीडिया पोस्ट के करीब दो घंटे बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह ओवल ऑफिस में ईरान के साथ शांति समझौते पर काम कर रहे हैं.







