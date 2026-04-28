8 हजार लगाकर 1 लाख का रिटर्न, अरबी की खेती बनी नोट छापने की मशीन, जान लीजिए तरीका

Arbi Farming Tips: आजकल हर कोई कम समय और कम पैसे में मोटा रिटर्न चाहता है और खेती के मामले में अरबी की फसल यह ख्वाब सच कर रही है. उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के एक किसान ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप स्मार्ट तरीके से खेती करें. तो अरबी की फसल किसी से कम नहीं है.

महज 8 हजार रुपये की छोटी सी लागत लगाकर करीब 1 लाख रुपये तक की कमाई करना वाकई में हैरान करने वाला है. लेकिन यह हकीकत है. अगर आप भी पारंपरिक फसलों के चक्कर से बाहर निकलकर कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसमें रिस्क कम और प्रॉफिट ज्यादा हो तो अरबी की खेती आपके लिए बढ़िया साबित हो सकती है. जान लीजिए इससे कैसे होगी कमाई.

ऐसे करें अरबी की खेती

अरबी की खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको शुरुआत में अपनी जेब बहुत ज्यादा ढीली नहीं करनी पड़ती. एक बीघे खेत में करीब 2 क्विंटल बीज की जरूरत होती है. जिस पर 7 से 8 हजार रुपये का खर्चा आता है. .

अगर आप मेड़ बनाकर यानी ऊंचे बेड पर इसकी बुवाई करते हैं. तो पौधों की ग्रोथ बहुत शानदार होती है. इसमें खाद और पानी का ध्यान रखना भी काफी आसान है. जिसकी वजह से आम किसान भी बिना किसी भारी मशीनरी के इसे शुरू कर सकता है.

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कम मेहनत में बंपर पैदावार

अरबी की फसल तैयार होने में करीब 5 से 6 महीने का वक्त लेती है. और इस दौरान इसे बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती. एक बीघे में लगभग 30 से 40 क्विंटल तक की पैदावार आसानी से हो जाती है. सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कीड़े-मकोड़ों का डर बहुत कम होता है.

जिससे महंगे कीटनाशकों का खर्चा बच जाता है. किसान भाई अपनी मेहनत और थोड़े से सही मैनेजमेंट से इतनी तगड़ी पैदावार ले रहे हैं कि मार्केट में माल पहुंचते ही हाथों-हाथ बिक जाता है. यह कम मेहनत में बड़ा मुनाफा देने वाली एक परफेक्ट शॉर्ट टर्म फसल है.

ऐसे होगी कमाई

मार्केट में अरबी की डिमांड हमेशा बनी रहती है. खासकर जब हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे होते हैं. अगर मंडी में अरबी 2500 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भी बिकती है. तो एक बीघे से किसान को आराम से 1 लाख रुपये तक की ग्रॉस इनकम हो जाती है.

लागत निकालने के बाद भी शुद्ध मुनाफा इतना ज्यादा है कि यह किसी भी कॉर्पोरेट जॉब को टक्कर दे सकता है. बाराबंकी के किसानों की यह सफलता दिखाती है कि अगर सही वैरायटी और सही तकनीक का चुनाव किया जाए. तो खेती घाटे का सौदा नहीं बल्कि सबसे बेहतरीन बिजनेस है.

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