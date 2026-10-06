ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकितने की आती है दुनिया की सबसे महंगी गधी, किस भाव बिकता है इसका दूध?

कितने की आती है दुनिया की सबसे महंगी गधी, किस भाव बिकता है इसका दूध?

आपने हमेशा गाय या भैंस के दूध के बारे में ही सुना होगा लेकिन गधी का दूध आम डेयरी दूध से कई गुना महंगा बिकता है. ऐसे में जानिए गधी के दूध के फायदें और कीमत ज्यादा होने की वजह.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 06 Oct 2026 10:13 AM (IST)
Preferred Sources

गाय, भैंस और बकरी का दूध तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गधी का दूध भी हजारों रुपये लीटर तक बिक सकता है? दुनिया के कुछ हिस्सों में गधी का दूध एक महंगे और दुर्लभ डेयरी उत्पाद के रूप में जाना जाता है. इसकी सीमित उपलब्धता, कम दूध उत्पादन और विशेष बाजार मांग इसकी कीमत को सामान्य दूध से काफी ऊपर ले जाती है.

गधी का दूध मुख्य रूप से बच्चों के स्वास्थ्य, त्वचा की देखभाल और गंभीर बीमारियों में आयुर्वेदिक व औषधीय उपयोग के लिए काम आता है. इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक गधी के दूध का उपयोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और एंटी-एजिंग प्रोडक्ट्स बनाने में भी किया जाता है. यही वजह है कि यह आम जानवरों के दूध के मुकाबले इतना मंहगा होता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
क्या समुद्र के पानी से हो सकती है खेती, जानिए कैसे मुमकिन है यह?
क्या समुद्र के पानी से हो सकती है खेती, जानिए कैसे मुमकिन है यह?
एग्रीकल्चर
भावांतर योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आवेदन का पूरा तरीका
भावांतर योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आवेदन का पूरा तरीका
एग्रीकल्चर
2 भैंस से शुरू करें डेयरी, सरकार देगी 75% तक अनुदान! ऐसे करें आवेदन
2 भैंस से शुरू करें डेयरी, सरकार देगी 75% तक अनुदान! ऐसे करें आवेदन
एग्रीकल्चर
कम जगह और कम मेहनत, घर पर ही ऐसे तैयार करें माइक्रोग्रीन्स
कम जगह और कम मेहनत, घर पर ही ऐसे तैयार करें माइक्रोग्रीन्स

दुनिया की सबसे महंगी गधी कितने की?

गधी की कीमत उनकी नस्ल, उम्र, स्वास्थ्य और फर्टिलिटी के आधार पर निर्भर करती है. सामान्य गधी जहां कुछ हजार से लेकर लाख रुपये तक मिल जाती हैं, वहीं अच्छी नस्ल की गधी की कीमत कई लाख रुपये तक पहुंच सकती है. भारत में गधी की सबसे अच्छी नस्ल की कीमत जैसे गुजरात की हालारी और कच्छी आमतौर पर 20,000 से 40,000 रुपये तक होती ह.

यह भी पढ़ें: लहसुन की ये किस्म देगी बंपर उपज, 120 दिन में फसल तैयार

गधी के दूध की कीमत इतनी ज्यादा क्यों?

गधी के दूध की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम उपलब्धता है. एक गधी बहुत कम मात्रा में दूध देती है और लंबे समय तक इसका दूध निकालना आसान नहीं होता. एक सवस्थ गधी एक दिन में लगभग 250 मिलीलीटर से लेकर आधा लीटर तक ही दूध देती है. यही वजह है कि इसका उत्पादन सामान्य डेयरी पशुओं की तुलना में काफी महंगा पड़ता है. भारत में गधी के दूध की कीमत आमतौर पर 5,000 रुपये से 7,000 रुपये प्रति लीटर तक है. कुछ जगहों पर यह गुणवत्ता और मांग के आधार पर 2,500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये प्रति लीटर तक भी बिकता है.

कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल

गधी का दीध बच्चों में खांसी, बलगम, निमोनिया और पेट की बीमारियों को दूर करने में बहुत फायदेमंद माना जाता है. माना जाता है कि इसकी संरचना मां के दूध के काफी करीब होती है, जिससे यह आसानी से पच जाता है. वहीं जिन लोगों को गाय या भैंस के दूध से एलर्जी होती है, उनके लिए यह एक अच्छा विकल्प है. इसका इस्तेमाल कुछ महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, साबुन और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है. इसमें मौजूद विटामिंस और प्रोटीन त्वचा को चमकदार और मुलायम बनाते हैं.

यह भी पढ़ें: MSP पर फसल बेचने की तारीख बढ़ी, किसानों को मिली बड़ी राहत

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 06 Oct 2026 10:13 AM (IST)
Tags :
Agriculture News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
क्या समुद्र के पानी से हो सकती है खेती, जानिए कैसे मुमकिन है यह?
क्या समुद्र के पानी से हो सकती है खेती, जानिए कैसे मुमकिन है यह?
एग्रीकल्चर
भावांतर योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आवेदन का पूरा तरीका
भावांतर योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आवेदन का पूरा तरीका
एग्रीकल्चर
2 भैंस से शुरू करें डेयरी, सरकार देगी 75% तक अनुदान! ऐसे करें आवेदन
2 भैंस से शुरू करें डेयरी, सरकार देगी 75% तक अनुदान! ऐसे करें आवेदन
एग्रीकल्चर
कम जगह और कम मेहनत, घर पर ही ऐसे तैयार करें माइक्रोग्रीन्स
कम जगह और कम मेहनत, घर पर ही ऐसे तैयार करें माइक्रोग्रीन्स
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP ने 10 अक्टूबर के आंदोलन से पहले किया बड़ा ऐलान, सौरव दास बोले- 'Gen Z...'
CJP ने 10 अक्टूबर के आंदोलन से पहले किया बड़ा ऐलान, सौरव दास बोले- 'Gen Z...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव: कौन होगा सपा का तीसरा उम्मीदवार? अखिलेश आज करेंगे ऐलान
राज्यसभा चुनाव: कौन होगा सपा का तीसरा उम्मीदवार? अखिलेश आज करेंगे ऐलान
इंडिया
अभिजीत दीपके फिर गुस्से में आए, दिल्ली पुलिस से कहा- 'पहले अपनी...'
अभिजीत दीपके फिर गुस्से में आए, दिल्ली पुलिस से कहा- 'पहले अपनी...'
टेलीविजन
'रामायण' को कैसे मिला था 'रावण'? पहले 'केवट' बनने वाले थे अरविंद त्रिवेदी, फिर ऐसे पलटी किस्मत
'रामायण' को कैसे मिला था 'रावण'? पहले 'केवट' बनने वाले थे अरविंद त्रिवेदी
क्रिकेट
बारिश में धुल जाएगा भारत-वेस्टइंडीज का पहला टी20? जानें लखनऊ में कैसा रहेगा आज का मौसम
बारिश में धुल जाएगा भारत-वेस्टइंडीज का पहला टी20? जानें लखनऊ में कैसा रहेगा आज का मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चार IAS अफसरों पर अवमानना के आरोप तय, हाईकोर्ट का सख्त रुख
यूपी में चार IAS अफसरों पर अवमानना के आरोप तय, हाईकोर्ट का सख्त रुख
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'महाभियोग नोटिस', पूर्व IAS अफसरों ने लगाए 6 बड़े आरोप
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'महाभियोग नोटिस', पूर्व IAS अफसरों ने लगाए 6 बड़े आरोप
ट्रेंडिंग
लोडर से नई स्कूटी उतार रहा था शख्स, फिसली और हो गया पोपट
लोडर से नई स्कूटी उतार रहा था शख्स, फिसली और हो गया पोपट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget