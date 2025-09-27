व्हाट्सएप से भी डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड, नोट कर लें ये नंबर

Aadhaar Download From Whatsapp: आधार कार्ड भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला दस्तावेज है. आये दिन किसी न किसी काम के लिए इसी ज़रूरत पड़ ही जाती है. कई लोग आधार अपने साथ नहीं रखते हैं. उनके लिए जरूरी खबर है. आधार कार्ड अब सीधे व्हाट्सएप से भी डाउनलोड किया जा सकता है. UIDAI ने इस सुविधा से लोगों के लिए प्रक्रिया बहुत आसान कर दी है.

अब वेबसाइट पर लॉगिन करने या ऐप में घुसने की जरूरत नहीं रहती. आपकों बस अपने मोबाइल में एक नंबर सेव करना होगा. फिर अपने मोबाइल से व्हाट्सएप खोलकर कुछ ही स्टेप्स में अपना आधार डाउनलोड कर पाएंगे. यह तरीका उन लोगों के लिए सुविधाजनक है जो अपने फ़ोन में आधार रखना चाहते हैं. क्यो होगी इसके लिए प्रोसेस चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

व्हाट्सएप से ऐसे डाउनलोड करें आधार

व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया बेहद आसान है. सबसे पहले आपको अपने फोन में UIDAI का हेल्पलाइन नंबर 9013151515 सेव करना होगा, जिसे My Gov Helpdesk नाम से सेव करें. अब व्हाट्सएप खोलकर इस नंबर पर सिर्फ Hi भेजें. इसके बाद चैटबॉट में डिजी लॉकर का ऑप्शन मिलेगा. जिसपर क्लिक करना होगा. अगर आपका Digi Locker अकाउंट नहीं है. तो नया अकाउंट बना लें.

यह भी पढ़ें: फ्रिज के ऊपर Wi-Fi राउटर रखना चाहिए या नहीं? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते यह बात

अब यहां अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जिसे वेरिफाई करना होगा. वेरिफिकेशन के बाद डिजी लॉकर में मौजूद डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट खुलेगी. जिसमें से आधार कार्ड चुनकर सीधे अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं.

इस ऐप का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

व्हाट्सएप के अलावा आप mAadhaar ऐप का इस्तेमाल करके भी आसानी से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर या ऐप से mAadhaar ऐप इंस्टॉल करें. ऐप खोलते ही भाषा चुनें और अपना प्रोफाइल बनाने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें. अब OTP वेरिफिकेशन के बाद ऐप में लॉगिन करें.

यह भी पढ़ें: जोधपुर से दिल्ली के बीच चलने लगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जानें किराया, रूट से लेकर टाइमिंग तक सबकुछ

यहां आपको आधार से जुड़े कई ऑप्शन दिखाई देंगे. इनमें से डाउनलोड पर क्लिक करें. इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर या VID दर्ज करें. अब आपके मोबाइल पर फिर से एक OTP आएगा जिसे वेरिफाई करें. वेरिफिकेशन पूरा होते ही आधार कार्ड का PDF आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा. जिसे पासवर्ड डालकर ओपन कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: गांव में खोलना चाहते हैं बीज और यूरिया की दुकान, जानें कहां करना होता है आवेदन?