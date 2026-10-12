सरकार की बड़ी योजना, किसान परिवारों को दुर्घटना पर मिलेंगे 5 लाख रुपये

Krishak Durghatna Kalyan Yojana: खेती-किसानी में किसान दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार एक हादसा पूरे परिवार की जिंदगी बदल देता है. घर चलाने वाले किसान की दुर्घटना में मौत हो जाए या वह हमेशा के लिए काम करने में असमर्थ हो जाए, तो परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो सकता है. ऐसे मुश्किल समय में उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक सहारा देती है. इस योजना के तहत पात्र मामलों में 5 लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है.

इस योजना का फायदा सिर्फ जमीन के मालिक किसान ही नहीं, बल्कि दूसरे पात्र लोग भी उठा सकते हैं. इसमें जमीन में हिस्सेदारी रखने वाले किसान, पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले, बटाई पर खेती करने वाले और किसान परिवार के कमाने वाले पात्र सदस्य भी शामिल हो सकते हैं. हालांकि, हादसे के समय संबंधित व्यक्ति की उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए.

मौत या दिव्यांगता पर कितनी मिलेगी मदद?

योजना के तहत कितने रुपये मिलेंगे, ये हादसे और उससे हुए नुकसान पर निर्भर करता है.

हादसे में मौत होने या पूरी तरह शारीरिक रूप से अक्षम होने पर 5 लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है.

दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आंखों को नुकसान पहुंचने पर भी 5 लाख रुपये दिए जा सकते हैं.

वहीं, एक हाथ, एक पैर या एक आंख का नुकसान होने पर 2.5 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है.

इसके अलावा, कुछ दूसरी तरह की स्थायी दिव्यांगता होने पर भी तय नियमों के मुताबिक आर्थिक मदद दी जाती है.

आवेदन करने में देर न करें

इस योजना का फायदा लेने के लिए हादसे के 45 दिनों के अंदर आवेदन करना होता है. हालांकि, कुछ खास मामलों में जिलाधिकारी आवेदन करने के लिए और समय दे सकते हैं. इसलिए हादसा होने पर परिवार को देर नहीं करनी चाहिए और जल्द से जल्द आवेदन की जानकारी जुटाकर प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए.

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ऑनलाइन कैसे करें आवेदन

पात्र किसान या उनके कानूनी वारिस उत्तर प्रदेश के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इसके लिए पोर्टल पर पंजीकरण करके योजना चुनें

जरूरी जानकारी भरें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें.

आवेदन जमा करने के बाद उसकी रसीद संभालकर रखें.

ऑफलाइन आवेदन के लिए करें ये काम

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए किसान के परिवार को संबंधित तहसील कार्यालय से फॉर्म लेना होगा. इसे भरकर जरूरी कागजात के साथ जमा करना होगा. अगर मृतक किसान के एक से ज्यादा कानूनी वारिस हैं, तो सभी पात्र वारिसों को मिलकर आवेदन करना होगा. इसके बाद तहसील और संबंधित अधिकारी कागजात की जांच करेंगे. आवेदन मंजूर होने पर मदद की रकम सीधे लाभार्थी या पात्र वारिस के बैंक खाते में भेज दी जाएगी.

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