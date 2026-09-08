किस सोलर पैनल की लाइफ सबसे ज्यादा होती है? जानिए

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोलर पैनल की उम्र उसकी तकनीक और सामग्री पर आधारित है।

मोनोक्रिस्टलाइन और N-Type पैनल लंबे समय तक चलते हैं।

मोनोक्रिस्टलाइन पैनल 25-40 साल तक टिक सकते हैं।

N-Type पैनल 25 साल बाद भी 88% क्षमता देते हैं।

गर्मी, सर्दी या फिर बरसात सोलर पैनल हर मौसम में काम आता है. इसके इतने सारे फायदों को जानने के बाद अब बड़ी संख्या में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं. हां, ये जरूर है कि इसके फायदे काफी सारे हैं लेकिन इसके साथ ही इसे लगवाने में खर्चा भी काफी होता है. अगर आपको सोलर पैनल में निवेश करना ही है तो ऐसे पैनल को चुनना ज्यादा बेहतर होगा, जो लंबे समय तक चले. अब जानते हैं कि किस सोलर पैनल की लाइफ सबसे ज्यादा होती है.

कौन-सा पैनल लंबे समय तक चलेगा?

अक्सर लोग सोलर पैनल लगवाते समय इस चीज पर फोकस ज्यादा करते हैं कि सिस्टम कितनी बिजली जनरेट करेगा और इसे लगवाने में कितना खर्च आ सकता है, लेकिन कई लोग सबसे जरूरी बात भूल जाते हैं कि पैनल कितने साल तक चलेगा?

जानने वाली बात यह है कि अलग-अलग तकनीक के सोलर पैनल की लाइफ अलग होती है. अगर बात करें कि किस पैनल की लाइफ ज्यादा होती है तो इनमें मोनोक्रिस्टलाइन और नई N-Type तकनीक वाले पैनल लंबे समय तक चलने के लिए जाने जाते हैं.

छत पर कितने लीटर की पानी की टंकी रखना होता है सुरक्षित, आप न करें ये गलती

मोनोक्रिस्टलाइन की लाइफ कितनी होती है?

बता दें कि इन सोलर पैनल की लाइफ लगभग 25 से 40 साल तक होती है और इसे लंबे समय तक चलने वाले पैनल में गिना जाता है. साथ ही इसकी समय के साथ बिजली जनरेट करने की क्षमता भी धीरे-धीरे कम होती है.

नई तकनीक के सोलर पैनल के बारे में जानें

इसके अलावा भी N-Type TOPCon और HJT ( Hetrojunction Technology) नई तकनीक वाले सोलर पैनल हैं. अगर अच्छी क्वालिटी के पैनल लेते हैं तो 25 साल के बाद भी ये 88 प्रतिशत से ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं. इनकी भी बिजली बनाने की क्षमता धीरे-धीरे ही कम होती है. ध्यान रखें, सोलर पैनल कितने साल तक चलेगा ये बात उसकी तकनीक और मटेरियल पर भी निर्भर करता है.

40 की उम्र तक बनना है करोड़पति? जानें, हर महीने सिर्फ 10 हजार से कैसे बनेगा पैसा