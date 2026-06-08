क्या AC, गीजर और इंडक्शन साथ चलाने से फट सकता है बिजली मीटर? जानिए क्या कहता है सिस्टम

High Power Appliance Load: गर्मियों के दिनों में एसी और सर्दियों में गीजर व इंडक्शन जैसे हाई-पावर उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ जाता है. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या एसी, गीजर और इंडक्शन चूल्हा जैसे हाई-पावर उपकरण एक साथ चलाने से बिजली मीटर ब्लास्ट हो सकता है या आग लग सकती है? सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें अक्सर फैलती रहती हैं जिससे लोगों के अंदर एक खौफ बैठ जाता है. आइए समझते हैं कि यह मुमकिन है या सिर्फ एक डर और गलतफहमी है.

असल में आधुनिक डिजिटल या स्मार्ट बिजली मीटर इस तरह बनाए जाते हैं कि वे ज्यादा लोड पड़ने पर भी सुरक्षित रहते हैं. इन्हें इस तरह तकनीकी रूप से डिजाइन किया गया है कि ज्यादा लोड पड़ने पर भी ये खराब या ब्लास्ट नहीं होते. इसलिए सिर्फ अधिक बिजली इस्तेमाल करने से मीटर फटने या ब्लास्ट होने जैसी घटना नहीं होती.

असली खतरा कहां होता है?

असल खतरा मीटर से नहीं, बल्कि घर की पुरानी या कमजोर बिजली वायरिंग (तारों) से होता है.

अगर तार एसी, गीजर और इंडक्शन जैसे हाई पावर उपकरण का लोड झेलने लायक नहीं हैं, तो वे जरूरत से ज्यादा गर्म हो सकते हैं.

इस स्थिति में शॉर्ट सर्किट होने और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, जो वास्तव में एक गंभीर समस्या है.

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MCB सिस्टम कैसे बचाता है?

आजकल हर घर में सेफ्टी के लिए एमसीबी (MCB) या फ्यूज लगाया जाता है. जब भी बिजली का लोड तय सीमा से ज्यादा हो जाता है, तो MCB तुरंत ट्रिप हो जाती है और बिजली सप्लाई बंद कर देती है. इससे बड़ा हादसा होने से पहले ही स्थिति नियंत्रित हो जाती है.

तय लोड से ज्यादा उपयोग पर क्या होता है?

हर घर को बिजली विभाग द्वारा एक तय लोड (जैसे 2KW या 5KW) दिया जाता है. अगर आप एक साथ ज्यादा उपकरण चलाकर इस सीमा को पार करते हैं, तो मीटर को नुकसान नहीं होगा, लेकिन बिजली विभाग की ओर से जुर्माना लगाया जा सकता है.

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