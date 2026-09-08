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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीछत पर कितने लीटर की पानी की टंकी रखना होता है सुरक्षित, आप न करें ये गलती

छत पर कितने लीटर की पानी की टंकी रखना होता है सुरक्षित, आप न करें ये गलती

अगर आपने भी अपने घर की छत पर पानी की टंकी रखी हुई है तो ये जानकारी आपके काम की है. अक्सर लोग इस बात से अनजान होते हैं कि छत पर पानी की टंकी कितने लीटर की रखनी चाहिए? अगर आप भी नहीं जानते तो जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 08 Sep 2026 03:54 PM (IST)
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  • पुराने घरों में बड़ी टंकी लगाने से पहले छत की जांच कराएं।

घर में बिजली और पानी के बिना रहना काफी मुश्किल है. ऐसे में लोग जब घर बनवाते हैं तो उसी दौरान बिजली और पानी का भी इंतजाम करते हैं. अक्सर लोग अपने घर की छत पर पानी की टंकी तो रख देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता है कि असल में छत पर कितने लीटर की पानी की टंकी रखना सुरक्षित होता है. 

कितने लीटर की रखें पानी की टंकी?

आमतौर पर लोग 500 से 1000 लीटर की टंकी इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कितने लीटर की टंकी छत पर रखना सही है? ये चीज इस बात पर निर्भर करेगी आपके घर की छत की मजबूती और बीम-कॉलम की स्थिति भी देखनी जरूरी है.

टंकी को कहीं भी न रख दें

टंकी का वजन पहले से ही ज्यादा होता है और पानी भरने से उसका वजन काफी बढ़ जाता है तो ऐसे में टंकी को कहीं भी न रख दें, बल्कि छत पर सही और मजबूत जगह पर रखें जहां से आपके घर की छत को नुकसान न पहुंचे. 

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सीधे छत पर टंकी न रखें

अगर आप इतनी भारी टंकी को सीधे छत पर रख देते हैं तो इससे समय के साथ सीपेज, दारार और दूसरी दिक्कतें आ सकती हैं. इसलिए आप बिना उचित सपोर्ट के सीधे स्लैब पर टंकी न रखें. 

बड़ी टंकी रखनी है तो पहले करें ये काम

अगर आपके घर की छत पर 1000 लीटर या उससे ज्यादा की टंकी है और आपका घर भी काफी पुराना बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में पहले छत की जांच करवानी सही रहेगी, ताकि उससे ये पता चलें कि इतनी भारी टंकी रखना आपकी छत के लिए सही रहेगा भी या नहीं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 08 Sep 2026 03:54 PM (IST)
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