देश के ‘मैंगो मैन’ का कमाल, अपने पिता के नाम पर उगाया अनोखा आम, स्वाद के दीवाने हो रहे लोग 

Nagendra Bhog Mango Variety Named: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के चर्चित किसान रामकिशोर सिंह, जिन्हें मैंगो मैन क नाम से भी जाना जाता है, वह एक बार फिर अपने अनोखे प्रयोग को लेकर चर्चा में है. इस बार उन्होंने एक खास आम की वैरायटी तैयार की है, जिसका नाम उन्होंने अपने पिता की याद में नागेंद्र भोग रखा है. उनके पिता का नाम नागेंद्र सिंह था. वहीं यह आम आकर, स्वाद और खास खूबियों की वजह से तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है. देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी वैरायटी की मांग आने लगी है.

राम किशोर सिंह लंबे समय से आम की नई-नई किस्मों पर काम कर रहे हैं. अलग-अलग प्रजातियों के साथ प्रयोग करने की वजह से इलाके में उनकी पहचान मैंगो मैन के तौर पर बन चुकी है. उनके बगीचे में 50 से ज्यादा किस्म के आम मौजूद हैं, जिनमें रेड रॉयल और मिया जाकी जैसी वैरायटी भी शामिल है.

चार प्रजातियों से तैयार किया गया खास आम

रामकिशोर सिंह के अनुसार नागेंद्र भोग को तैयार करने में चार अलग-अलग प्रजातियों का इस्तेमाल किया गया है. कई सालों की मेहनत और प्रयोग के बाद यह खास वैरायटी तैयार हुई है. किसान का कहना है कि इस खास आम का स्वाद खट्टा मीठा है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. उन्होंने बताया कि इस आम में गुदा ज्यादा होता है, जबकि इसकी गुठली बहुत पतली होती है. यही वजह है कि खाने में इसका स्वाद और अनुभव दूसरे आमों से अलग माना जा रहा है.

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एक आम का वजन पहुंच जाता है 1 किलो तक

नागेंद्र भोग की सबसे बड़ी खासियत है, उसका आकार और वजन है. किसान के अनुसार एक आम का वजन करीब 1 किलो तक पहुंच जाता है. इसकी लंबाई लगभग एक हाथ के पंजे के बराबर होती है. रामकिशोर सिंह का कहना है कि आम इतना बड़ा होता है कि यह आम खाने के बाद किसी का भी पेट भर सकता है. यही वजह है कि लोग इसे देखने और खरीदने के लिए खास तौर पर पहुंच रहे हैं.

सीजन खत्म होने के बाद पकता है यह आम

यह वैरायटी देर से पकाने वाले आमों में शामिल है. जब बाजार में आम का सीजन खत्म होने लगता है, तब नागेंद्र भोग पककर तैयार होता है. इसी कारण बाजार में इसकी अलग पहचान बन रही है. रामकिशोर सिंह का कहना है कि देर से तैयार होने की वजह से बाजार में इसे अच्छा दाम भी मिल रहा है. इस बार मौसम अनुकूल नहीं रहने से फलन कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इसकी मांग बनी हुई है.

100 से 200 रुपये में बिक रहा यह आम

रामकिशोर सिंह के अनुसार नागेंद्र भोग की कीमत बाजारों में 100 से लेकर 200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच रही है. इसकी मांग देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ विदेशों से भी आ रही है. उन्होंने बताया कि लोग सिर्फ इसके स्वाद ही नहीं, बल्कि इसके आकार और खास वैरायटी की वजह से भी इसे पसंद कर रहे हैं. यही कारण है कि कम उत्पादन के बावजूद बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल रही है.

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