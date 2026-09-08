बिजली बिल से शिकायत तक, UPPCL वेबसाइट चैटबॉट पर घर बैठे पाएं हर जानकारी
अक्सर देखा गया है कि बिजली कनेक्शन से जुड़ी शिकायत और जानकारी के लिए लोगों को दफ्तर जाना पड़ता है, लेकिन यूपी के उपभोक्ता ये काम ऑनलाइन पूरा कर सकता है. जानिए कैसे?
- यह चैटबॉट 24 घंटे उपलब्ध रहेगा, कार्यालय नहीं जाना होगा।
अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपको बिजली कनेक्शन, बिल या फिर शिकायत से जुड़ी जानकारी के लिए हर बार कार्यालय जाना पड़ता है तो यह खबर आपके लिए ही है. कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें बिजली कनेक्शन से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरी जानकारी आप ऑनलाइन भी आसानी से हासिल कर सकते हैं.
सभी जानकारी एक जगह
UPPCL यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इससे जुड़ी जानकारी शेयर की है. पोस्ट में बताया गया है कि UPPCL की वेबसाइट पर Website Chatbot की सुविधा उपलब्ध है, जिसकी मदद से उपभोक्ता बिजली बिल और शिकायत से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं.
अब बिजली सेवाओं से जुड़ी जानकारी के लिए इंतज़ार नहीं। UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध Website Chatbot के माध्यम से बिल, सेवाओं और शिकायतों से संबंधित आवश्यक जानकारी कभी भी, कहीं से भी प्राप्त करें। डिजिटल सुविधा के साथ बेहतर उपभोक्ता अनुभव का लाभ उठाएं।#UPPCL #WebsiteChatbot… pic.twitter.com/094PPkdia4— UPPCL (@UPPCLLKO) September 7, 2026
अब 24 घंटे मदद मिलेगी
UPPCL का यह चैटबॉट 24 घंटे मदद के लिए है. यानी उपभोक्ता अपनी जरूरत के मुताबिक किसी भी समय जानकारी ले सकता है. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर इस वेबसाइट चैटबॉट पर पर क्या-क्या जानकारी हासिल की जा सकती है.
बिजली से जुड़ी जरूरी जानकारी मिलेगी
इस चैटबॉट की मदद से आप आसानी से बिजली से जुड़ी कई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसमें शामिल है...
- बिल देखना और डाउनलोड करना
- स्मार्ट प्रीपेड मीटर बैलेंस
- नई शिकायत दर्ज करना
- शिकायत का स्टेटस देखना
- करंट बिजली बिल और ड्यू डेट
इसके अलावा भी बिजली संबंधित जानकारी भी यहां पर देखी जा सकती है. खास बात तो यह है कि ये चैटबॉट आपको सीधे बिजली संबंधित सर्विस पेजेस के लिंक तक पहुंचा सकता है.
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कैसे करें इस्तेमाल?
अगर आपको UPPCL के वेबसाइट चैटबॉट का इस्तेमाल करना है तो आपको UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वेबसाइट चैटबॉट का उपयोग करना होगा.