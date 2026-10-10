कौन-सी मुर्गी देती है सबसे ज्यादा अंडे? फार्म खालने से पहले जानें

अंडों के रंग में भी है अंतर: व्हाइट लेगहॉर्न और रोड आइलैंड रेड में सिर्फ शरीर और उत्पादन का ही अंतर नहीं है, बल्कि इनके अंडों का रंग भी अलग होता है. व्हाइट लेगहॉर्न आमतौर पर सफेद रंग के अंडे देती है, जबकि रोड आइलैंड रेड के अंडे हल्के भूरे रंग के होते हैं. किसान को नस्ल चुनते समय अपने इलाके में अंडों की मांग और बाजार में मिलने वाले भाव को भी ध्यान में रखना चाहिए.