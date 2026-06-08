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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी3E vs 3A: ट्रेन के 3E और 3A कोच में क्या है अंतर? जानें आपके लिए कौन सा है बेहतर

3E vs 3A: ट्रेन के 3E और 3A कोच में क्या है अंतर? जानें आपके लिए कौन सा है बेहतर

3E vs 3A: 3A और 3E दोनों ही एसी कोच हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर है. टिकट बुक करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से कौन- सा कोच सही है.

By : सृष्टि | Updated at : 08 Jun 2026 01:37 PM (IST)
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3E vs 3A: भारतीय रेलवे में टिकट बुक करते समय यात्रियों के सामने अक्सर कई तरह के कोच आते हैं. इनमें 3A और 3E सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं. कई लोग दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में इन दोनों कोचों में काफी अंतर होता है. अगर आप अगली ट्रेन यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो टिकट बुक करने से पहले 3A और 3E का फर्क जान लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

क्या होता है 3A कोच?

3A यानी थर्ड एसी भारतीय रेलवे का काफी कंफर्टेबल एसी कोच है. इसमें हर केबिन में कुल 8 बर्थ होती हैं. एक तरफ 6 बर्थ लोअर, मिडिल और अपर और दूसरी तरफ 2 साइड बर्थ होती हैं. इस कोच में यात्रियों को ज्यादा जगह और आराम मिलता है. लंबी दूरी की यात्रा के लिए 3A को काफी सुविधाजनक माना जाता है.

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क्या होता है 3E कोच?

3E यानी एसी इकोनॉमी कोच रेलवे द्वारा यात्रियों को कम किराए में एसी यात्रा कराने के लिए शुरू किया गया था. इस कोच में 3A की तुलना में ज्यादा बर्थ होती हैं. जहां 3A में आमतौर पर 72 बर्थ होती हैं, वहीं 3E कोच में करीब 83 बर्थ तक होती हैं. यही वजह है कि इसका किराया 3A से थोड़ा कम होता है.

दोनों कोच में अंतर क्या है?

अंतर 3E 3A
बर्थ की संख्या 72 बर्थ 83 बर्थ
किराया 3E का किराया कम होता है 3E से 3A का किराया ज्यादा होता है
जगह और आराम पतली सीट, कम स्पेस ज्यादा स्पेस

3E और 3A की सुविधाओं में क्या अंतर है?

सुविधाएं 3E 3A
पर्सनल AC वेंट हां नहीं
चार्जिंग पॉइंट हां हां
पढ़ने की लाइट हां हां
बेडरोल हां हां

किस कोच में मिलता है ज्यादा आराम?

अगर आपको आराम, ज्यादा जगह और लंबी दूरी की सुविधाजनक यात्रा करनी है तो 3A बेस्ट ऑप्शन है. लेकिन यदि आप किराए में बचत करना चाहते हैं और थोड़ी कम जगह से आपको परेशानी नहीं है, तो 3E भी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है.

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किन ट्रेनों में मिलता है 3E कोच?

3E कोच अभी सभी ट्रेनों में नहीं है. इसे खासतौर से वंदे भारत के अलावा कुछ प्रीमियम और लंबी दूरी की ट्रेनों में शामिल किया गया है. टिकट बुकिंग के समय अगर ट्रेन में 3E होगा, तो ये ऑप्शन आपको IRCTC या रेलवे काउंटर पर दिखाई देगा. 3A कोच में कम बर्थ और ज्यादा जगह मिलती है, जबकि 3E कोच में अधिक बर्थ होने के कारण किराया कम रहता है.आराम चाहिए तो 3A बेहतर है, वहीं बजट ट्रैवल के लिए तो 3E ही बेस्ट है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 08 Jun 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
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