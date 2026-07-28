Monsoon Gardening Tips: मानसून में इन पौधों को नहीं देना चाहिए पानी, जानें गार्डनिंग टिप्स

Monsoon Gardening Tips: बरसात का मौसम सबको काफी पसंद आता हैं. क्योंकि इस मौसम में चारों तरफ छाई हरियाली सबका मन लुभाती है और ठंडी हवाएं पौधों को नई जिंदगी देती हैं. लेकिन इस समय की गई एक छोटी सी गलती पौधों को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं. कई लोग मानसून में हर दिन पौधों को पानी देने लगते हैं, जबकी कुछ पौधों को पानी की इतनी जरुरत भी नहीं होती. ऐसे में ज्यादा पानी मिलने पर इनकी जड़ें सड़ने लगती हैं, पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं और इनका तना भी गलने लगता है. आइए जानते हैं उन 4 पौधों के बारे में, जिनको बरसात के मौसम में पानी से बचाना हैं.

कैक्टस और सकुलेंट्स

सकुलेंट्स और कैक्टस मूल रूप से रेगिस्तानी पौधे हैं. इसलिए इनकी मोटी पत्तियों और तनों में पहले से ही बहुत सारा पानी जमा रहता है और इन्हें जिंदा रहने के लिए बहुत ही कम पानी और सूखी मिट्टी की जरूरत होती है. ऐसे में मानसून के दिनों में इन पौधों को बिल्कुल भी पानी न दें. साथ ही इन्हें ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जहां छांव हो और सीधे बारिश का पानी इन पर न गिरे. अगर इनकी मिट्टी में लगातार पानी भरा रहेगा, तो ये तीन से चार दिनों के अंदर ही सड़कर काले पड़ जाएंगे.

अडेनियम या डेजर्ट रोज

अडेनियम को डेजर्ट रोज यानी रेगिस्तानी गुलाब भी कहा जाता है. इसके तने का आकार बहुत मोटा होता है, जिसे कॉडेक्स कहते है. यह पौधा अपने इसी मोटे हिस्से में हफ्तों के लिए पानी स्टोर करके रख सकता है. बरसात के मौसम में अडेनियम को सबसे ज्यादा खतरा जड़ों के सड़ने का होता है. इसलिए बारिश के मौसम में इसे छत के नीचे रख दें और इसे तब तक पानी न दें, जब तक मिट्टी पूरी तरह सूख न जाए.

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एलोवेरा

एलोवेरा लगभग हर भारतीय घर के किचन गार्डन या बालकनी में मिल जाता है. यह एक बेहद कड़ा पौधा है, लेकिन ज्यादा पानी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है. दरअसल, एलोवेरा की पत्तियों में जो जेल होता है , वह असल में पानी ही है. साथ ही बरसात के मौसम में हवा की नमी के कारण एलोवेरा की मिट्टी लंबे समय तक गीली रहती है. ऐसे में इसमें अलग से पानी डालने की गलती बिल्कुल न करें. जब इसकी पत्तियां पीली या ढीली पड़ने लगें, तभी इसे पानी दें.

सांप का पौधा या स्नेक प्लांट

स्नेक प्लांट को हवा साफ करने वाले सबसे बेहतरीन पौधों में गिना जाता है. यह पौधा बिना पानी के भी महीनों तक हरा-भरा रह सकता है. साथ ही मानसून के दौरान स्नेक प्लांट को पानी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है. अगर आपने इसे घर के अंदर रखा है, तो इसे महीने में सिर्फ एक या दो बार ही पानी दें. क्योंकि इसकी जड़ों के पास पानी जमा होते ही यह पौधा नीचे से गलने लगता है.

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