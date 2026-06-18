Notice Period: नई नौकरी का ऑफर मिलते ही ज्यादातर लोग नए ऑफिस की तैयारी में लग जाते हैं. लेकिन इस दौरान कई सारे लोग नोटिस पीरियड से जुड़ी जरूरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर इसका रिजल्ट ये होता है कि बाद में डॉक्यूमेंट को लेकर काफी ज्यादा परेशानी आती है. तो अगर आप नौकरी छोड़ने वाले हैं या नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं तो आपको इस दौरान कुछ खास काम पहले निपटा लेने हैं. अगर आप अपने नोटिस पीरियड के दौरान ये काम नहीं करते हैं तो बाद में दिक्कत ज्यादा आती है और फिर पुरानी कंपनी से भी ज्यादा मदद नहीं मिलती है.

1.फुल एंड फाइनल सेटलमेंट

कंपनी छोड़ने से पहले अपने एचआर से ये जरूर पूछ लें कि आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कब और कैसे होगा. मतलब इसमें कितना समय लग जाएगा. इसमें बची हुई सैलरी, लीव एनकैशमेंट, बोनस या बाकी के पैसे मिलते हैं. कई बार कर्मचारी कंपनी छोड़ देते हैं और बाद में अपने पैसे के लिए महीनों तक चक्कर लगाते रहते हैं.

दिल्ली वाले ध्यान दें, आधार, राशन कार्ड हो या पिंक कार्ड, हर शिकायत का ऑन-द-स्पॉट होगा समाधान

2. लेटर्स लेना न भूलें

नई नौकरी में ज्वाइनिंग के समय कई कंपनियां पुराने संस्थान का एक्सपीरियंस लेटर और रिलीविंग लेटर मांगती हैं. अगर आपने कंपनी छोड़ते समय यह दस्तावेज नहीं लिए तो बाद में इन्हें हासिल करना मुश्किल हो सकता है. इसलिए HR से पहले ही सब समझ लें.

3.पीएफ और ग्रेच्युटी

नौकरी बदलने से पहले अपने EPF खाते की जानकारी जरूर चेक करें. यह भी चेक कर लें कि UAN, बैंक खाता वगैरह सब सही है न. अगर आप लंबे समय से कंपनी में काम कर रहे हैं और ग्रेच्युटी मिलेगी तो उसके बारे में भी जानकारी ले लें. कई कर्मचारी लाखों रुपये का फायदा सिर्फ जानकारी के अभाव में छोड़ देते हैं.

क्या छूट गया इंश्योरेंस प्रीमियम? जानें कब बंद हो जाती है पॉलिसी, समझें अपना अधिकार

4.कंपनी की चीजें लौटाएं

लैपटॉप, आईडी कार्ड, एक्सेस कार्ड, मोबाइल फोन या कंपनी की अन्य कोई वस्तु आपके पास है तो उसे समय पर जमा कर दें. ऐसा नहीं करने पर कंपनी आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट रोक सकती है या रिलीविंग लेटर जारी करने में देरी कर सकती है.

इसके अलावा नौकरी छोड़ने से पहले अपनी सैलरी स्लिप, ऑफर लेटर, प्रमोशन लेटर, टैक्स दस्तावेज और अन्य जरूरी रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रख लें. आगे चलकर ये डॉक्यूमेंट्स नौकरी, लोन या टैक्स संबंधी कामों में काम आ सकते हैं.