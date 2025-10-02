हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IRCTC अकाउंट में नहीं कराया ये काम तो नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा 15 मिनट, टिकट बुक करने से पहले जान लें ये बात

IRCTC पर केवल रजिस्टर्ड यात्री ही टिकट बुक कर पाएंगे. IRCTC के ऐसे यूजर जिन्होंने अपना IRCTC अकाउंट आधार से लिंक कराया है तो उन्हें भी शुरुआती 15 मिनट में कंफर्म टिकट बुक करने का मौका भी नहीं मिलेगा.

By : कविता गाडरी | Updated at : 02 Oct 2025 09:53 AM (IST)
Preferred Sources

1 अक्टूबर 2025 यानी आज से भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव किया है. अब तत्काल टिकट की ही तरह जनरल रिजर्वेशन टिकट की बुकिंग के लिए भी आधार वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा. रेलवे के अनुसार यह कदम टिकट कालाबाजारी, एजेंट्स की धांधली और फर्जी बुकिंग को रोकने के लिए किया गया है. ऐसे में चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपके आईआरसीटीसी अकाउंट में कौन सा काम नहीं कराने पर आपको 15 मिनट पहले टिकट बुकिंग का मौका नही मिलेगा.

किसे नहीं मिलेंगे टिकट बुक‍िंग के एक्‍स्‍ट्रा 15 मिनट?

आईआरसीटीसी पर टिकट बुकिंग विंडो खुलने के बाद सुबह 8:00 बजे से 8:15 बजे तक केवल रजिस्टर्ड यात्रियों को ही टिकट बुक करने की अनुमति होगी. एसी और नॉन एसी दोनों क्लास में यह नियम लागू है.  इस दौरान एजेंट और फर्जी आईडी वाले यात्री टिकट बुक नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा आईआरसीटीसी के ऐसे यूजर जिन्होंने अपना आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक कराया है तो उन्हें भी शुरुआती 15 मिनट में कंफर्म टिकट बुक करने का मौका भी नहीं मिलेगा.

काउंटर बुकिंग में भी किया गया बदलाव

भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग को लेकर काउंटर बुकिंग में भी बड़ा बदलाव किया है. रेलवे स्टेशन के पीआरएस काउंटर से टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए अब आधार वेरिफिकेशन और ओटीपी वेरीफिकेशन अनिवार्य होगा. अगर आप किसी और के लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो उसे यात्री का आधार नंबर और ओटीपी भी देना होगा.

आईआरसीटीसी अकाउंट से आधार कैसे करें लिंक?

1. आईआरसीटीसी अकाउंट से आधार लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा.

2. इसके बाद आपको माय प्रोफाइल सेक्शन में जाना होगा और लिंक योर आधार या फिर आधार केवाईसी ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा

3. अब आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर और नाम भरना होगा.

4. आधार नंबर और नाम भरने के बाद मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज कर आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा.

5. इस तरह ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट आधार से वेरीफाई हो जाएगा.

यात्रियों को मिलेगा सीधा फायदा

अगर आपका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक होगा तो आपको शुरुआती 15 मिनट में टिकट बुकिंग का मौका मिलेगा. इसके अलावा इसे फर्जी आईडी और एजेंट की धांधली रुकेगी. वहीं इस बदलाव से वेटिंग टिकट कम होगी और आम यात्रियों को आसानी से आरक्षित टिकट मिल सकेगी. इसके अलावा फिलहाल आईआरसीटीसी पर 14.15 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स है, लेकिन सिर्फ 1.85 करोड़ ने ही अपना अकाउंट आधार से वेरीफाई कराया है. 

Published at : 02 Oct 2025 09:53 AM (IST)
Ticket Booking Aadhaar Link IRCTC KYC
Embed widget