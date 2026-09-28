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किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 50 हजार का बिना ब्याज कर्ज

किसानों के लिए बिना ब्याज के पचास हजार रुपये पाने का मौका. आंध्रप्रदेश के किसानों को सरकार की इस धमाकेदार योजना में कैसे मिलेगा लाभ? क्या है आवेदन का तरीका जान लीजिए पूरी खबर.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 28 Sep 2026 07:03 AM (IST)
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  • यह मदद लगभग 44,000 किसानों को तुरंत राहत देगी.

देश में करोड़ों की संख्या में किसान रहते हैं. आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो तकरीबन आधे से ज्यादा आबादी खेती और किसानी के जरिए अपनी जीवन यापन कर रही है. लेकिन इनमें से बहुत से किसान ऐसे भी है. जिन्हें अलग-अलग मौकों पर सरकार से मिलने वाले सहारे की जरूरत होती है. केन्द्र सरकार से लेकर अलग-अलग राज्यों की सरकारें किसानों की जरूरत के हिसाब से योजनाएं लेकर आती रहती है. 

कुछ योजनाओं में किसानों को आर्थिक मदद मिलती है. तो वहीं कुछ योजना में उन्हें सरकार की ओर से खास तरह की फसल और तकनीक के लिए पैसे दिए जाते हैं. हाल ही में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के फ्लू-क्योर्ड वर्जीनिया यानी FCV तंबाकू उगाने वाले किसानों के लिए एकमुश्त ब्याज-मुक्त कर्ज को मंजूरी दी है. इसके तहत पात्र किसान को हर बार्न के लिए 50000 रुपये मिलेंगे. जान लीजिए इसस मदद के लिए किसानों को क्या करना होगा. 

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किन किसानों को मिलेगा इस योजना का फायदा?

इस कर्ज का फायदा आंध्र प्रदेश के उन किसानों को मिल सकता है जो FCV तंबाकू उगाते हैं और योजना की पात्रता शर्तें पूरी करते हैं. योजना के दायरे में करीब 44000 किसानों के आने की उम्मीद है और इसके लिए लगभग 220 करोड़ रुपये की मदद तय की गई है. आपको बता दें FCV तंबाकू को फ्लू-क्योर्ड वर्जीनिया तंबाकू भी कहा जाता है. इसकी पत्तियों को खास तरीके से बार्न में सुखाया जाता है. इसलिए सहायता की रकम हर किसान के नाम पर एक जैसी तय नहीं है. 

इसकी कैलकुलेशन बार्न के आधार पर होगी. अगर किसान के पास एक से ज्यादा बार्न हैं. तो उसे कितनी रकम मिल सकती है. यह योजना के नियमों और मान्य बार्न की संख्या पर निर्भर करेगा. इसलिए किसान अपने तंबाकू उत्पादक रजिस्ट्रेशन और बार्न से जुड़े डाॅक्यूमेंट संभालकर रखें. आवेदन शुरू होने पर पात्रता की जानकारी के लिए संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं.


किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 50 हजार का बिना ब्याज कर्ज

हर बार्न पर मिलेगा 50 हजार रुपये का कर्ज

योजना में हर मंजूर बार्न के लिए 50000 रुपये का बिना ब्याज वाला लोन देने की बात है. यह पैसा किसानों की तुरंत की जरूरतें पूरी करने के लिए मिलेगा. इसे फ्री मदद न समझें यानी कि ली गई रकम वापस करनी होगी बस उस पर ब्याज नहीं लगेगा. सरकार का टारगेट करीब 44000 किसानों तक यह मदद पहुंचाना है. इसके लिए लगभग 220 करोड़ रुपये रखे गए हैं. 

किसान इस पैसे से घर के जरूरी खर्च संभाल सकते हैं. बैंक का पुराना कर्ज चुका सकते हैं या अगली फसल के लिए जरूरी सामान खरीद सकते हैं. कितने बार्न पर पैसा मिलेगा और लोन लौटाने के लिए कितना समय होगा. इसकी जानकारी योजना के पूरे नियम आने पर मिलेगी. इसलिए लोन लेने का फैसला करने से पहले नियम जरूर पढ़ें. 


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कैसे करें इसके लिए आवेदन?

यह लोन आंध्र प्रदेश के FCV तंबाकू किसानों को खेती से जुड़े खर्चों में मदद देने के लिए है. इससे घर की जरूरी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, बैंक का कर्ज चुकाया जा सकता है और अगली फसल के लिए सामान खरीदा जा सकता है. एक फायदा यह भी है कि किसानों को प्राइवेट उधारदाताओं से पैसा लेने की जरूरत कम पड़ सकती है. सरकार ने रकम सीधे बैंक खाते में भेजने का प्रस्ताव रखा है. 

लेकिन आवेदन कब शुरू होंगे, किस वेबसाइट पर फॉर्म भरना होगा और कौन से कागजात देने होंगे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. किसान तंबाकू बोर्ड और सरकारी विभाग की नई जानकारी देखते रहें. आवेदन शुरू होने पर वहीं से पता करें कि फॉर्म कैसे भरना है और बार्न के लिए कौनसे दस्तावेज लगाने होंगे. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 28 Sep 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Loan Scheme
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