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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनौकरी बदलने की तैयारी में हैं तो पहले निपटा लें ये 4 जरूरी काम, बाद में नहीं होगी सैलरी और PF की टेंशन

नौकरी बदलने की तैयारी में हैं तो पहले निपटा लें ये 4 जरूरी काम, बाद में नहीं होगी सैलरी और PF की टेंशन

Notice Period: अगर आप नौकर छोड़ने की प्लानिंग में हैं या नोटिस पीरियड में हैं तो कुछ ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं और काम हैं जो आपको समय पर निपटा लेना चाहिए.

Reported By : सृष्टि |  Updated at : 18 Jun 2026 02:56 PM (IST)
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Notice Period: नई नौकरी का ऑफर मिलते ही ज्यादातर लोग नए ऑफिस की तैयारी में लग जाते हैं. लेकिन इस दौरान कई सारे लोग नोटिस पीरियड से जुड़ी जरूरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर इसका रिजल्ट ये होता है कि बाद में डॉक्यूमेंट को लेकर काफी ज्यादा परेशानी आती है. तो अगर आप नौकरी छोड़ने वाले हैं या नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं तो आपको इस दौरान कुछ खास काम पहले निपटा लेने हैं. अगर आप अपने नोटिस पीरियड के दौरान ये काम नहीं करते हैं तो बाद में दिक्कत ज्यादा आती है और फिर पुरानी कंपनी से भी ज्यादा मदद नहीं मिलती है.

1.फुल एंड फाइनल सेटलमेंट

कंपनी छोड़ने से पहले अपने एचआर से ये जरूर पूछ लें कि आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कब और कैसे होगा. मतलब इसमें कितना समय लग जाएगा. इसमें बची हुई सैलरी, लीव एनकैशमेंट, बोनस या बाकी के पैसे मिलते हैं. कई बार कर्मचारी कंपनी छोड़ देते हैं और बाद में अपने पैसे के लिए महीनों तक चक्कर लगाते रहते हैं.

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2. लेटर्स लेना न भूलें

नई नौकरी में ज्वाइनिंग के समय कई कंपनियां पुराने संस्थान का एक्सपीरियंस लेटर और रिलीविंग लेटर मांगती हैं. अगर आपने कंपनी छोड़ते समय यह दस्तावेज नहीं लिए तो बाद में इन्हें हासिल करना मुश्किल हो सकता है. इसलिए HR से पहले ही सब समझ लें.

3.पीएफ और ग्रेच्युटी 

नौकरी बदलने से पहले अपने EPF खाते की जानकारी जरूर चेक करें. यह भी चेक कर लें कि UAN, बैंक खाता वगैरह सब सही है न. अगर आप लंबे समय से कंपनी में काम कर रहे हैं और ग्रेच्युटी मिलेगी तो उसके बारे में भी जानकारी ले लें. कई कर्मचारी लाखों रुपये का फायदा सिर्फ जानकारी के अभाव में छोड़ देते हैं.

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4.कंपनी की चीजें लौटाएं

लैपटॉप, आईडी कार्ड, एक्सेस कार्ड, मोबाइल फोन या कंपनी की अन्य कोई वस्तु आपके पास है तो उसे समय पर जमा कर दें. ऐसा नहीं करने पर कंपनी आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट रोक सकती है या रिलीविंग लेटर जारी करने में देरी कर सकती है.

इसके अलावा नौकरी छोड़ने से पहले अपनी सैलरी स्लिप, ऑफर लेटर, प्रमोशन लेटर, टैक्स दस्तावेज और अन्य जरूरी रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रख लें. आगे चलकर ये डॉक्यूमेंट्स नौकरी, लोन या टैक्स संबंधी कामों में काम आ सकते हैं.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 18 Jun 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Utility News JOB Notice Period
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