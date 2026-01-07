आधार कार्ड से लिंक नहीं किया IRCTC अकाउंट तो क्या होगा, कब तक नहीं बुक कर पाएंगे टिकट?

अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं और ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए IRCTC का यूज करते हैं, तो आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को ज्यादा साफ, सुरक्षित और आम यात्रियों के लिए फायदेमंद बनाने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इन नए नियमों का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जिन्होंने अब तक अपना IRCTC अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है.

हर दिन देश में लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं. जैसे ही एडवांस रिजर्वेशन खुलता है, कुछ ही मिनटों में सीटें भर जाती हैं. कई बार आम यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाता, क्योंकि दलाल और फर्जी अकाउंट पहले ही टिकट बुक कर लेते हैं. इसी समस्या को खत्म करने के लिए रेलवे ने आधार वेरिफिकेशन को जरूरी बना दिया है. अब अगर आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, तो आप तय समय पर टिकट बुक नहीं कर पाएंगे. तो आइए जानते हैं कि आधार कार्ड से लिंक नहीं किया IRCTC अकाउंट तो क्या होगा और कब तक टिकट नहीं बुक कर पाएंगे.

नया नियम क्या है?

भारतीय रेलवे और IRCTC ने यह तय किया है कि 60 दिन पहले खुलने वाली एडवांस रिजर्वेशन बुकिंग में प्राथमिकता सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेगी, जिनका IRCTC अकाउंट आधार कार्ड से वेरिफाइड है यानि जैसे ही किसी ट्रेन की बुकिंग ओपन होती है, शुरुआती समय में सिर्फ आधार लिंक अकाउंट से ही टिकट बुक हो सकेगा. 5 जनवरी से नया नियम लागू हो गया है. इसके तहत जिन यात्रियों का IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, वे सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर पाएंगे. ऐसे यूजर्स को शाम 4 बजे के बाद ही टिकट बुक करने की अनुमति मिलेगी. वहीं जिनका अकाउंट आधार से वेरिफाइड है, वे सुबह 8 बजे से ही टिकट बुक कर सकेंगे. इसका मतलब साफ है कि अगर आपका अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, तो कंफर्म टिकट मिलने का सबसे अच्छा समय आप खो सकते हैं.

अगर आधार लिंक नहीं किया तो क्या होगा?

अगर आपने अब तक अपना IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं किया है, तो एडवांस रिजर्वेशन के दिन शुरुआती घंटों में टिकट बुक नहीं कर पाएंगे. कंफर्म टिकट मिलने की संभावना काफी कम हो जाएगी. 12 जनवरी के बाद तो पूरे दिन टिकट बुक करने की सुविधा ही नहीं मिलेगी. बिना आधार लिंक अकाउंट के ऑनलाइन टिकट बुक करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा.

कब तक नहीं बुक कर पाएंगे टिकट?

अभी से लेकर 11 जनवरी तक बिना आधार लिंक अकाउंट वाले यूजर्स सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ऑनलाइन रिजर्व टिकट बुक नहीं कर सकते हैं. वहीं 12 जनवरी से आगे बिना आधार लिंक IRCTC अकाउंट वाले यूजर्स सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक यानी पूरे दिन टिकट बुक नहीं कर पाएंगे. 12 जनवरी के बाद बिना आधार लिंक अकाउंट से ऑनलाइन टिकट बुकिंग पूरी तरह बंद हो जाएगी. लेकिन अगर आधार से अकाउंट लिंक कर लिया, तो रोज सुबह 8 बजे से ही टिकट बुक कर सकते हैं. एडवांस रिजर्वेशन में कंफर्म टिकट मिलने का मौका ज्यादा होगा. यह बदलाव सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर लागू हुआ है. हालांकि रेलवे काउंटर से टिकट लेते समय भी अब मोबाइल नंबर पर OTP वेरिफिकेशन जरूरी होगा. मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना जरूरी हो सकता है.

