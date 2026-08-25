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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG: बाजार में आ गया 10 किलो का FTL सिलिंडर, कितने रुपए है कीमत?

LPG: बाजार में आ गया 10 किलो का FTL सिलिंडर, कितने रुपए है कीमत?

क्या आप भी एलपीजी सिलेंडर खत्म होने से पहले गैस की मात्रा का पता लगाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. अब 10 किलो का नया FTL सिलिंडर आया है, जिसमें बची हुई गैस बाहर से देखी जा सकती है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 25 Aug 2026 11:20 AM (IST)
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LPG Cylinder: क्या आपके घर पर भी एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके भारी वजन से उठाने या रखने में आपको दिक्कत होती है तो यह खबर आपके काम की है. अब इसी समस्या का हल सामने आया है, क्योंकि इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम ने 10 किलोग्राम क्षमता वाला  FTL एलपीजी सिलेंडर पेश किया है. इस सिलेंडर की कई सारी खास बातें भी है. अब जानते हैं कि ये सिलेंडर कहां शुरू किया गया है और इसकी कीमत कितनी है?

कहां शुरू किया गया ये 10 किलो का सिलेंडर?

बता दें कि इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम ने इस 10 किलो वाले सिलेंडर को प्रयागराज में लॉन्च किया है. सबसे खास बात तो यह है कि इस सिलेंडर को बुकिंग के 4 घंटे के अंदर ही डिलीवर कर दिया जाएगा. जल्दी डिलीवरी की वजह से भी कई लोगों के लिए ये सिलेंडर एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. ऐसे में अब लोग इस सिलेंडर की कीमत के बारे में जानना चाहेंगे. 

कितनी है इस सिलेंडर की कीमत?

  • कंपनी ने अगस्त में 10 किलो वाले FTL सिलेंडर की कीमत 4814 रुपये रखी है.
  • इसमें 1628 रुपये का रिफिल चार्ज एड है.

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क्या खासियत है इस सिलेंडर की?

  • सबसे पहले तो यह सिलेंडर हल्का है और आसानी से आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं.
  • इस सिलेंडर में जंग लगने का कोई खतरा नहीं होता है.
  • इसकी बॉडी कंपोजिट मटेरियल से बनी है.
  • सिलेंडर की कंपोजिट बॉडी पारदर्शी है, जिसकी मदद से अंदर कितनी गैस बची है ये आप साफ देख सकते हैं.

कुछ जरूरी बातें जान लीजिए

अगर सिलेंडर में गैस कितनी बची है ये दिखेगा तो इसका एक ओर फायदा है कि गैस खत्म होने से पहले ही आप बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, खरीदने से पहले कीमत और रिफिल चार्ज की जानकारी जरूर लें. अगर इस सिलेंडर का कनेक्शन लेना है तो इसके लिए ज्यादा पेपरवर्क की जरूरत नहीं बताई है. आप इसे अपने पास की गैस एजेंसी से या ऑनलाइन ऐप के जरिए आसानी से ले सकते हैं. इस सिलेंडर को खासतौर पर ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 25 Aug 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Utility News LPG  FTL Cylinder
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