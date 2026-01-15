आस्था और इलाज को लेकर आज भी अक्सर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं. कई बार लोग बीमारी का समाधान डॉक्टर की बजाय बाबाओं के पास ढूंढने लगते हैं. ऐसे मामले सबसे ज्यादा आज भी गांवों में देखने को मिलते है. हालांकि इसी मुद्दे को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिस पर प्रेमानंद महाराज का एक सधा हुआ और साफ जवाब लोगों का दिल जीत रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में एक व्यक्ति पीठ का दर्द लेकर प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचता है, लेकिन प्रेमानंद महाराज उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाने की सलाह देते हैं, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स महाराज की सोच और ईमानदारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो में क्या आया समाने?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @iamAshwiniyadav नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक भक्त प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचकर अपनी समस्या बताता है. भक्त कहता है कि उसे काफी समय से पीठ दर्द की परेशानी है और वह महाराज से समस्या का इलाज पूछता है. इस पर प्रेमानंद महाराज बहुत सादगी से जवाब देते हैं. प्रेमानंद महाराज उस व्यक्ति को कहते हैं दर्द है तो बाबा जी इसमें क्या करें. दर्द आशीर्वाद से ठीक नहीं होता है. डॉक्टर से दवा लेने से सही होगा. महाराज आगे कहते हैं कि इसी भटकाव की वजह से लोग तंत्र-मंत्र, जादू और झाड़-फूंक के नाम पर ठगे जाते हैं. वह कहते हैं कि शारीरिक बीमारी का इलाज डॉक्टर ही कर सकता है, न कि कोई बाबा.

भक्त- पीठ में बहुत समय से दर्द है



प्रेमानन्द जी महाराज- दर्द है तो बाबा जी इसमें क्या करें। ये आशीर्वाद से ठीक नहीं होता है, Doctor से दवा लेने से सही होगा।



इसी भटकाव में रहते हैं तभी आजकल लोग तंत्र मंत्र जादू और ठीक करने के नाम पर लूट लेते हैं।



यूजर्स बोले, यही बात महाराज को अलग बनाती है

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर लिखा आस्था अपनी जगह है, लेकिन बीमारी के लिए बाबा जी के पास जाना सही नहीं, दर्द हो तो डॉक्टर के पास जाइए. एक दूसरा यूजर ने कमेंट करता है अगर कोई दूसरा बाबा होता तो पक्का ठीक करने का दावा करता. वहीं एक यूजर ने लिखा यही कुछ बातें हैं जो प्रेमानंद महाराज को सबसे अलग बनाती है. एक कमेंट में यूजर कहता है महाराज जी ने बिल्कुल सही इलाज बताया, वरना आजकल के बाबा मंत्र-फूंक करके माल दबोच लेते हैं. इसके अलावा वीडियो देख कई यूजर्स ने यह भी लिखा कि इन्हीं वजहों से महाराज सबके दिलों पर राज करते हैं.

