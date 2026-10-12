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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारइंडिया गठबंधन मार्च: चिराग पासवान का राहुल गांधी पर हमला, 'संविधान…'

इंडिया गठबंधन मार्च: चिराग पासवान का राहुल गांधी पर हमला, 'संविधान…'

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा है कि अदालत में दलीलें नहीं चलीं, तो अब सड़क से अदालत पर दबाव? चिराग का कहना है कि SIR पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 12 Oct 2026 04:15 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला किया है. सोमवार (12 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की ओर से निकाले गए मार्च पर चिराग ने राहुल गांधी को खूब सुनाया है. चिराग पासवान ने दो टूक में कहा कि राहुल गांधी ज्ञापन लेकर निकले थे लेकिन सीजेआई (CJI) से सबक लेकर लौटे.

अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, "आदरणीय राहुल गांधी जी, संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते रहे, पर संविधान का पाठ आखिरकार आज देश के मुख्य न्यायाधीश ने आपको पढ़ाया. निकले थे ज्ञापन लेकर, लौटे CJI से सबक लेकर… न्याय याचिका से मांगा जाता है, ज्ञापन से नहीं. SIR पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है. अदालत में दलीलें नहीं चलीं, तो अब सड़क से अदालत पर दबाव?"

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बता दें कि कांग्रेस SIR को लेकर आज (सोमवार) सुप्रीम कोर्ट मार्च कर रही है. विपक्षी दल सीजेआई से मिलकर ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन सीजेआई ने स्पष्ट किया है क्योंकि ये मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए मिलना संभव नहीं है. 

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बीजेपी भी उठा रही सवाल

उधर, इस मामले में बीजेपी भी सवाल उठा रहा है. बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने कहा, "तेजस्वी यादव को पहले बिहार में एक व्यक्ति को खोजना चाहिए जिसे SIR से दिक्कत हुई हो. देश का पहला SIR बिहार में हुआ. 15 दिन तक जीप में राहुल गांधी के तीसरे रो में बेचारे खड़े रहे और पूरा बिहार 15 दिन घूमे… उसके बाद भी वो एक व्यक्ति को खड़ा नहीं कर सके… हमारे लिए तो ठीक ही है कि जिस इश्यू से किसी को दिक्कत नहीं है वैसे इश्यू ये लोग उठाते हैं..."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 12 Oct 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Rahul Gandhi BIHAR NEWS
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