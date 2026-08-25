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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: रेल यात्रियों के लिए अपडेट, 31 अगस्त से कई ट्रेनें रद्द और कुछ के रूट बदले

Train Cancelled: रेल यात्रियों के लिए अपडेट, 31 अगस्त से कई ट्रेनें रद्द और कुछ के रूट बदले

वाराणसी मंडल में ट्रैक से जुड़े काम की वजह से 31 अगस्त से 4 सितंबर तक कुछ पैसेंजर ट्रेन कैंसिल रहेंगी और वहीं कई एक्सप्रेस ट्रेनों को बदले रूट से चलाया जाएगा. देखें पूरी लिस्ट.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 25 Aug 2026 10:11 AM (IST)
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  • कई एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्ग बदले, यात्रियों को जांचने की सलाह।

Latest Train Cancelled Update: हर व्यक्ति चाहता है कि रोजाना काम पर या फिर कॉलेज जाने के लिए एक ऐसा साधन मिले, जिससे उनका किराया और समय दोनों कम लगे. ऐसे में कई लोग पैसेंजर ट्रेनों को एक अच्छा विकल्प मानते हैं. अगर आप भी रोजाना पैसेंजर ट्रेन से सफर करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. 

दरअसल, वाराणसी मंडल के गोरखपुर कैंट-पनियहवा रेलखंड में गोरखपुर कैंट और उनौला के बीच रेलवे ट्रैक से जुड़ा काम चल रहा है, जिसकी वजह से इस रूट की पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया गया है और कई एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं. अगर आप भी इस रूट की ट्रेनों से सफर करते हैं तो पहले प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट जरूर देख लीजिए.

ये ट्रेनें बदले रूट से चलेंगी

  • ट्रेन नंबर 15565 ललितग्राम-नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14674 जयनगर-अमृतसर शहीद एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14673 जयनगर-अमृतसर शहीद एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12565 दरभंगा-नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 15212 अमृतसर-दरभंगा जननायक एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 19725 खातीपुरा-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 02563 बरौनी-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल
  • ट्रेन नंबर 13019 काठगोदाम-हावड़ा बाघ एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 02569 दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल
  • ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस

रद्द की गई ट्रेनों की देखें लिस्ट

  • 31 अगस्त से 3 सिंतबर तक नहीं चलेगी ट्रेन नंबर 55098 गोरखपुर कैंट-नरकटियागंज सवारी गाड़ी.
  • 31 अगस्त से 3 सितंबर तक रद्द रहेगी ट्रेन नंबर 55095 नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी.
  • 1 से 4 सितंबर तक रद्द रहेगी ट्रेन नंबर 55097 नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी.

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यात्रा से पहले करें जरूरी काम

अगर आप भी इन रूटों से सफर करने वाले हैं तो पहले ही ट्रेन से जुड़ी सारी जानकारी ले लीजिए. क्योंकि कई बार रेलवे को आखिरी समय में भी कुछ बदलाव करना पड़ सकता है. इसलिए पहले ही आप ट्रेन के रद्द होने और ट्रेन के संचालन में बदलाव से जुड़ी हर चीज चेक कर लें. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 25 Aug 2026 10:09 AM (IST)
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