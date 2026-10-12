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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा ऐलान, 'सभी पार्टियां SC में याचिका दाखिल करेंगी'

अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा ऐलान, 'सभी पार्टियां SC में याचिका दाखिल करेंगी'

इंडिया गठबंधन के चलो दिल्ली मार्च में शामिल हुए वरिष्ठ वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोई विरोध मार्च नहीं है. हम एक सिद्धांत के मामले पर जा रहे हैं.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 12 Oct 2026 04:09 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन दिल्ली के बाराखंबा से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च कर रहा है. इस मार्च में वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल हुए.

इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगी. सिंघवी ने कहा कि कोई विरोध मार्च नहीं है. हम एक सिद्धांत के मामले पर जा रहे हैं.

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सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने कुछ नेताओं और वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट परिसर में फाइलिंग काउंटर पर याचिका जमा करने अंदर जा सकते हैं. राहुल गांधी ने मार्च से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि आज इंडिया ब्लॉक के लीडर्स और मैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एक साथ हम ये पिटीशन फाइल करेंगे. 

कांग्रेस के इंदिरा भवन मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि CEC इस्तीफा दें, सरकारी गवाह बनें. आपने गलती की है, इस गलती के पीछे आपका दिमाग नहीं था. विपक्ष की लड़ाई उन बड़ी ताकतों के खिलाफ है जो उनके पीछे है.

CJI ने मुलाकात के प्रस्ताव को ठुकराया

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ सीजेआई सूर्यकांत से मुलाकात के लिए चिट्ठी लिखी थी. इस प्रस्ताव को सीजेआई ने ठुकरा दिया और कहा कि हम कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार हैं. मामला न्यायालय में है, ऐसे में बैठक ठीक नहीं होगा.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि CJI ने राहुल गांधी से कहा है कि वे ज्यूडिशियल (न्यायिक) स्तर पर याचिका दायर करें, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है.

सीजेआई ने क्या कहा?

सीजेआई ने नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं. कोई भी प्रतिनिधि हों, आम लोग हों, हम उनके अधिकार को प्रोटेक्ट करेंगे.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 12 Oct 2026 04:05 PM (IST)
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