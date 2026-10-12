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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरसरकार की बड़ी योजना, किसान परिवारों को दुर्घटना पर मिलेंगे 5 लाख रुपये

सरकार की बड़ी योजना, किसान परिवारों को दुर्घटना पर मिलेंगे 5 लाख रुपये

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों के परिवारों को दुर्घटना में मौत या दिव्यांगता होने पर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिल सकती है. इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 12 Oct 2026 03:16 PM (IST)
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Krishak Durghatna Kalyan Yojana: खेती-किसानी में किसान दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार एक हादसा पूरे परिवार की जिंदगी बदल देता है. घर चलाने वाले किसान की दुर्घटना में मौत हो जाए या वह हमेशा के लिए काम करने में असमर्थ हो जाए, तो परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो सकता है. ऐसे मुश्किल समय में उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक सहारा देती है. इस योजना के तहत पात्र मामलों में 5 लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है.

इस योजना का फायदा सिर्फ जमीन के मालिक किसान ही नहीं, बल्कि दूसरे पात्र लोग भी उठा सकते हैं. इसमें जमीन में हिस्सेदारी रखने वाले किसान, पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले, बटाई पर खेती करने वाले और किसान परिवार के कमाने वाले पात्र सदस्य भी शामिल हो सकते हैं. हालांकि, हादसे के समय संबंधित व्यक्ति की उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए. 

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मौत या दिव्यांगता पर कितनी मिलेगी मदद?

  • योजना के तहत कितने रुपये मिलेंगे, ये हादसे और उससे हुए नुकसान पर निर्भर करता है.
  • हादसे में मौत होने या पूरी तरह शारीरिक रूप से अक्षम होने पर 5 लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है.
  • दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आंखों को नुकसान पहुंचने पर भी 5 लाख रुपये दिए जा सकते हैं.
  • वहीं, एक हाथ, एक पैर या एक आंख का नुकसान होने पर 2.5 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है.
  • इसके अलावा, कुछ दूसरी तरह की स्थायी दिव्यांगता होने पर भी तय नियमों के मुताबिक आर्थिक मदद दी जाती है.

आवेदन करने में देर न करें

इस योजना का फायदा लेने के लिए हादसे के 45 दिनों के अंदर आवेदन करना होता है. हालांकि, कुछ खास मामलों में जिलाधिकारी आवेदन करने के लिए और समय दे सकते हैं. इसलिए हादसा होने पर परिवार को देर नहीं करनी चाहिए और जल्द से जल्द आवेदन की जानकारी जुटाकर प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: किसानों को 50 हजार का दुर्घटना बीमा, साल में देने होंगे सिर्फ 63 पैसे

ऑनलाइन कैसे करें आवेदन

पात्र किसान या उनके कानूनी वारिस उत्तर प्रदेश के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

  • इसके लिए पोर्टल पर पंजीकरण करके योजना चुनें
  • जरूरी जानकारी भरें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें. 
  • आवेदन जमा करने के बाद उसकी रसीद संभालकर रखें.

ऑफलाइन आवेदन के लिए करें ये काम

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए किसान के परिवार को संबंधित तहसील कार्यालय से फॉर्म लेना होगा. इसे भरकर जरूरी कागजात के साथ जमा करना होगा. अगर मृतक किसान के एक से ज्यादा कानूनी वारिस हैं, तो सभी पात्र वारिसों को मिलकर आवेदन करना होगा. इसके बाद तहसील और संबंधित अधिकारी कागजात की जांच करेंगे. आवेदन मंजूर होने पर मदद की रकम सीधे लाभार्थी या पात्र वारिस के बैंक खाते में भेज दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: गेंदा फूल की खेती पर मिलेंगे 40,000 रुपये, किसान ऐसे उठाएं फायदा

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Agriculture News Farmers Schemes Government Schemes
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