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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरFarm This Amazing Super Fruit/धान-गेहूं छोड़ अब किसान कर रहे Dragon Fruit की खेती, 1 बीघा में कितना है मुनाफा?

Farm This Amazing Super Fruit/धान-गेहूं छोड़ अब किसान कर रहे Dragon Fruit की खेती, 1 बीघा में कितना है मुनाफा?

Farm This Amazing Super Fruit/भारत के किसान अगर इस फल की खेती करें तो मलमल हो सकते हैं बहुत सारे किसान उठा रहे हैं फायदा आप भी जानिए और कार्य इसकी खेती

By : एबीपी लाइव | Edited By: Abhishek Kumar | Updated at : 24 May 2026 08:47 AM (IST)
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भारत में खेती किसानी करने वाले लोग अक्सर परेशान रहते हैं, कभी उनकी खेती पर खतरों के बादल बरस कर चले जाते हैं, तो कभी भीषण गर्मी से फसल खराब हो जाती है, किसानों की फसल का सही दाम भी उन्हें नहीं मिलता, इन्हीं सभी वजहों से खेती से नए युवा वर्ग का मोह भंग होते जा रहा है, हालांकि अभी मार्केट में आए कुछ नए फलों की खेती करी जाए तो यह किसानों को छोटी भूमि में भी बढ़िया पैसा दे सकती है, आइए जानते हैं इनके बारे में.

इसकी खेती से हो सकते हैं मालामाल

मार्केट में एक नया गुलाबी कलर का फल आया है जिसका नाम पूछने पर पता चला कि यह ड्रैगन फ्रूट है, नाम पर मत जाइए इसको इंसान भी खा सकते हैं, बहुत लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि आखिरकार ये कैसा फल है, तो आपको बता दें कि यह कैक्टस प्रजाति का है इसके पौधे में बड़े बड़े तनों पर फल आते हैं, जिसे ड्रैगन फ्रूट कहते हैं, यह खाने में स्वादिष्ट और बहुत फायदे मंद होता है.

यह भी पढ़ें : नौतपा की तपिश से कैसे करें फसलों की रक्षा? ये टिप्स आजमाए तो नहीं होगा नुकसान

1 बीघा में उगाएंगे, लाखों रुपये पाएंगे

आपको बतादें की बहुत कम खर्च के साथ इसकी खेती शुरू करी जा सकती है, 1 बीघा के अंदर 800 से 1000 पौधे लगा सकते हैं किसान, एक पौधे से दूसरे के बीच 6 फीट की दूरी होनी चाहिए बहुत कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है इसमें और साल में 4 से 5 बार इसमें फल आते हैं.

कितना मिलता है मार्केट में दाम?

अगर खेती एक बीघा में है तो आराम से यह महीने में लाख रुपये दे देगा आइए इसकी पूरी गणित समझते हैं, 800 पेड़ के हर एक पेड़ में 60 से 80 फल 1 फल का वजन होता है 300 ग्राम इस हिसाब से अगर यह साल में 4 बार देता है फल, इसका मार्केट में आराम से मिल जाता है 150 रुपए किलो का दाम , इससे 2 लाख का माल एक बार में तैयार हो जाएगा और मार्केट में मांग भी बहुत अधिक है तो आराम से बिक भी जाता है ये.

अगर किसान बाजार देखकर फलों और सब्जियों की भी खेती गेहूं और चावल की खेती छोड़कर करें तो वह ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो भी कम मेहनत और लागत में.

यह भी पढ़ें : फॉर्म हाउस में कैसे लगाएं गोंद का पेड़, कितने दिन में होने लगेगी कमाई?

Published at : 24 May 2026 08:47 AM (IST)
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