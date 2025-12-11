यात्रा करना और दूसरों को यात्रा कराना हमेशा से ही लोगों के लिए बड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. अब अगर आप इसे बिजनेस में बदलने की सोच रहे हैं, तो ट्रैवल एजेंसी खोलना आपके लिए एक शानदार अवसर हो सकता है. भारत एक विशाल देश है, जिसमें हिमालय की ऊंचाई से लेकर समुद्र के किनारे तक, हर तरह के पर्यटन ऑप्शन मौजूद हैं. ऐसे में एक ट्रैवल एजेंसी न सिर्फ फायदेमंद बिजनेस बन सकती है, बल्कि यह लोगों के सपनों को साकार करने का जरिया भी बन सकती है.

ट्रैवल एजेंसी खोलने के लिए आपको सही लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, साझेदारी, वित्तीय योजना और बिजनेस के अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं. तो आइए जानते हैं कि ट्रैवल एजेंसी खोलने के लिए कहां रजिस्ट्रेशन कराना होता है और यह कारोबार कितने रुपये में शुरू हो जाएगा.

ट्रैवल एजेंसी खोलने के लिए कहां रजिस्ट्रेशन कराना होता है?

भारत में ट्रैवल एजेंसी खोलने के लिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस प्रकार की कंपनी खोलना चाहते हैं. यह आपके बिजनेस की कानूनी संरचना तय करता है और इससे आपकी लायबिलिटी और फ्यूचर की योजनाओं पर भी असर पड़ता है. ट्रैवल एजेंसी खोलने के लिए आपको अपने बिजनेस को कंपनी रजिस्ट्रार (Registrar of Companies, ROC) के पास पंजीकृत कराना होगा. अगर आप सिर्फ ट्रेन और बस टिकट बुक करना चाहते हैं, तो IRCTC एजेंट रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है.इसके अलावा, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism) से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा. यह रजिस्ट्रेशन आपकी एजेंसी को वैध और सरकारी मान्यता प्राप्त बनाता है.

यह कारोबार कितने रुपये में शुरू हो जाएगा

एक ट्रैवल एजेंसी खोलने में लगने वाला खर्च आपके बिजनेस के पैमाने, ऑफिस के आकार, कर्मचारियों और सेवाओं पर निर्भर करता है. अगर आप घर से काम करना चाहते हैं और सिर्फ ऑनलाइन सेवाएं देंगे. इसका अनुमानित खर्च 50,000 से 1,00,000 हो सकता है. इसमें कार्यालय किराया कम या शून्य, सिर्फ तकनीकी और सॉफ्टवेयर खर्च शामिल होंगे. वहीं पारंपरिक ऑफलाइन ट्रैवल एजेंसी में एक छोटा या मध्यम ऑफिस, कर्मचारियों का वेतन और मार्केटिंग खर्च शामिल हैं. इसका अनुमानित खर्च 2,00,000 से 5,00,000 हो सकता है. इसके अलावा फ्रैंचाइजी ट्रैवल एजेंसी या बड़े स्तर की एजेंसी में बड़े कार्यालय, टीम, कई सेवाएं और आईएटीए/ARC पंजीकरण शामिल होते हैं. इसका अनुमानित खर्च 5,00,000 से 20,00,000 तक हो सकता है.

