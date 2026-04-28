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जैविक या रासायनिक...किस खेती में किसानों को ज्यादा मुनाफा? जान लें काम की बात

Farming Tips: खेती के इन दो तरीकों में सबसे बड़ा पंगा लागत और शुद्ध बचत का है. रसायनों वाली खेती शुरू में तो बंपर पैदावार देती है. तो वहीं जैविक खेती जीरो बजट के करीब है. जानें ज्यादा फायदा किसमें है?

By : नीलेश ओझा | Updated at : 28 Apr 2026 11:44 AM (IST)
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Farming Tips:  आजकल हर किसान के मन में एक ही सवाल है कि ज्यादा कमाई के लिए कौन सा रास्ता सही है. पुराना रासायनिक तरीका या फिर नया जैविक मॉडल. रसायनों वाली खेती ने हमें शुरुआत में बंपर पैदावार तो दी. लेकिन धीरे-धीरे इसने मिट्टी की ताकत चूस ली और लागत को आसमान पर पहुंचा दिया. वहीं दूसरी तरफ जैविक और प्राकृतिक खेती अब एक बड़े ट्रेंड के रूप में उभर रही है.

क्योंकि लोग अपनी सेहत को लेकर काफी जागरूक हो गए हैं. मुनाफे का अब सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि फसल कितनी हुई बल्कि इस पर निर्भर करता है कि जेब से खर्च कितना हुआ और आखिर में आपको शुद्ध बचत कितनी हुई. तो चलिए आपको कंपेयर करके बताते हैं कि आज के इस दौर में जैविक या रासायनिक किस खेती में ज्यादा मुनाफा है.

जैविक-रासायनिक खेती के फायदे

रासायनिक खेती का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी इंस्टेंट ग्रोथ है. इसमें यूरिया और डीएपी जैसे खादों के इस्तेमाल से फसल तेजी से बढ़ती है और शुरू में पैदावार भी अच्छी मिलती है. यह उन किसानों के लिए आसान है जो पारंपरिक तरीके से जल्दी रिजल्ट चाहते हैं. वहीं जैविक खेती के फायदों की बात करें. 

तो यह पूरी तरह से लो-कॉस्ट मॉडल है. इसमें आप घर पर ही खाद और कीटनाशक तैयार कर लेते हैं. जिससे बाजार पर आपकी निर्भरता खत्म हो जाती है. सबसे बड़ी बात यह है कि जैविक उत्पाद स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होते हैं और इनकी मार्केट वैल्यू रासायनिक फसलों के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है.

यह भी पढ़ें: Farmer Mobile Apps: हर किसान के मोबाइल में होने चाहिए ये ऐप, खेती में आ जाएगी स्मार्टनेस

दोनों में क्या-क्या नुकसान हैं?

रासायनिक खेती का सबसे बुरी बात यह है कि यह धीरे-धीरे जमीन को जहरीला और बंजर बना देती है. हर साल किसान को पिछले साल से ज्यादा खाद डालनी पड़ती है. जिससे खेती घाटे का सौदा बन जाती है. तो साथ ही इसमें इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड सेहत के लिए बेहद खतरनाक हैं. 

दूसरी ओर जैविक खेती का मुख्य नुकसान यह है कि इसमें शुरू के 2-3 साल पैदावार में थोड़ी कमी आ सकती है क्योंकि मिट्टी को रसायनों की आदत छूटने में वक्त लगता है. इसमें मेहनत और निगरानी भी ज्यादा चाहिए होती है. क्योंकि ऑर्गेनिक खाद को तैयार करने में समय और सही प्रोसेस की जरूरत पड़ती है.

ज्यादा मुनाफा किसमें?

विशेषज्ञों और  एक्सपीरियंस के आधार पर देखें तो लॉन्ग टर्म में जैविक खेती ही ज्यादा मुनाफे वाली है. रासायनिक खेती में भले ही फसल ज्यादा दिखे. लेकिन महंगी खाद और दवाइयों का खर्च मुनाफे को कम कर देता है. जैविक खेती में लागत लगभग जीरो होती है और फसल की क्वालिटी इतनी प्रीमियम होती है. 

शहरों में इसके खरीदार ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं. अगर कोई किसान अपनी उपज की सही मार्केटिंग करे. तो जैविक और प्राकृतिक खेती उसे रासायनिक खेती के मुकाबले कहीं ज्यादा शुद्ध मुनाफा और बेहतर जीवन दे सकती है. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 28 Apr 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Organic Farming Farming Tips Chemical Farming
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