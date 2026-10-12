अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा ऐलान, 'सभी पार्टियां SC में याचिका दाखिल करेंगी'

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन दिल्ली के बाराखंबा से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च कर रहा है. इस मार्च में वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल हुए.

इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगी. सिंघवी ने कहा कि कोई विरोध मार्च नहीं है. हम एक सिद्धांत के मामले पर जा रहे हैं.

Chalo Delhi! At March for Democracy from Supreme Court to Barakhamba. https://t.co/V0XNdX7bXt — Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) October 12, 2026

सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने कुछ नेताओं और वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट परिसर में फाइलिंग काउंटर पर याचिका जमा करने अंदर जा सकते हैं. राहुल गांधी ने मार्च से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि आज इंडिया ब्लॉक के लीडर्स और मैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एक साथ हम ये पिटीशन फाइल करेंगे.

कांग्रेस के इंदिरा भवन मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि CEC इस्तीफा दें, सरकारी गवाह बनें. आपने गलती की है, इस गलती के पीछे आपका दिमाग नहीं था. विपक्ष की लड़ाई उन बड़ी ताकतों के खिलाफ है जो उनके पीछे है.

CJI ने मुलाकात के प्रस्ताव को ठुकराया

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ सीजेआई सूर्यकांत से मुलाकात के लिए चिट्ठी लिखी थी. इस प्रस्ताव को सीजेआई ने ठुकरा दिया और कहा कि हम कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार हैं. मामला न्यायालय में है, ऐसे में बैठक ठीक नहीं होगा.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि CJI ने राहुल गांधी से कहा है कि वे ज्यूडिशियल (न्यायिक) स्तर पर याचिका दायर करें, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है.

सीजेआई ने क्या कहा?

सीजेआई ने नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं. कोई भी प्रतिनिधि हों, आम लोग हों, हम उनके अधिकार को प्रोटेक्ट करेंगे.