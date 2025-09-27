हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीव्हाट्सएप से भी डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड, नोट कर लें ये नंबर

व्हाट्सएप से भी डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड, नोट कर लें ये नंबर

Aadhaar Download From Whatsapp: UIDAI ने आधार कार्ड डाउनलोड करने का नया आसान तरीका शुरू किया है. अब आप व्हाट्सएप से भी कुछ स्टेप्स फॉलो करके अपना आधार अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 27 Sep 2025 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

Aadhaar Download From Whatsapp: आधार कार्ड भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला दस्तावेज है. आये दिन किसी न किसी काम के लिए इसी ज़रूरत पड़ ही जाती है. कई लोग आधार अपने साथ नहीं रखते हैं. उनके लिए जरूरी खबर है. आधार कार्ड अब सीधे व्हाट्सएप से भी डाउनलोड किया जा सकता है. UIDAI ने इस सुविधा से लोगों के लिए प्रक्रिया बहुत आसान कर दी है.

अब वेबसाइट पर लॉगिन करने या ऐप में घुसने की जरूरत नहीं रहती. आपकों बस अपने मोबाइल में एक नंबर सेव करना होगा. फिर अपने मोबाइल से व्हाट्सएप खोलकर कुछ ही स्टेप्स में अपना आधार डाउनलोड कर पाएंगे. यह तरीका उन लोगों के लिए सुविधाजनक है जो अपने फ़ोन में आधार रखना चाहते हैं. क्यो होगी इसके लिए प्रोसेस चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

व्हाट्सएप से ऐसे डाउनलोड करें आधार 

व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया बेहद आसान है. सबसे पहले आपको अपने फोन में UIDAI का हेल्पलाइन नंबर 9013151515 सेव करना होगा, जिसे My Gov Helpdesk नाम से सेव करें. अब व्हाट्सएप खोलकर इस नंबर पर सिर्फ Hi भेजें. इसके बाद चैटबॉट में  डिजी लॉकर का ऑप्शन मिलेगा. जिसपर क्लिक करना होगा. अगर आपका Digi Locker अकाउंट नहीं है. तो नया अकाउंट बना लें.

यह भी पढ़ें: फ्रिज के ऊपर Wi-Fi राउटर रखना चाहिए या नहीं? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते यह बात

अब यहां अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जिसे वेरिफाई करना होगा. वेरिफिकेशन के बाद  डिजी लॉकर में मौजूद डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट खुलेगी. जिसमें से आधार कार्ड चुनकर सीधे अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं.

इस ऐप का भी कर सकते हैं इस्तेमाल 

व्हाट्सएप के अलावा आप mAadhaar ऐप का इस्तेमाल करके भी आसानी से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर या ऐप से mAadhaar ऐप इंस्टॉल करें. ऐप खोलते ही भाषा चुनें और अपना प्रोफाइल बनाने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें. अब OTP वेरिफिकेशन के बाद ऐप में लॉगिन करें.

यह भी पढ़ें: जोधपुर से दिल्ली के बीच चलने लगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जानें किराया, रूट से लेकर टाइमिंग तक सबकुछ

यहां आपको आधार से जुड़े कई ऑप्शन दिखाई देंगे. इनमें से डाउनलोड पर क्लिक करें. इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर या VID दर्ज करें. अब आपके मोबाइल पर फिर से एक OTP आएगा जिसे वेरिफाई करें. वेरिफिकेशन पूरा होते ही आधार कार्ड का PDF आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा. जिसे पासवर्ड डालकर ओपन कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: गांव में खोलना चाहते हैं बीज और यूरिया की दुकान, जानें कहां करना होता है आवेदन?

Published at : 27 Sep 2025 06:59 AM (IST)
Tags :
WhatsApp Utility News Aadhaar Card UIDAI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
क्रिकेट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
बॉलीवुड
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर, अपकमिंग फिल्म के लिए मांगी दुआ
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर
Advertisement

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
क्रिकेट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
बॉलीवुड
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर, अपकमिंग फिल्म के लिए मांगी दुआ
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर
विश्व
UN में इजरायली PM नेतन्याहू का संबोधन, गाजा में 'जबरन' हो रहा था टेलिकास्ट, हमास को दे डाली वॉर्निंग
UN में इजरायली PM नेतन्याहू का संबोधन, गाजा में 'जबरन' हो रहा था टेलिकास्ट, हमास को दे डाली वॉर्निंग
बिहार
Bihar Elections: पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
हेल्थ
Foods That Cause Bloating: रोज खाने वाली ये चीजें बढ़ा रही हैं थकान और पेट फूलने की समस्या, जानिए क्यों
रोज खाने वाली ये चीजें बढ़ा रही हैं थकान और पेट फूलने की समस्या, जानिए क्यों
नौकरी
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी हो जाएगी चौकीदार की सैलरी? जानकर नहीं होगा आपको यकीन
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी हो जाएगी चौकीदार की सैलरी? जानकर नहीं होगा आपको यकीन
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget