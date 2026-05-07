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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरBenefits of Weeds : बड़े काम की होती है खरपतवार, उखाड़कर फेंकने से पहले यहां जान लें गजब के फायदे

Benefits of Weeds : बड़े काम की होती है खरपतवार, उखाड़कर फेंकने से पहले यहां जान लें गजब के फायदे

Benefits of Weeds : खरपतवार सिर्फ नुकसान ही नहीं पहुंचाते, बल्कि कई बार ये हमारे बगीचे और मिट्टी के लिए बहुत फायदेमंद भी साबित होते हैं. ये मिट्टी की स्थिति को सुधारने में मदद करते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 07 May 2026 07:28 AM (IST)
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Benefits of Weeds : अक्सर हम अपने खेत, बगीचे या लॉन में उगने वाले खरपतवार (घास-फूस) को देखकर परेशान हो जाते हैं और तुरंत उन्हें उखाड़कर फेंक देना चाहते हैं. हमें लगता है कि ये पौधे सिर्फ हमारी मुख्य फसल या सुंदर पौधों का नुकसान करते हैं, लेकिन खरपतवार सिर्फ नुकसान ही नहीं पहुंचाते, बल्कि कई बार ये हमारे बगीचे और मिट्टी के लिए बहुत फायदेमंद भी साबित होते हैं. ये मिट्टी की स्थिति को सुधारने, पोषक तत्वों को संतुलित करने और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं. इसलिए जरूरी है कि हम खरपतवार को उखाड़ कर फेंकने से पहले उनके फायदे और नुकसान दोनों को समझ कर सही तरीके से जान लें.  तो आइए आज हम आपको खरपतवार के फायदे बताते हैं. 

खरपतवार क्या होते हैं?

खरपतवार वे पौधे होते हैं जो बिना बोए अपने आप उग जाते हैं और उन जगहों पर उगते हैं जहां हम उन्हें नहीं चाहते, ये फसल के साथ जगह, पानी, पोषक तत्व, हवा और धूप के लिए मुकाबला करते हैं. 

खरपतवार क्यों उगते हैं?

खरपतवार, उन परिस्थितियों में आसानी से बढ़ जाते हैं जहां मिट्टी का संतुलन ठीक नहीं होता है. जब मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है, वह बहुत कड़ी या दबाव वाली होती है, उसमें जैविक पदार्थ कम होता है या पानी का संतुलन सही नहीं रहता, तो ऐसे माहौल में खरपतवार तेजी से फैल जाते हैं. ये पौधे इस बात का संकेत होते हैं कि मिट्टी स्वस्थ नहीं है और उसे सुधार की जरूरत है. 

खरपतवार के फायदे

1. मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं - कुछ खरपतवार गहरी जड़ों के जरिए मिट्टी के नीचे से पोषक तत्व और पानी ऊपर लाते हैं, जिससे अन्य पौधों को भी लाभ मिलता है.

2. मिट्टी का ढांचा सुधारते हैं - इनकी जड़ें कठोर मिट्टी को तोड़ती हैं, जिससे मिट्टी मुलायम और हवादार बनती है. 

3.मिट्टी कटाव रोकते हैं - खरपतवार जमीन को ढककर रखते हैं, जिससे बारिश या हवा से मिट्टी बहने नहीं पाती है.

4. ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते हैं - जब खरपतवार सूखकर मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वे खाद यानी ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, जिससे मिट्टी और बेहतर होती है. 

5. सूक्ष्मजीवों के लिए घर - ये छोटे-छोटे जीवों और कीड़ों को रहने और खाने की जगह देते हैं, जो मिट्टी को स्वस्थ रखते हैं.

6. मिट्टी की स्थिति बताते हैं - खरपतवार देखकर पता लगाया जा सकता है कि मिट्टी में क्या कमी या समस्या है. ये एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करते हैं.

7. खाने और औषधि में उपयोग - कुछ खरपतवार जैसे बथुआ, चौलाई आदि खाने में इस्तेमाल होते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं.  कुछ में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं. 

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खरपतवार के नुकसान

1. ये फसल के साथ पोषक तत्व, पानी और धूप के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे उत्पादन कम होता है.

2. खरपतवार के बीज फसल में मिलकर उसकी गुणवत्ता खराब कर देते हैं.

3. कुछ खरपतवार कीटों और बीमारियों को पनाह देते हैं, जो बाद में फसल को नुकसान पहुंचाते हैं.

4. इन्हें हटाने के लिए ज्यादा मेहनत, समय और पैसे की जरूरत होती है.

5. कुछ खरपतवार जहरीले होते हैं, जो पशुओं और इंसानों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. 

खरपतवार कंट्रोल के आसान तरीके

खरपतवार को कंट्रोल करने के कई आसान और प्रभावी तरीके होते हैं, जिनमें सबसे पहले मल्चिंग आती है, जिसमें सूखी घास, पत्तियां या भूसा डालकर मिट्टी को ढक दिया जाता है जिससे खरपतवार नहीं उग पाते हैं . इसके अलावा समय-समय पर हाथ से निराई-गुड़ाई करके भी इन्हें हटाया जा सकता है. हर बार अलग फसल उगाने से खरपतवार का असर कम होता है. खरपतवार को मिट्टी में मिलाकर हरी खाद बना सकते हैं, जिससे मिट्टी भी उपजाऊ बनती है. वहीं केमिकल का यूज सिर्फ जरूरत पड़ने पर और बहुत सावधानी से करना चाहिए. 

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Published at : 07 May 2026 07:28 AM (IST)
Tags :
Organic Farming Natural Farming Weeds Benefits Of Weeds Organic Pest Control
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