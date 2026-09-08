40 की उम्र तक बनना है करोड़पति? जानें, हर महीने सिर्फ 10 हजार से कैसे बनेगा पैसा

अगर आप 40 साल की उम्र में करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपका ये सपना पूरा हो सकता है. सही समय पर इंवेस्टमेंट शुरू करके और लंबे समय तक निवेश करते हुए करोड़पति बना जा सकता है. इसका सही तरीका क्या है, ये आप यहां से सीख सकते हैं.

मान लीजिए कोई व्यक्ति कम उम्र में निवेश शुरू करता है और हर महीने 10,000 रुपए निवेश करता है. अगर इस निवेश को लंबे समय तक जारी रखा जाए और औसतन अच्छा रिटर्न मिलता रहे, तो समय के साथ छोटी-छोटी रकम भी बड़ा फंड बना सकती है.

10 हजार रुपए से कितना पैसा बनेगा?

निवेश का सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग का होता है. इसमें निवेश से मिलने वाला रिटर्न भी आगे रिटर्न कमाने लगता है. यही वजह है कि जितनी जल्दी निवेश शुरू किया जाए उतना ज्यादा समय कंपाउंडिंग को मिलता है.

अगर कोई हर महीने 10,000 रुपए किसी ऐसी जगह निवेश में लगाते हैं जहां 12 फीसदी का सालाना रिटर्न मिलता है तो 20 साल में टोटल निवेश ही 24 लाख रुपए होगा. 12 फीसदी रिटर्न के साथ ये रकम बढ़कर करीब 99 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकती है. इसका मतलब है कि बस 10,000 रुपए की मंथली SIP से 20 साल में करोड़ रुपए का फंड तैयार किया जा सकता है.

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करोड़पति बनने के लिए क्या करें?

अगर 40 साल की उम्र तक 1 करोड़ रुपए का फंड बनाना है तो सबसे जरूरी बात है कि निवेश जल्दी शुरू किया जाए. जैसे अगर किसी व्यक्ति की उम्र 20 साल है तो उसके पास निवेश के लिए करीब 20 साल का समय है. वहीं 30 साल की उम्र में शुरुआत करने वाले आदमी को ज्यादा रकम निवेश करना होगा, क्योंकि उन्होंने 10 साल देर से निवेश शुरू किया है. इसलिए केवल निवेश की रकम ही नहीं, बल्कि निवेश की शुरुआत की उम्र भी बहुत मायने रखती है.

करोड़पति बनने का फॉर्मूला क्या है?

करोड़पति बनने के लिए तीन चीजें सबसे जरूरी हैं, जल्दी शुरुआत, रेगुलर निवेश और समय. अगर आपकी सैलरी समय के साथ बढ़ती है तो निवेश की रकम भी धीरे-धीरे बढ़ाई जा सकती है. जैसे हर साल SIP में 10 फीसदी की बढ़ोतरी करने से लंबे समय में तैयार होने वाला फंड केवल 10000 रुपए की SIP की तुलना में काफी ज्यादा हो सकता है. इसलिए शुरुआत में 10,000 रुपए छोटी रकम लग सकती है, लेकिन समय के साथ निवेश बढ़ाने और कंपाउंडिंग से जल्द से जल्द बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है.

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