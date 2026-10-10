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कौन-सी मुर्गी देती है सबसे ज्यादा अंडे? फार्म खालने से पहले जानें
अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं, तो सही नस्ल चुनना जरूरी है. व्हाइट लेगहॉर्न साल में 350 तक अंडे दे सकती है, जबकि रोड आइलैंड रेड अंडे और मांस दोनों के लिए पाली जाती है.
Poultry Farming: अगर आप खेती के साथ कमाई का एक और जरिया तलाश रहे हैं, तो मुर्गी पालन आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है. खासकर अंडे बेचने का बिजनेस शुरू करके नियमित कमाई की जा सकती है. लेकिन इसमें मुनाफा कितना होगा, यह काफी हद तक मुर्गियों की नस्ल पर निर्भर करता है. कुछ मुर्गियां सालभर में 300 से ज्यादा अंडे दे सकती हैं, जबकि कुछ नस्लें अंडे के साथ मांस उत्पादन के लिए भी पाली जाती हैं. ऐसे में पोल्ट्री फार्म शुरू करने से पहले जान लीजिए मुर्गियों की कौन-सी नस्लें अंडा उत्पादन के लिए जानी जाती हैं और इनमें क्या खास है.
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Published at : 10 Oct 2026 03:18 PM (IST)
Tags :Poultry Farming Agriculture News
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