8 नहीं, अब 11 बजे भी नहीं बुक हो रही तत्काल टिकट, दिवाली-छठ पर घर कैसे जाएंगे लोग?

दिवाली और छठ आने से महीनों पहले ही लोग घर जाने के लिए ट्रेन टिकट ढूंढने लगते हैं और बुकिंग भी शुरू कर देते हैं. लेकिन इस बार टिकट बुकिंग को लेकर यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. नॉर्मल टिकट बुकिंग में तो दिक्कत आती ही थी, लेकिन अब तो तत्काल टिकट करना भी मुश्किल हो गया है. लोगों का कहना है कि टिकट खुलने के समय पर IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर बुकिंग पूरी नहीं हो पा रही है.

असल में दिवाली और छठ के समय पर यूपी- बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाली ट्रेनों में टिकटों की मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में जिन यात्रियों को कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाती है उनकी आखिरी उम्मीद तत्काल टिकट पर होती है. लेकिन अब अगर तत्काल विंडो पर भी वेबसाइट या ऐप साथ न दे तो यात्री घर कैसे जाएंगे?

8 बजे से शुरू हो जाती है जद्दोजहद

दिवाली के लिए ट्रेनों की नॉर्मल एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. अब तो आप 2 महीने पहले ही टिकट बुक कर सकते हैं. जैसे अगर दिवाली के लिए 8 नवंबर की टिकट चाहिए तो आज यानी 8 सितंबर को टिकट बुकिंग काउंटर खुल गए. अब लोग 8 बजे टिकट बुक करने बैठे लेकिन काउंटर खुलने के साथ ही टिकट खत्म भी हो गया. इतना ही नहीं, जिन्हें टिकट दिखी भी वो बुक नहीं हो पाई, क्योंकि तकनीकी दिक्कत की वजह से एरर लिख रहा था.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8 सितंबर को सुबह करीब 8 बजे IRCTC वेबसाइट, बीटा वर्जन और RailOne ऐप पर हाई ट्रैफिक की वजह से यात्रियों को परेशानी हुई है. कुछ यूजर्स ने शिकायत की कि वेबसाइट और ऐप ठीक से काम नहीं कर रहे थे और टिकट तेजी से वेटिंग में जा रहे थे. अब तत्काल टिकट को लेकर 11 बजे भी यात्रियों की वही परेशानी आ रही है.

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क्या है कारण?

रेलवे की तरफ से हमेशा यही बयान मिलता आया है कि हर साल त्योहार के सीजन में जब हजारों-लाखों लोग एक ही समय पर टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, तब वेबसाइट पर लोड काफी बढ़ जाता है. कहा जाता है कि दिवाली और छठ के समय देश के अलग-अलग शहरों में काम करने वाले बड़ी संख्या में लोग अपने घर लौटते हैं. दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों से बिहार-यूपी जाने वाली ट्रेनों में इस दौरान जबरदस्त मांग रहती है.

यही कारण है कि नॉर्मल टिकट की सीटें जल्दी भर जाती हैं और यात्रियों को तत्काल, प्रीमियम तत्काल या स्पेशल ट्रेनों का सहारा लेना पड़ता है. लेकिन इस साल तो बुकिंग के दौरान तकनीकी परेशानियों की शिकायतों ने यात्रियों की चिंता और बढ़ा दी है.

कितने बजे खुलती है नॉन-एसी तत्काल बुकिंग?

वैसे तो तत्काल टिकट की बुकिंग सभी क्लास के लिए एक ही समय पर शुरू नहीं होती है. AC क्लास के लिए तत्काल बुकिंग सुबह 10 बजे और नॉन-AC क्लास यानी स्लीपर के लिए सुबह 11 बजे शुरू होती है और इसकी टिकट यात्रा की तारीख से एक दिन पहले बुक किया जाता है. लेकिन अब तो तत्काल टिकट भी बुक नहीं हो पा रही है.

जिन यात्रियों को स्लीपर में तत्काल टिकट चाहिए, उन्हें 11 बजे बुकिंग खुलने का इंतजार करना पड़ता है. लेकिन अगर इस समय वेबसाइट पर लॉगिन, सर्वर, पेमेंट या दूसरी तकनीकी दिक्कत आने लगे तो कुछ ही मिनटों में सीटें खत्म हो जाती हैं.

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तत्काल टिकट बुकिंग के नियम

1 जुलाई 2025 से IRCTC पर तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार-प्रमाणित यूजर होना जरूरी है. इसके लिए IRCTC प्रोफाइल को आधार से वेरिफाई करना पड़ता है और ओटीपी के जरिए ऑथेंटिकेशन पूरा होता है.

इसके अलावा रेलवे द्वारा ही तत्काल बुकिंग के शुरुआती 30 मिनट में अधिकृत एजेंटों पर रोक लगा दी जाती है. AC तत्काल में सुबह 10 से 10:30 बजे और नॉन-AC तत्काल में 11 से 11:30 बजे तक एजेंट बुकिंग नहीं कर सकते हैं. ये आम यात्रियों को शुरुआती बुकिंग विंडो में मौका देने के लिए किया जाता है बावजूद इसके लोग खाली हाथ रह जा रहे हैं और घर जाने के लिए टिकट नहीं ले पा रहे हैं.