बिजली बिल से शिकायत तक, UPPCL वेबसाइट चैटबॉट पर घर बैठे पाएं हर जानकारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह चैटबॉट 24 घंटे उपलब्ध रहेगा, कार्यालय नहीं जाना होगा।

अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपको बिजली कनेक्शन, बिल या फिर शिकायत से जुड़ी जानकारी के लिए हर बार कार्यालय जाना पड़ता है तो यह खबर आपके लिए ही है. कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें बिजली कनेक्शन से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरी जानकारी आप ऑनलाइन भी आसानी से हासिल कर सकते हैं.

सभी जानकारी एक जगह

UPPCL यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इससे जुड़ी जानकारी शेयर की है. पोस्ट में बताया गया है कि UPPCL की वेबसाइट पर Website Chatbot की सुविधा उपलब्ध है, जिसकी मदद से उपभोक्ता बिजली बिल और शिकायत से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं.

अब 24 घंटे मदद मिलेगी

UPPCL का यह चैटबॉट 24 घंटे मदद के लिए है. यानी उपभोक्ता अपनी जरूरत के मुताबिक किसी भी समय जानकारी ले सकता है. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर इस वेबसाइट चैटबॉट पर पर क्या-क्या जानकारी हासिल की जा सकती है.

बिजली से जुड़ी जरूरी जानकारी मिलेगी

इस चैटबॉट की मदद से आप आसानी से बिजली से जुड़ी कई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसमें शामिल है...

बिल देखना और डाउनलोड करना

स्मार्ट प्रीपेड मीटर बैलेंस

नई शिकायत दर्ज करना

शिकायत का स्टेटस देखना

करंट बिजली बिल और ड्यू डेट

इसके अलावा भी बिजली संबंधित जानकारी भी यहां पर देखी जा सकती है. खास बात तो यह है कि ये चैटबॉट आपको सीधे बिजली संबंधित सर्विस पेजेस के लिंक तक पहुंचा सकता है.

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कैसे करें इस्तेमाल?

अगर आपको UPPCL के वेबसाइट चैटबॉट का इस्तेमाल करना है तो आपको UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वेबसाइट चैटबॉट का उपयोग करना होगा.

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