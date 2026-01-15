हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बाबा जी क्या करें... प्रेमानंद महाराज के पास पीठ दर्द की समस्या लेकर पहुंचा भक्त, जवाब सुनकर यूजर्स कर रहे तारीफ; वीडियो वायरल 

वायरल हो रहे वीडियो में एक व्यक्ति पीठ का दर्द लेकर प्रेमानंद महाराज के पास पंहुचता है, लेकिन महाराज उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाने की सलाह देते हैं. जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया

By : कविता गाडरी | Updated at : 15 Jan 2026 03:06 PM (IST)
आस्था और इलाज को लेकर आज भी अक्सर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं. कई बार लोग बीमारी का समाधान डॉक्टर की बजाय बाबाओं के पास ढूंढने लगते हैं. ऐसे मामले सबसे ज्यादा आज भी गांवों में देखने को मिलते है. हालांकि इसी मुद्दे को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिस पर प्रेमानंद महाराज का एक सधा हुआ और साफ जवाब लोगों का दिल जीत रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में एक व्यक्ति पीठ का दर्द लेकर प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचता है, लेकिन प्रेमानंद महाराज उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाने की सलाह देते हैं, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स महाराज की सोच और ईमानदारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

वीडियो में क्या आया समाने?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @iamAshwiniyadav  नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक भक्त प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचकर अपनी समस्या बताता है. भक्त कहता है कि उसे काफी समय से पीठ दर्द की परेशानी है और वह महाराज से समस्या का इलाज पूछता है. इस पर प्रेमानंद महाराज बहुत सादगी से जवाब देते हैं. प्रेमानंद महाराज उस व्यक्ति को कहते हैं दर्द है तो बाबा जी इसमें क्या करें. दर्द आशीर्वाद से ठीक नहीं होता है. डॉक्टर से दवा लेने से सही होगा. महाराज आगे कहते हैं कि इसी भटकाव की वजह से लोग तंत्र-मंत्र, जादू और झाड़-फूंक के नाम पर ठगे जाते हैं. वह कहते हैं कि शारीरिक बीमारी का इलाज डॉक्टर ही कर सकता है, न कि कोई बाबा.

यूजर्स बोले, यही बात महाराज को अलग बनाती है

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर लिखा आस्था अपनी जगह है, लेकिन बीमारी के लिए बाबा जी के पास जाना सही नहीं, दर्द हो तो डॉक्टर के पास जाइए. एक दूसरा यूजर ने कमेंट करता है अगर कोई दूसरा बाबा होता तो पक्का ठीक करने का दावा करता. वहीं एक यूजर ने लिखा यही कुछ बातें हैं जो प्रेमानंद महाराज को सबसे अलग बनाती है. एक कमेंट में यूजर कहता है महाराज जी ने बिल्कुल सही इलाज बताया, वरना आजकल के बाबा मंत्र-फूंक करके माल दबोच लेते हैं. इसके अलावा वीडियो देख कई यूजर्स ने यह भी लिखा कि इन्हीं वजहों से महाराज सबके दिलों पर राज करते हैं.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 15 Jan 2026 03:06 PM (IST)
