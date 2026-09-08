छत पर कितने लीटर की पानी की टंकी रखना होता है सुरक्षित, आप न करें ये गलती

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुराने घरों में बड़ी टंकी लगाने से पहले छत की जांच कराएं।

घर में बिजली और पानी के बिना रहना काफी मुश्किल है. ऐसे में लोग जब घर बनवाते हैं तो उसी दौरान बिजली और पानी का भी इंतजाम करते हैं. अक्सर लोग अपने घर की छत पर पानी की टंकी तो रख देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता है कि असल में छत पर कितने लीटर की पानी की टंकी रखना सुरक्षित होता है.

कितने लीटर की रखें पानी की टंकी?

आमतौर पर लोग 500 से 1000 लीटर की टंकी इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कितने लीटर की टंकी छत पर रखना सही है? ये चीज इस बात पर निर्भर करेगी आपके घर की छत की मजबूती और बीम-कॉलम की स्थिति भी देखनी जरूरी है.

टंकी को कहीं भी न रख दें

टंकी का वजन पहले से ही ज्यादा होता है और पानी भरने से उसका वजन काफी बढ़ जाता है तो ऐसे में टंकी को कहीं भी न रख दें, बल्कि छत पर सही और मजबूत जगह पर रखें जहां से आपके घर की छत को नुकसान न पहुंचे.

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सीधे छत पर टंकी न रखें

अगर आप इतनी भारी टंकी को सीधे छत पर रख देते हैं तो इससे समय के साथ सीपेज, दारार और दूसरी दिक्कतें आ सकती हैं. इसलिए आप बिना उचित सपोर्ट के सीधे स्लैब पर टंकी न रखें.

बड़ी टंकी रखनी है तो पहले करें ये काम

अगर आपके घर की छत पर 1000 लीटर या उससे ज्यादा की टंकी है और आपका घर भी काफी पुराना बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में पहले छत की जांच करवानी सही रहेगी, ताकि उससे ये पता चलें कि इतनी भारी टंकी रखना आपकी छत के लिए सही रहेगा भी या नहीं.

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