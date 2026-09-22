गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगुलाब की खेती कैसे शुरू कर सकते हैं, 1 एकड़ में कितनी कमाई?

गुलाब की खेती कैसे शुरू कर सकते हैं, 1 एकड़ में कितनी कमाई?

अगर आप मुनाफे वाली बागवानी करना चाहते हैं, तो गुलाब की खेती आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं गुलाब की खेती करने के आसान तरीके और इससे होने वाली आय के बारे में.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 22 Sep 2026 09:57 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में गुलाब की मांग केवल किसी एक खास मौके या अवसर पर नहीं होती. गुलाब की मांग सालभर बाजारों में बनी रहती है. यह शादियों, त्योहारों और सजावट के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं. गुलाब अपनी मीठी खुशबू और सुंदरता के साथ-साथ किसानों के लिए आय का एक बेहतरीन विकल्प भी हो सकते हैं. अगर आप भी बागवानी कर बेहतर मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं गुलाब की खेती के बारे में. गुलाब की खेती करते हुए कुछ सावधानी रखने से आप सालाना 4 से 8 लाख तक की कमाई कर सकते हैं.

सही मिट्टी का चुनाव करें

गुलाब की खेती करने के लिए ऐसी मिट्टी का चुनाव करना बेहतर होता है, जिसमें पानी ठहरता नहीं हो. खेत में पानी जमा होने से पौधें की जड़े सड़ने का खतरा रहता है. जिससे गुलाब प्रभावित हो सकते हैं. वहीं गुलाब की खेती के लिए दोमट मिट्टी सही होती है. आप अगर चाहें, तो खेती करने से पहले मिट्टी की जांच भी कर सकते हैं. मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसमे जैविक खाद मिलाना उचित होता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
कौन से किसान उठा सकते हैं गोबरधन योजना का फायदा, कितना मिलेगा पैसा?
कौन से किसान उठा सकते हैं गोबरधन योजना का फायदा, कितना मिलेगा पैसा?
एग्रीकल्चर
इतने लाख किसान ले रहे इस स्कीम का फायदा, हर महीने मिलते हैं 3000 रुपये
इतने लाख किसान ले रहे इस स्कीम का फायदा, हर महीने मिलते हैं 3000 रुपये
एग्रीकल्चर
अक्टूबर में लगाएं ये सब्जियां, सर्दियों में होगी तगड़ी कमाई
अक्टूबर में लगाएं ये सब्जियां, सर्दियों में होगी तगड़ी कमाई
एग्रीकल्चर
खजूर की खेती से कमाएं लाखों का मुनाफा, बस ध्यान रखें ये बातें
खजूर की खेती से कमाएं लाखों का मुनाफा, बस ध्यान रखें ये बातें

गुलाब की किस्म का करें चुनाव

बेहतर आय के लिए गुलाब की सही किस्म का चुनाव बेहद जरूरी है. अगर आप बाजार में सजावट व अन्य कामों के लिए गुलाब की खेती करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गुलाब की अलग किस्म का चुनाव करना होगा. वहीं इत्र और गुलकंद में उपयोग होने वाली गुलाब की पत्तियों के लिए अलग किस्म का चुनाव करना होता है. साथ ही यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि खेती करने के लिए हमोशा स्वस्थ पौधों को चुनाव बेहतर उत्पादन देता है.

यह भी पढ़ें: घर की छत पर उगाई जा सकती है हरी प्याज, बस इन बातों का रखें ध्यान

पौधों की करें देखभाल

पौधें लगाने के बाद उनकी सही देखभाल करना भी जरूरी होता है. गुलाब के पौधों को समय-समय पर सिंचाई की आवश्यकता होती है. वहीं पौधों की जांच करने से कीड़े और खरपतवार का पता चलता है. नियमित देखभाल कर आप स्वस्थ गुलाब पा सकते हैं. गुलाब की खेती के लिए आमतौर पर सबसे अच्छा समय जुलाई-अगस्त यानी की मानसून और अक्टूबर-दिसंबर का समय माना जाता है. इस समय पौधों में बीमारियां लगने का खतरा कम रहता है.

एक एकड़ में होगी अच्छी कमाई

किसान के लिए केवल गुलाब की खेती करना ही काफी नहीं होता. खेती के साथ बेहतर आय के लिए मार्केट नेटवर्क की भी जरूरत होती है. आप स्थानीय मंडी के साथ-साथ किसी अच्छे इवेंट मैनेजर या डेकोरेटर से संपर्क कर के बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं. वहीं फूलों को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर बेच कर भी आमदनी की जा सकती है. आमतौर पर गुलाब की कीमत बाजार में 40 से 80 रुपये प्रति किलो तक होती है. वहीं एक एकड़ में सालभर में 10 से 12 टन फूल मिलते हैं. यानी कि किसान एक एकड़ से 4 से 8 लाख तक की कमाई कर सकता है.

यह भी पढ़ें: घर पर बनाएं देसी ऑर्गेनिक खाद, फसल की होगी बेहतरीन ग्रोथ

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
Rose Farming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
कौन से किसान उठा सकते हैं गोबरधन योजना का फायदा, कितना मिलेगा पैसा?
कौन से किसान उठा सकते हैं गोबरधन योजना का फायदा, कितना मिलेगा पैसा?
एग्रीकल्चर
इतने लाख किसान ले रहे इस स्कीम का फायदा, हर महीने मिलते हैं 3000 रुपये
इतने लाख किसान ले रहे इस स्कीम का फायदा, हर महीने मिलते हैं 3000 रुपये
एग्रीकल्चर
अक्टूबर में लगाएं ये सब्जियां, सर्दियों में होगी तगड़ी कमाई
अक्टूबर में लगाएं ये सब्जियां, सर्दियों में होगी तगड़ी कमाई
एग्रीकल्चर
खजूर की खेती से कमाएं लाखों का मुनाफा, बस ध्यान रखें ये बातें
खजूर की खेती से कमाएं लाखों का मुनाफा, बस ध्यान रखें ये बातें
Advertisement

वीडियोज

आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
जमुई की घटना पर जवाब कौन देगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टेक्सास में भगवान हनुमान की मूर्ति तोड़ने की बात पर भड़के पूर्व अमेरिकी सैनिक रुचिर बख्शी, कहा- 'सोचा नहीं था...'
टेक्सास में भगवान हनुमान की मूर्ति तोड़ने की बात पर भड़के पूर्व अमेरिकी सैनिक रुचिर बख्शी, कहा- 'सोचा नहीं था...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह
ओटीटी
Jio Hotstar का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
जियो हॉटस्टार का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
स्पोर्ट्स
आज एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीत सकता है भारत? देखें पदक तालिका का हाल
आज एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीत सकता है भारत? देखें पदक तालिका का हाल
इंडिया
तेलंगाना: अस्पताल के AC में लगी आग, एक बच्चे की मौत, 28 का रेस्क्यू
तेलंगाना: अस्पताल के AC में लगी आग, एक बच्चे की मौत, 28 का रेस्क्यू
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव: कांग्रेस पार्षद का अपहरण! इस जिले में चुनाव रद्द, देर रात 1 बजे फैसला
राजस्थान निकाय चुनाव: कांग्रेस पार्षद का 'अपहरण'! इस जिले में चुनाव रद्द
ट्रेंडिंग
बाइक के पीछे पिंजरा बनाकर ठूंसे 5 बच्चे, वीडियो वायरल
बाइक के पीछे पिंजरा बनाकर ठूंसे 5 बच्चे, वीडियो वायरल
ऑटो
10 लाख ईको फ्रेंडली कारें बेचना का लक्ष्य, मारुति ने लॉन्च किए नए CNG वैरिएंट
10 लाख ईको फ्रेंडली कारें बेचना का लक्ष्य, मारुति ने लॉन्च किए नए CNG वैरिएंट
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget