ठंड में बाथरूम में गीजर लगवाने का बना रहे हैं प्लान, तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान

Geyser Safety Tips: देश में सर्दियों की दस्तक हो चुकी है. सर्दियों में लोगों के सामने बहुत से परेशानी आ जाती हैं. और इसमें बड़ी परेशानी होती है. नहाने के पानी को लेकर क्योंकि सर्दियों में वह काफी ठंडा हो जाता है. जिससे लोगों को नहाने में दिक्कत होती है. पहले ज्यादातर लोग इसके लिए इमर्सन रोड का इस्तेमाल करते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब बहुत से लोग अपने बाथरूम में गीजर लगवा लेते हैं.

गीजर के इस्तेमाल से उनका काम बड़े आराम से चलता रहता है. बस स्विच चालू करो और गर्म पानी मिल जाता है. कोई झंझट भी नहीं रहता. लेकिन सिर्फ गीजर खरीद लेना ही काफी नहीं होता. आपको गीजर लगवाते वक्त कई बातों का ध्यान रखना होता है. नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाती है. चलिए आपको बताते हैं किन बातों का रखना है ध्यान.

गीजर खरीदते वक्त चेक करें यह चीजें

गीजर खरीदने से पहले उसकी कैपेसिटी और वह किस तरह का है इस बात पर ध्यान दें. मार्केट में अलग-अलग कैपेसिटी के गीजर मिलते हैं. किसी की फैमिली बड़ी होती है. तो किसी की छोटी होती है. आपको इसी हिसाब से गीजर खरीदना होता है. अगर आपकी फैमिली बड़ी और आपने छोटा गीजर ले लिया. तो उसे बार-बार चलना पड़ेगा जिससे बिजली का बिल बढ़कर आएगा.

छोटे परिवार के लिए 15-25 लीटर और बड़े परिवार के लिए 25-35 लीटर का गीजर सही रहता है. इसके अलावा बिजली की खपत और एनर्जी स्टार रेटिंग भी जरूर चेक करें. आजकल मार्केट में स्मार्ट गीजर आते हैं जिनमें टेंपरेचर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और सेफ्टी फीचर्स जैसे ओवरहीट प्रोटेक्शन, प्रेशर रिलीफ वाल्व और ऑटो शट ऑफ मौजूद होते हैं.

इंस्टॉलेशन करवाते समय यह ध्यान दें

गीजर लगाने के वक्त पानी और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की सही प्लानिंग करना बेहद जरूरी है. उसे ऐसी जगह लगाएं जहां पानी का पाइप और इलेक्ट्रिक कनेक्शन दोनों पास में हो. इंस्टॉलेशन के लिए किसी प्रोफेशनल प्लंबर या इलेक्ट्रीशियन को बुलाना जरूरी है. कभी भी खुद से गीजर फिट करने की कोशिश ना करें. जिससे लीकेज या शार्ट सर्किट जैसी परेशानियों से बचा जा सके. गीजर की रेगुलर क्लीनिंग और इसका मेंटेनेंस भी जरूरी है. जिससे वह लंबे वक्त तक सही से चल सके. अगर आप इन सभी बातों पर ध्यान देंगे तो फिर आपका गीजर जल्दी खराब नहीं होगा.

