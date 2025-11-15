हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीएक्सपायर होने से पहले ये इशारे करता है आपका स्मार्ट फोन, जान लेंगे तो नहीं होगी ज्यादा दिक्कत

एक्सपायर होने से पहले ये इशारे करता है आपका स्मार्ट फोन, जान लेंगे तो नहीं होगी ज्यादा दिक्कत

बहुत से लोग मानते हैं कि जब तक फोन ऑन हो रहा है, तब तक वो ठीक है. हालांकि, फोन कभी अचानक से एक्सपायर नहीं होता है, इससे पहले ही कई संकेत देना शुरू कर देता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 15 Nov 2025 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना हम कुछ मिनट भी रह जाएं तो बेचैनी होने लगती है. चाहे काम करना हो, पैसे भेजने हों, पढ़ाई करनी हो, तस्वीरें खींचनी हों या फिर दुनिया से जुड़े रहना हो. सब कुछ इसी एक डिवाइस के सहारे होता है. लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस तरह खाने-पीने की चीजों, दवाइयों या बाकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉडक्ट्स की एक एक्सपायरी डेट होती है, उसी तरह आपके स्मार्टफोन की भी एक लाइफ होती है.

बहुत से लोग मानते हैं कि जब तक फोन ऑन हो रहा है, तब तक वो ठीक है. हालांकि, फोन कभी अचानक से एक्सपायर नहीं होता है, वो पहले से ही कई संकेत देना शुरू कर देता है. अगर आप इन संकेतों को समय पर पहचान लें, तो न सिर्फ फोन की सुरक्षा बनी रहती है, बल्कि आप डेटा चोरी, साइबर अटैक और अचानक फोन के खराब हो जाने जैसी परेशानियों से भी बच सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि आपका स्मार्ट फोन एक्सपायर होने से पहले क्या इशारे करता है. 

1. फोन बार-बार हैंग होना या बहुत स्लो होना - अगर आपका फोन पहले की तुलना में भारी ऐप्स खोलने में ज्यादा समय ले रहा है, बार-बार रुक रहा है या फ्रीज हो रहा है, तो ये स्मार्ट फोन एक्सपायर होने से पहले का इशारे करता है. 

2. बैटरी बहुत जल्दी खत्म होना - फोन 100 प्रतिशत चार्ज करके रखें, कुछ ही घंटों में 20 से 30 प्रतिशत रह जाए या फिर अचानक खुद-ब-खुद बंद हो जाए, तो बैटरी अपने चार्जिंग साइकिल पूरे कर चुकी है. आमतौर पर फोन की बैटरी 500 से 800 चार्जिंग साइकिल तक ही अपनी क्षमता बनाए रखती है. 

3. ऐप्स का बार-बार क्रैश होना - नए ऐप वर्जन पुराने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर ठीक से नहीं चलते हैं. अगर आपका फोन पुराने अपडेट पर अटक गया है, तो ऐप काम करना बंद कर देंगे या बार-बार बंद हो जाएंगे. 

4. सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर अपडेट आना बंद हो जाए - ये फोन के एक्सपायर होने का सबसे बड़ा संकेत है. कई ब्रांड अपने फोन को सिर्फ जैसे बजट फोन,  2 से 3 साल प्रीमियम फोन, 4 से 5 साल, फ्लैगशिप लगभग 7 साल तक सपोर्ट देते हैं. जब अपडेट मिलना बंद हो जाए, तो फोन साइबर अटैक और डेटा चोरी के लिए ज्यादा सेंसिटीव हो जाता है. 

5. चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर या बटन का खराब होना - लंबे समय यूज के बाद हार्डवेयर खराब होना भी फोन के एक्सपायर का इशारा है. चार्जर ढंग से फिट न होना, आवाज कम आना, माइक्रोफोन खराब होना ये सभी संकेत हैं कि फोन थक चुका है. 

कैसे पता करें आपका फोन कब तक चलेगा?

1.  फोन कितने साल पहले लॉन्च हुआ था - फोन की एक्सपायरी इसकी खरीद तारीख पर नहीं, बल्कि लॉन्च डेट पर निर्भर करती है क्योंकि जितने साल पुराना मॉडल होगा, उतने ही कम साल के अपडेट बचे होंगे. 

2. कंपनी कितने साल अपडेट देती है - हर ब्रांड का सपोर्ट पीरियड अलग है. जैसे Samsung और Google अब 7 साल तक सपोर्ट दे रहे हैं. 

3. बैटरी की हेल्थ - अगर रोज चार्ज कर रहे हैं तो 2.5 से 3 साल में बैटरी क्षमता 20 से 30 प्रतिशत तक घट जाती है. 

4. नए ऐप्स का सपोर्ट - अगर नए ऐप्स या गेम्स फोन में न चलें, फ्रीज हों या इंस्टॉल ही न हों. तो समझ जाए फोन पुराना हो चुका है. 

5. कब समझें कि फोन बदलने का समय आ गया है -  जब फोन अपडेट लेना बंद कर दे,  बैटरी दिन में बार-बार चार्ज करनी पड़े, फोन गर्म होने लगे, कैमरा और ऐप्स में गड़बड़ी आने लगे, स्टोरेज और स्पीड दोनों कम हो जाएं. अगर ऐसा हो रहा है, तो फोन अब सुरक्षित नहीं है, और जल्द बदलना ही बेहतर है. 

Published at : 15 Nov 2025 05:09 PM (IST)
Embed widget