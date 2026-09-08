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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकिस सोलर पैनल की लाइफ सबसे ज्यादा होती है? जानिए

किस सोलर पैनल की लाइफ सबसे ज्यादा होती है? जानिए

सोलर पैनल खरीदने से पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जिस पैनल पर आप निवेश कर रहे हैं वे कितने समय तक चलेगा. अगर आप भी सोलर पैनल लगवाने वाले हैं तो इस बात को जरूर जानें.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 08 Sep 2026 04:56 PM (IST)
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  • सोलर पैनल की उम्र उसकी तकनीक और सामग्री पर आधारित है।
  • मोनोक्रिस्टलाइन और N-Type पैनल लंबे समय तक चलते हैं।
  • मोनोक्रिस्टलाइन पैनल 25-40 साल तक टिक सकते हैं।
  • N-Type पैनल 25 साल बाद भी 88% क्षमता देते हैं।

गर्मी, सर्दी या फिर बरसात सोलर पैनल हर मौसम में काम आता है. इसके इतने सारे फायदों को जानने के बाद अब बड़ी संख्या में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं. हां, ये जरूर है कि इसके फायदे काफी सारे हैं लेकिन इसके साथ ही इसे लगवाने में खर्चा भी काफी होता है. अगर आपको सोलर पैनल में निवेश करना ही है तो ऐसे पैनल को चुनना ज्यादा बेहतर होगा, जो लंबे समय तक चले. अब जानते हैं कि किस सोलर पैनल की लाइफ सबसे ज्यादा होती है.

कौन-सा पैनल लंबे समय तक चलेगा?

अक्सर लोग सोलर पैनल लगवाते समय इस चीज पर फोकस ज्यादा करते हैं कि सिस्टम कितनी बिजली जनरेट करेगा और इसे लगवाने में कितना खर्च आ सकता है, लेकिन कई लोग सबसे जरूरी बात भूल जाते हैं कि पैनल कितने साल तक चलेगा? 

जानने वाली बात यह है कि अलग-अलग तकनीक के सोलर पैनल की लाइफ अलग होती है. अगर बात करें कि किस पैनल की लाइफ ज्यादा होती है तो इनमें मोनोक्रिस्टलाइन और नई N-Type तकनीक वाले पैनल लंबे समय तक चलने के लिए जाने जाते हैं. 

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मोनोक्रिस्टलाइन की लाइफ कितनी होती है?

बता दें कि इन सोलर पैनल की लाइफ लगभग 25 से 40 साल तक होती है और इसे लंबे समय तक चलने वाले पैनल में गिना जाता है. साथ ही इसकी समय के साथ बिजली जनरेट करने की क्षमता भी धीरे-धीरे कम होती है.

नई तकनीक के सोलर पैनल के बारे में जानें

इसके अलावा भी N-Type TOPCon और HJT ( Hetrojunction Technology) नई तकनीक वाले सोलर पैनल हैं. अगर अच्छी क्वालिटी के पैनल लेते हैं तो 25 साल के बाद भी ये 88 प्रतिशत से ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं. इनकी भी बिजली बनाने की क्षमता धीरे-धीरे ही कम होती है. ध्यान रखें, सोलर पैनल कितने साल तक चलेगा ये बात उसकी तकनीक और मटेरियल पर भी निर्भर करता है.  

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 08 Sep 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Utility News Solar Panel Lifespan Monocrystalline
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