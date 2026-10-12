इंडिया गठबंधन मार्च: चिराग पासवान का राहुल गांधी पर हमला, 'संविधान…'

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला किया है. सोमवार (12 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की ओर से निकाले गए मार्च पर चिराग ने राहुल गांधी को खूब सुनाया है. चिराग पासवान ने दो टूक में कहा कि राहुल गांधी ज्ञापन लेकर निकले थे लेकिन सीजेआई (CJI) से सबक लेकर लौटे.

अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, "आदरणीय राहुल गांधी जी, संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते रहे, पर संविधान का पाठ आखिरकार आज देश के मुख्य न्यायाधीश ने आपको पढ़ाया. निकले थे ज्ञापन लेकर, लौटे CJI से सबक लेकर… न्याय याचिका से मांगा जाता है, ज्ञापन से नहीं. SIR पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है. अदालत में दलीलें नहीं चलीं, तो अब सड़क से अदालत पर दबाव?"

आदरणीय राहुल गांधी जी, संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते रहे, पर संविधान का पाठ आख़िरकार आज देश के मुख्य न्यायाधीश ने आपको पढ़ाया। निकले थे ज्ञापन लेकर, लौटे CJI से सबक लेकर। न्याय याचिका से माँगा जाता है, ज्ञापन से नहीं। SIR पर सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला सुना चुका है। अदालत में दलीलें नहीं चलीं, तो अब सड़क से अदालत पर दबाव ? @ANI || @PTI_News — युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) October 12, 2026

बता दें कि कांग्रेस SIR को लेकर आज (सोमवार) सुप्रीम कोर्ट मार्च कर रही है. विपक्षी दल सीजेआई से मिलकर ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन सीजेआई ने स्पष्ट किया है क्योंकि ये मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए मिलना संभव नहीं है.

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बीजेपी भी उठा रही सवाल

उधर, इस मामले में बीजेपी भी सवाल उठा रहा है. बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने कहा, "तेजस्वी यादव को पहले बिहार में एक व्यक्ति को खोजना चाहिए जिसे SIR से दिक्कत हुई हो. देश का पहला SIR बिहार में हुआ. 15 दिन तक जीप में राहुल गांधी के तीसरे रो में बेचारे खड़े रहे और पूरा बिहार 15 दिन घूमे… उसके बाद भी वो एक व्यक्ति को खड़ा नहीं कर सके… हमारे लिए तो ठीक ही है कि जिस इश्यू से किसी को दिक्कत नहीं है वैसे इश्यू ये लोग उठाते हैं..."

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