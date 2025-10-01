स्कूल से लेकर कॉलेज तक बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती है सरकार, जान लें इस योजना के बारे में

बेटियों की शिक्षा और भविष्य के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक कई अलग-अलग योजनाएं चला रही है. जिससे बेट‍ियों को शिक्षा मिल पाए और उनकी शिक्षा में किसी पर प्रकार की कोई अड़चन न आए. इन योजनाओं में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी योजनाएं भी शामिल है.

इन्हीं योजनाओं में उत्तरप्रदेश सरकार भी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चला रही है. इस योजना के तहत राज्य में जन्म लेने वाली बेटियों को स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई के लिए अलग-अलग चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है. खास बात यह है कि यह मदद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाती है, जिससे इस योजना का लाभ उठाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं भी नहीं आती है.

क्या है कन्या सुमंगला योजना

कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तरप्रदेश की बेटियों को 6 अलग-अलग चरणों में पैसा दिया जाता है. इसकी शुरुआत बेटी के जन्म से होती है और आखिरी किस्त तब मिलती है, जब बेटी 12वीं करने के बाद किसी कॉलेज या डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेती है. इस योजना में पहले 15000 की मदद दी जाती है लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 25000 कर दिया है.

योजना के किस चरण में कितना मिलता है पैसा

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में उत्तर प्रदेश में बेटी के जन्म पर 5000 की सहायता दी जाती है. इसके बाद एक वर्ष में बेटी का टीकाकरण पूरा होने पर 2000 की सहायता दी जाती है. वहीं जब बेटी पहली कक्षा में प्रवेश लेती है तो उसे 3000 की सहायता दी जाती है. इसके बाद छठी कक्षा में प्रवेश पर भी 3000 की सहायता दी जाती है. वहीं 9वीं कक्षा में प्रवेश पर इस योजना के तहत 5000 और 12वीं के बाद किसी कॉलेज या डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने पर 7000 की सहायता दी जाती है. इस तरह से एक बेटी को कुल 25,000 की राशि मिलती है. जिससे जरूरत पड़ने पर पढ़ाई के खर्च या भविष्य की योजना में निवेश किया जा सकता है.

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश की निवासी बेटियां ले सकती है. वहीं इस योजना में उन बेटियों को शामिल किया गया है, जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख से कम है. इसके अलावा एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा और अगर पहले से एक बेटी है और फिर जुड़वा बेटियां जन्म लेती है तो तीनों को इस योजना का लाभ मिल सकता है. वहीं गोद ली गई बेट‍ियों को भी इस योजना का लाभ दिया जाता है.

कैसे करें कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन

कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है.

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है.

इसके बाद सबसे पहले फर्स्ट टाइम यूजर को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर आईडी और पासवर्ड बनाना होता है.

फिर आवश्यक जानकारियां भरकर और डॉक्यूमेंट अपलोड करके आवेदन सबमिट किया जा सकता है

आवेदन पूरा होने के बाद लाभार्थी के खातों में किस्तों के रूप में राशि भेजी जाती है.

