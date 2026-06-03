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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरAgriculture Tips: धान की नर्सरी से पहले खेत में ये काम जरूर करें किसान, बढ़ जाएगी पैदावार

Agriculture Tips: धान की नर्सरी से पहले खेत में ये काम जरूर करें किसान, बढ़ जाएगी पैदावार

धान की नर्सरी लगाने से पहले खेत की सही तैयारी क्यों जरूरी है और इससे पैदावार कैसे बढ़ सकती है? जानिए गहरी जुताई, गोबर की खाद, खरपतवार की सफाई और मजबूत मेड बनाने के आसान तरीके.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Abhishek Kumar | Updated at : 03 Jun 2026 07:52 PM (IST)
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Agriculture Tips: धान की नर्सरी लगाने से पहले खेत को तैयार करना सबसे जरूरी काम है.अगर शुरुआत में ही कुछ जरूरी काम कर लिए जाएं, तो पैदावार भी अच्छी होती है और फसल भी दमदार बनती है. आइए जानते हैं कि किन चीजों को पहले तैयार कर लेना चाहिए.

मिट्टी से गायब हो जाएंगे सारे दुश्मन

गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करना बहुत जरूरी है. जब हम मिट्टी को नीचे से ऊपर पलटते हैं, तो धूप की तेज रोशनी मिट्टी के अंदर छिपे हानिकारक कीड़ों और बीमारियों को खत्म कर देती है. इससे मिट्टी को ताजी हवा मिलती है और वह अधिक उपजाऊ बन जाती है.

देशी खाद है सीक्रेट बूस्टर डोज

जैसे हमें बढ़ने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही मिट्टी को भी ताकत चाहिए. जुताई के बाद खेत में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद मिलानी चाहिए. यह खाद मिट्टी के लिए एक टॉनिक की तरह काम करती है, जिससे पौधे तेजी से बढ़ते हैं.

पानी से भर दें पूरे खेत को

अगर खेत समतल नहीं होगा, तो कहीं पानी ज्यादा भर जाएगा और कहीं सूखा रह जाएगा. इसलिए पाटा चलाकर खेत को बराबर कर लें.इससे पूरे खेत में पानी एक समान फैलता है और पानी की बर्बादी भी नहीं होती.

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इस एक काम से बच जाएगा पैसा

खेत में उगी पुरानी घास और खरपतवार आने वाली नई फसल के दुश्मन होते हैं. ये खाद और पानी का उपयोग खुद कर लेते हैं और धान के पौधों को कमजोर बना देते हैं. नर्सरी तैयार करने से पहले इन सभी जंगली घासों को खेत से निकाल देना चाहिए.

किले की तरह अपने खेत को अच्छे से घेर दें

खेत के चारों तरफ बनी मिट्टी की दीवार को मेड़ कहा जाता है. नर्सरी के लिए खेत में पानी रोकना पड़ता है.इसलिए खेत की मेड़ों की मरम्मत करके उन्हें मजबूत और ऊंचा बना लें. मजबूत मेड़ होने से बाहर का गंदा पानी अंदर नहीं आता और खेत का जरूरी पानी बाहर नहीं बहता.

अगर किसान भाई नर्सरी डालने से पहले अपने खेत में ये 5 आसान काम कर लेते हैं, तो उनकी धान की पौध बहुत मजबूत बनती है. जब पौध तंदुरुस्त होगी, तो आगे चलकर धान की पैदावार भी शानदार होगी.

यह भी पढ़ें: क्लेम पास होने के बाद भी खाते में नहीं आया फसल बीमा योजना का पैसा? घर बैठे ऐसे चेक करें स्टेटस

 

Published at : 03 Jun 2026 07:38 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers Nursery Rice Farming
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