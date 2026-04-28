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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चर8 हजार लगाकर 1 लाख का रिटर्न, अरबी की खेती बनी नोट छापने की मशीन, जान लीजिए तरीका

8 हजार लगाकर 1 लाख का रिटर्न, अरबी की खेती बनी नोट छापने की मशीन, जान लीजिए तरीका

Arbi Farming Tips: किसानों के लिए खुशखबरी अब अरबी की खेती में से महज 8 हजार रुपये लगाकर 1 लाख रुपये तक की कमाई की जा सकती है. जान लीजिए क्या है इसका सही तरीका.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 28 Apr 2026 03:31 PM (IST)
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Arbi Farming Tips: आजकल हर कोई कम समय और कम पैसे में मोटा रिटर्न चाहता है और खेती के मामले में अरबी की फसल यह ख्वाब सच कर रही है. उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के एक किसान ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप स्मार्ट तरीके से खेती करें. तो अरबी की फसल किसी से कम नहीं है. 

महज 8 हजार रुपये की छोटी सी लागत लगाकर करीब 1 लाख रुपये तक की कमाई करना वाकई में हैरान करने वाला है. लेकिन यह हकीकत है. अगर आप भी पारंपरिक फसलों के चक्कर से बाहर निकलकर कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसमें रिस्क कम और प्रॉफिट ज्यादा हो तो अरबी की खेती आपके लिए बढ़िया साबित हो सकती है. जान लीजिए इससे कैसे होगी कमाई.

ऐसे करें अरबी की खेती

अरबी की खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको शुरुआत में अपनी जेब बहुत ज्यादा ढीली नहीं करनी पड़ती. एक बीघे खेत में करीब 2 क्विंटल बीज की जरूरत होती है. जिस पर 7 से 8 हजार रुपये का खर्चा आता है. . 

अगर आप मेड़ बनाकर यानी ऊंचे बेड पर इसकी बुवाई करते हैं. तो पौधों की ग्रोथ बहुत शानदार होती है. इसमें खाद और पानी का ध्यान रखना भी काफी आसान है. जिसकी वजह से आम किसान भी बिना किसी भारी मशीनरी के इसे शुरू कर सकता है.

यह भी पढ़ें: जैविक या रासायनिक...किस खेती में किसानों को ज्यादा मुनाफा? जान लें काम की बात

कम मेहनत में बंपर पैदावार 

अरबी की फसल तैयार होने में करीब 5 से 6 महीने का वक्त लेती है. और इस दौरान इसे बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती. एक बीघे में लगभग 30 से 40 क्विंटल तक की पैदावार आसानी से हो जाती है. सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कीड़े-मकोड़ों का डर बहुत कम होता है. 

जिससे महंगे कीटनाशकों का खर्चा बच जाता है. किसान भाई अपनी मेहनत और थोड़े से सही मैनेजमेंट से इतनी तगड़ी पैदावार ले रहे हैं कि मार्केट में माल पहुंचते ही हाथों-हाथ बिक जाता है. यह कम मेहनत में बड़ा मुनाफा देने वाली एक परफेक्ट शॉर्ट टर्म फसल है.

ऐसे होगी कमाई

मार्केट में अरबी की डिमांड हमेशा बनी रहती है. खासकर जब हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे होते हैं. अगर मंडी में अरबी 2500 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भी बिकती है. तो एक बीघे से किसान को आराम से 1 लाख रुपये तक की ग्रॉस इनकम हो जाती है. 

लागत निकालने के बाद भी शुद्ध मुनाफा इतना ज्यादा है कि यह किसी भी कॉर्पोरेट जॉब को टक्कर दे सकता है. बाराबंकी के किसानों की यह सफलता दिखाती है कि अगर सही वैरायटी और सही तकनीक का चुनाव किया जाए. तो खेती घाटे का सौदा नहीं बल्कि सबसे बेहतरीन बिजनेस है.

यह भी पढ़ें: मछली पालन के साथ बिना मिट्टी के करें एक्वापोनिक खेती, होगा तगड़ा फायदा

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 28 Apr 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Farming Tips Arbi
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