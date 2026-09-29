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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरआंवले की खेती कैसे करते हैं, 1 एकड़ में कितना फायदा?

आंवले की खेती कैसे करते हैं, 1 एकड़ में कितना फायदा?

आंवले की खेती किसानों के लिए कमाई का अच्छा विकल्प बन सकती है. जानें एक एकड़ में आंवले के कितने पौधे लगते हैं, फल कब आता है और खेती से कितनी कमाई हो सकती है?

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 29 Sep 2026 10:00 AM (IST)
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आंवला सिर्फ खाने के काम आने वाला फल नहीं है, बल्कि किसानों के लिए कमाई का अच्छा जरिया भी बन सकता है. इससे मुरब्बा, अचार, कैंडी, जूस और दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, इसलिए इसकी मांग कई जगह बनी रहती है. आंवले के पौधे लगाने के बाद पेड़ कई साल तक फल दे सकते हैं, अच्छी देखभाल में आंवले का पेड़ लंबे समय तक उत्पादन दे सकता है. अगर किसान सही पौधे, सही दूरी और सिंचाई का ध्यान रखें तो एक एकड़ में भी आंवले का बाग लगाया जा सकता है. तो आइए आसान भाषा में जानते हैं कि इसकी खेती कैसे की जाती है और इससे कितनी कमाई हो सकती है.

आंवला लगाने के लिए कैसी जमीन चाहिए?

आंवले के पौधे ऐसी जमीन में लगाए जा सकते हैं जहां पानी ज्यादा समय तक जमा न हो. खेत तैयार करते समय मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा कर लेना चाहिए और खरपतवार हटा देना चाहिए. पौधे लगाने के लिए पहले से गड्ढे  तैयार किए जाते हैं. पौधों को बारिश के मौसम में लगाना आसान रहता है, क्योंकि उस समय मिट्टी में नमी होती है. अच्छी किस्म के स्वस्थ पौधे लगाने से आगे की खेती में फायदा मिल सकता है. अपने इलाके की मिट्टी और मौसम के हिसाब से किस्म चुनना भी जरूरी है.

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एक एकड़ में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं?

आंवले के पेड़ बड़े होते हैं, इसलिए पौधों को बहुत पास-पास लगाना सही नहीं रहता. एक सरकारी खेती मॉडल में 6 मीटर  6 मीटर की दूरी पर करीब 110 पौधे एक एकड़ में लगाने का उदाहरण दिया गया है. वहीं कुछ खेती के तरीकों में इससे अलग दूरी भी इस्तेमाल की जाती है. इसका मतलब है कि पौधों की संख्या खेती के तरीके और जमीन के हिसाब से बदल सकती है. किसान पौधे लगाने से पहले स्थानीय कृषि विशेषज्ञ से सही दूरी की जानकारी ले सकते हैं.

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पौधे लगाने के बाद कैसे करें देखभाल?

पौधे लगाने के बाद समय-समय पर पानी देना, खेत में उगने वाली घास हटाना और जरूरत के अनुसार खाद देना जरूरी है. पौधे के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए. गर्मी के दिनों में सिंचाई पर खास ध्यान देना पड़ सकता है. पेड़ बड़ा होने के साथ उसकी सूखी और कमजोर टहनियों की छंटाई भी की जाती है, ताकि पेड़ की बढ़त ठीक रहे. अगर किसान ड्रिप सिंचाई जैसी सुविधा का इस्तेमाल करता है तो पानी को जरूरत के हिसाब से पौधों तक पहुंचाया जा सकता है.

आंवले का पेड़ कितने साल में फल देने लगता है?

आंवले की खेती में तुरंत कमाई शुरू नहीं होती, इसलिए किसान को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है. कलम या बडिंग से तैयार पौधे बीज से तैयार पौधों की तुलना में जल्दी फल देना शुरू कर सकते हैं. खेती के एक मॉडल में ऐसे पौधों से करीब तीसरे साल से फल मिलने की बात बताई गई है. पेड़ की उम्र बढ़ने के साथ उत्पादन भी बढ़ सकता है. एक पेड़ से मिलने वाला फल उसकी किस्म, उम्र, मौसम और देखभाल पर निर्भर करता है, इसलिए हर खेत में एक जैसा उत्पादन नहीं मिलता.

1 एकड़ में कितनी कमाई हो सकती है?

आंवले की खेती में कमाई का कोई एक तय आंकड़ा नहीं है. इसका हिसाब फल की पैदावार और उस समय मंडी में मिलने वाले भाव से निकलता है. उदाहरण के लिए अगर एक एकड़ से 5,000 किलो आंवला निकलता है और किसान को औसत 20 रूपए प्रति किलो भाव मिलता है तो कुल बिक्री करीब 1 लाख होगी. अगर भाव 30 रूपए हो जाए तो यही बिक्री करीब 1.5 लाख हो सकती है. इसमें से खाद, पानी, मजदूरी, दवा, कटाई और दूसरे खर्च निकालने के बाद असली मुनाफा पता चलेगा. इसलिए खेती शुरू करने से पहले अपने इलाके का मौजूदा आंवला भाव और कुल खर्च जरूर जोड़ना चाहिए.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Agriculture News
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