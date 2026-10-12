कपास किसान ध्यान दें! इस तारीख तक रजिस्ट्रेशन जरूरी, तभी मिलेगा MSP का लाभ

Cotton MSP Procurement: कपास की फसल तैयार होने के बाद हर किसानों की नजर सबसे पहले उसके भाव पर रहती है. लेकिन अगर बाजार भाव कम मिल तो किसानों के लिए लागत निकालना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में गुजरात के कपास किसानों के लिए सरकारी भाव पर अपनी फसल बेचने का मौका है. इसके लिए आपको बस एक जरूरी काम समय रहते पूरा करना होगा. सरकार ने कपास की खरीद के लिए एमएसपी तय कर दिया है और किसानों को 31 अक्टूबर 2026 तक ‘कपास किसान’ ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

गुजरात कृषि विभाग ने किसानों से कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) के ‘कपास किसान’ मोबाइल ऐप की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अपील की है. जो किसान अपनी कपास सरकारी खरीद केंद्रों पर एमएसपी के भाव पर बेचना चाहते हैं, उन्हें तय समय के अंदर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

कपास का कितना भाव तय हुआ है?

केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए कपास की दो श्रेणियों का एमएसपी तय किया है.

लंबे रेशे वाली कपास का भाव 8,667 रुपये प्रति क्विंटल

मध्यम रेशे वाली कपास का भाव 8,267 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है.

‘कपास किसान’ ऐप से कैसे मिलेगा फायदा?

सबसे खास बात ये है कि आप घर बैठे ही मोबाइल ऐप की मदद से ऑनलाइन रडिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इससे किसानों को सरकारी खरीद व्यवस्था से जुड़ी जानकारी पाने में मदद मिलेगी. ऐप की मदद से खरीद केंद्रों और खरीद से जुड़ी दूसरी जरूरी सेवाओं का ब्योरा भी मिल सकता है. इसलिए जिन किसानों को अपनी उपज सरकारी खरीद व्यवस्था के तहत बेचनी है, उन्हें आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते पंजीकरण कर लेना चाहिए.



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रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो तो यहां करें संपर्क

अगर आपको ‘कपास किसान’ ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिकक्ता आती है, तो आप 9428237246 पर व्हाट्सऐप के जरिए मदद ले सकते हैं. इसके अलावा आपको कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.cotcorp.org.in पर एमएसपी और खरीद केंद्रों से जुड़ी जानकारी मिल सकती है.

किसानों के लिए क्यों जरूरी है यह तारीख?

गुजरात के कृषि विभाग ने साफ तौर पर किसानों से 31 अक्टूबर 2026 तक रजिस्ट्रेशन पूरा करने की अपील की है. ऐसे में एमएसपी पर कपास बेचने की योजना बना रहे किसान इस तारीख को ध्यान में रखें. समय पर रजिस्ट्रेशन करने से उन्हें सरकारी खरीद व्यवस्था से जुड़ने और जरूरी जानकारी हासिल करने में आसानी होगी.

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